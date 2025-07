Hai mai sentito parlare dello smalto magnetico? No, non è magia (anche se l’effetto finale ci va molto vicino), ma una delle ultime trovate nel mondo della nail art. Lo smalto magnetico è un tipo particolare di smalto semipermanente arricchito con microparticelle metalliche. È proprio questa la caratteristica che lo rende “magnetico”: le particelle, infatti, reagiscono quando vengono avvicinate a un magnete, creando disegni, riflessi, ombreggiature e persino effetti tridimensionali. Attualmente è disponibile solo in versione semipermanente, quindi va polimerizzato sotto lampada LED o UV per fissarsi perfettamente sull’unghia.

A differenza dei metodi di decorazione tradizionali — come adesivi, foil o disegni a mano libera — qui non serve una mano da artista: ti basta un magnete apposito e un po’ di pazienza per ottenere un risultato professionale.

MAGIC MAGNETIC mini smalto di Essence (€ 1,29).

Come funziona lo smalto magnetico?

La “magia” avviene subito dopo aver applicato lo smalto magnetico sull’unghia: prima che venga polimerizzato, si avvicina il magnete a pochi millimetri dalla superficie. Le particelle metalliche si muovono seguendo il campo magnetico e si dispongono in motivi e riflessi che cambiano a seconda della direzione in cui tieni il magnete.

A seconda del tipo di magnete usato (ce ne sono di diversi: a barra, a forma di penna, curvi, a stella…) puoi ottenere effetti occhi di gatto, striature luminose, ombre profonde o addirittura un look galattico. Il risultato è sempre diverso e assolutamente d’impatto.

La finitura è lucida, elegante, con un effetto “luce in movimento” che cattura immediatamente lo sguardo, soprattutto sotto le luci artificiali — perfetto per le serate in cui vuoi brillare senza strafare.

3D Nail Art Gel Cat Eye di Neonail (€ 4,99).

Smalto magnetico: il procedimento step-by-step

Anche se può sembrare elaborato, il procedimento è semplice e può essere replicato facilmente anche a casa, con un minimo di pratica.

1. Preparazione dell’unghia

Dai forma alle unghie con una lima grana 100/180.

Spingi delicatamente le cuticole e opacizza la superficie con un buffer.

Rimuovi la polvere con un pad imbevuto di cleaner.

Se necessario, applica un primer per sgrassare.

2. Base

Applica una base coat sottile e polimerizza sotto la lampada LED per il tempo indicato (di solito 30-60 secondi).

Non sgrassare dopo la polimerizzazione.

3. Applicazione dello smalto magnetico

Applica uno strato di smalto magnetico (chiamato anche Cat Eye, per via dell’effetto simile alla pupilla felina).

Avvicina il magnete a circa 3-5 mm dall’unghia per circa 5 secondi, mantenendolo nella posizione desiderata per creare il disegno. In questa fase puoi sbizzarrirti: diagonali, curve, puntiformi o effetti sfumati.

Polimerizza sotto la lampada LED.

Se vuoi un colore più intenso, ripeti il passaggio.

4. Finitura

Applica il top coat per sigillare e dare brillantezza.

Polimerizza di nuovo.

Se necessario, rimuovi lo strato di dispersione (quello un po’ appiccicoso) con un pad imbevuto di cleaner.

Magnete per smalto di Gosknor (€ 7,49, su Amazon).

Perché scegliere lo smalto magnetico?

Lo smalto magnetico è la via di mezzo ideale tra una manicure classica e una nail art elaborata. Richiede meno tempo rispetto a una decorazione a mano libera, non servono strumenti complicati, ma il risultato è originale, divertente e personalizzabile. Puoi cambiare look anche a ogni unghia variando la posizione del magnete, i colori (ce ne sono moltissimi, dai toni nude fino ai fluo e agli scuri metallizzati) o abbinandolo ad altri effetti come glitter o french sfumati.

In più, dura quanto un normale semipermanente: fino a tre settimane senza sbeccature, a patto di aver fatto una buona preparazione dell’unghia.

