Lo smalto baby boomer è una delle manicure più glamour del momento. È l’evoluzione della french, ma con un effetto degradè che va dal bianco al rosa – in effetti si può chiamare anche “French ombré”. Mentre con la classica frech la lunetta bianca dell’unghia è netta e ben visibile, in questo caso si dissolve fino ad amalgamarsi con il rosa, creando un bellissimo effetto. Nasce in salone con la tecnica di smalto semipermanente, ma oggi si può realizzare anche a casa da sole con quello normale: qui troverai tre modalità diverse per realizzare una manicure baby boomer. Prima di iniziare, però, tieni in considerazione la forma e la lunghezza delle unghie. Se sono corte, l’ideale è limare le unghie a mandorla perché allunga otticamente sia l’unghia che la mano; se invece sono lunghe, risulta adatta anche la forma squadrata. L’alternativa versatile per tutte le lunghezze? La forma squoval: partendo da un’unghia squadrata si smussano gli angoli così da creare un effetto arrotondato che addolcisce il look finale.

Con il Baby Boomer Airbrush

Le polveri spray Baby Boomer Airbrush di Neonail, disponibili nei colori Peach, White e Pink, sono progettate per semplificare la realizzazione di nail art sfumate anche da parte di principianti. Si applicano direttamente sullo strato umido di smalto, e permettono di ottenere transizioni cromatiche perfette con un gesto semplice e controllato. Sono progettate per chi usa lo smalto semipermanente, basta aggiungere uno step. Qua in basso ti diciamo come fare, passo dopo passo.

PEACH Baby Boomer Airbrush di Neonail (€ 13,99)

WHITE Baby Boomer Airbrush di Neonail (€ 13,99)

PINK Baby Boomer Airbrush di Neonail (€ 13,99)

Opacizzare delicatamente la lamina dell’unghia con l’aiuto di un buffer. Rimuovere la polvere formata e lavare l’unghia con il cleaner. Applicare uno strato sottile di base baby boomer e polimerizzare nella lampada LED o UV seguendo i tempi della tabella. Applicare un’altro strato un po’ più spesso di base. Se vuoi puoi applicare la base anche sulla cartina e in questo modo allungare leggermente le unghie. Polimerizzare il tutto nella lampada LED o UV. Se necessario, ripetere l’azione una terza volta. Quindi, rimuovere delicatamente la cartina e uniformare le unghie con la lima di gradazione 180. Rimuovere la polvere formata e lavare le unghie con il Cleaner. Applicare sulla spugnetta una piccola quantità di Baby boomer White Paint Gel e distribuirlo su di essa con aiuto di un bastoncino di legno. Premere delicatamente la spugnetta sull’unghia con la parte ricoperta con lo smalto, creando così l’effetto sfumato sulle unghie. Per ottenere un effetto più soddisfacente l’azione deve essere ripetuta. Alla fine, applicare uno strato sottile di Hard Top e polimerizzare nella lampada LED o UV. Lavare il tutto con il Cleaner.

Con due smalti normali

Se non hai mai usato lo smalto semipermanente, niente paura! Basta usare due smalti di colore diverso, uno bianco e uno rosa, per ottenere un risultato professionale. Fai così: per prima cosa stendi una base rosa neutra, poi applica una pallina di smalto bianco sulla parte alta dell’unghia e sfumala verso l’alto (o se preferisci sfuma la pallina nella parte più bassa, verso l’interno). Puoi usare o un pennellino per unghie classico o uno con la punta a spugnetta. Infine, stendi un colore neutro o rosato sull’intera superficie dell’ unghia per uniformare la sfumatura.

Smalto Gel Royal Beauty (€ 4,90)

Smalto Gel Royal Beauty (€ 4,90)

Con le click on nails

Vuoi una manicure baby boomer perfetta in pochi minuti? Le unghie finte click-on con design French ombré sono l’ideale. Già pronte e dotate di cuscinetti autoadesivi, si applicano facilmente e si possono riutilizzare. Basta adattarle alla propria forma con una lima, e, quando vuoi rimuoverle, immergerle in acqua calda e sapone, poi sollevale delicatamente. Al contrario evita l’esposizione prolungata all’acqua per farle durare di più. Eventuali residui si eliminano con un normale solvente per unghie. Una soluzione veloce, pratica e modaiola.

Click-on Nails di Essence (€ 4,90)

Click-on Nails di Essence (€ 4,90)

