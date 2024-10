Le lampade per smalto semipermanente sono un sogno per molte: permettono di realizzare una manicure da vera pro ovunque e in qualsiasi momento, senza bisogno di fissare un appuntamento dall’estetista. Già, ma come si usano? Spesso l’idea di acquistare uno di questi device viene scartata perché l’applicazione dello smalto semipermanente, che va polimerizzato sotto una lampada LED, può sembrare complicata o riservata a chi ha esperienza. Niente di più sbagliato! In passato, è vero, le formule erano spesso dense, difficili da stendere e richiedevano una mano esperta. Ma oggi, grazie ai progressi della tecnologia cosmetica, l’applicazione con le lampade per smalto semipermanente è alla portata di tutti. Le nuove formulazioni hanno una texture più fluida, che permette una stesura uniforme e senza fatica, riducendo il rischio di errori o sbavature.

Un altro punto a favore delle lampade per smalto semipermanente è il tempo. Se l’idea di dedicare troppo tempo alla manicure ti scoraggia, sappi che la procedura, tra applicazione e polimerizzazione sotto la lampada, dura solo circa 30 minuti, proprio come per uno smalto tradizionale. Ma con un grande vantaggio: durata triplicata senza scheggiature e un effetto superlucido sull’unghia.

Lampade per smalto semipermanente: i modelli in commercio

Esistono due principali categorie di lampade per unghie. La prima comprende quelli progettati per polimerizzare smalti 3 in 1, dove la formula dello smalto racchiude base, colore e top coat in un unico prodotto. In questo caso, è sufficiente applicare una sola passata di smalto e inserire le dita nel fornetto: in soli 60 secondi l’unghia è perfettamente asciutta e lucida.

La seconda tipologia di lampade è pensata per un’applicazione a strati. In questo processo, si applica prima una base, che viene polimerizzata sotto il fornetto; successivamente si stende il colore e si polimerizza di nuovo; infine, si applica il top coat, che richiede un’ulteriore polimerizzazione. A seconda del modello, le lampade possono emettere luce LED o UV, con una modalità di polimerizzazione per strato che dura 30, 60 o 90 secondi.

I tips per un’applicazione da vera pro

Non limare mai la superficie dell’unghia

C’è una gran confusione riguardo smalti e lampade per la manicure semipermanente. Molte donne sono convinte che danneggi l’unghia. In realtà ciò che fa male non è lo smalto né il LED, ma la limatura! Dunque, la prima regola è usare la limetta solo per regolare forma e lunghezza. Spesso l’estetista gratta via la superficie piatta o per eliminare i residui del vecchio smalto o per avere una base dell’unghia più ruvida che aiuti la polimerizzazione dello smalto. Un trucco da evitare assolutamente! Per rimuovere lo smalto facilmente basta tenere in posa sull’unghia un dischetto imbevuto di solvente per qualche minuto, et voilà, le unghie restano sane e non si sfogliano più. Puoi anche scegliere di stendere una base coat leggerissima, più questa è leggera più è facile rimuovere il colore. Così potrai eliminare il tutto come una semplice pellicola, anche senza acetone.

Usa il solvente prima di iniziare

Il solvente si trova sempre nelle lampade complete di kit, non serve solo a rimuovere lo smalto, ma soprattutto a sgrassare l’unghia prima dell’applicazione. Non saltare questo passaggio, aggiungerai una durata extra alla manicure.

Modella le unghie con un bastoncino d’arancio

Spingere all’interno le cuticole permette di avere una superficie dell’unghia più ampia e regolare, così risulta molto più facile stendere le varie basi.

Applica lo smalto così

Parti dal centro dell’unghia e scorri lentamente con il colore verso l’attaccatura, non verso la lunghezza. Solo dopo, una volta che lo smalto è applicato in modo regolare sulla base, porta il pennello verso l’esterno del dito, con una passata più netta e veloce dall’attaccatura dell’unghia al termine della lunghezza. (Base e top coat si possono stendere normalmente, dalla base alla lunghezza dell’unghia). Prendi sempre la giusta quantità di prodotto senza esagerare, o finirà sulle cuticole! Per correggere eventuali errori puoi anche aiutarti con la penna per manicure che ha la punta imbevuta di solvente.

Nutri le unghie fra uno smalto e l’altro

Una volta rimosso il colore l’unghia può risultare un po’ stressata. Metti da parte lima e buffer! Basta massaggiare un olio o una crema dalla texture burrosa, così da riparare lo strato più esterno di cheratina. Le tue mani ringrazieranno.

Lampade per smalto semipermanente e altri alleati: la nostra Top 10

Il Discovery kit di Manicurist (75 euro) comprende Lampada Slim, solvente, pinze per la rimozione del colore e poi base, smalto e top coat. Questo fornetto è ultraleggero, pratico da portare anche in viaggio. Super potente, garantisce una durata impeccabile per tre settimane. Il Kit per Smalto Semipermanente di Le Mini Macaron (36 euro) include il mini fornetto e tanti accessori. La formula smalto unica (base+colore+top coat insieme) in soli 30 secondi per unghia. Il punto forte? Le tante tonalità ricercate, fra cui Nude. Lampada LED 22W/48 di Neonail (39,99 euro) ha tre modalità di funzionamento. 30s, 60s e 99s – in modo da poter adeguare il tempo alle esigenze individuali. La lampada LED 24W di Royal Beauty ha un design unico. Venduta da sola (24,90 euro) o con lo Starter Kit (39,90 euro) completo di tutto l’occorrente. Pieghevole e salvaspazio, Lampada UV/LED 24watt di Deborah Milano (45 euro) garantisce una corretta asciugatura del prodotto per un risultato professionale e long lasting. Con la Lampada Professionale UV e LED 65W di DVA (99,99 euro, da Douglas) puoi polimerizzare tutti i tipi di gel, acrygel e smalto semipermanente. Mini lampada UV LED EasyGO di Passione Beauty (21,99 euro) è portatile e si può usare senza collegarla ad una presa di corrente. Le dimensioni ridotte la rendono compatta e molto maneggevole, ideale per intervenire sulle singole unghie con precisione. Con una punta obliqua imbevuta di solvente, The Nail Polish Corrector Pen di Essence (3,39 euro) può rimuovere i piccoli difetti mentre applichi lo smalto. Con tre punte di ricambio. Infusa di olio di albicocca nutriente e estratto di alga levigante, Crème Abricot di Dior (31 euro) migliora resistenza e bellezza delle unghie. Top Notch Gel Polish Remover di Mesauda Nail Pro (6 euro) è un solvente che elimina lo smalto semipermanente rispettando la lamina ungueale.

Leggi anche Unghie bianche: 10 idee per una manicure originale