Il retinolo è da sempre il protagonista indiscusso della skincare anti-età: potente, efficace, sostenuto da solide evidenze scientifiche. Ma quando arriva l’estate, complici l’esposizione al sole e il rischio di sensibilizzazione, anche le più addicted iniziano a chiedersi: come sostituire il retinolo in estate?

Che tu abbia una pelle sensibile, stia vivendo la gravidanza o semplicemente abbia voglia di un approccio più dolce alla tua beauty routine, sappi che che le alternative al retinolo non solo esistono, ma stanno diventando sempre più evolute e performanti. Così, anche in estate non dovrai sospendere i tuoi trattamenti contro rughe e altri segni dell’aging cutaneo.

Perché usare delle alternative al retinolo in estate?

Il retinolo è un derivato della vitamina A che stimola il turnover cellulare, migliora la grana della pelle e attenua rughe e discromie. Tuttavia, è anche una molecola fotosensibilizzante: questo significa che, se applicato in estate senza la dovuta protezione, può aumentare il rischio di irritazioni, arrossamenti e danni solari.

Inoltre, il retinolo è instabile: tende a ossidarsi a contatto con l’aria e i raggi UV, e richiede quindi formulazioni ben bilanciate per restare efficace.

Il bakuchiol: la risposta botanica al retinolo

Quando si parla di alternative, il primo nome che emerge è quello del bakuchiol, un estratto vegetale ricavato dalla pianta Psoralea corylifolia. A differenza del retinolo, il bakuchiol non è un derivato della vitamina A, ma ne mima l’effetto a livello cellulare: stimola la produzione di collagene, favorisce il ricambio cutaneo e migliora la texture della pelle.

Uno studio pubblicato nel 2014 ha evidenziato una sovrapposizione tra l’attività genica del retinolo e quella del bakuchiol, dimostrando che i benefici anti-age sono comparabili, senza però gli effetti collaterali tipici della vitamina A. Il bakuchiol, infatti, non è fotosensibilizzante, è ben tollerato anche dalle pelli sensibili e può essere usato in gravidanza e allattamento.

Qual è la differenza tra retinolo e bakuchiol?

Retinolo Bakuchiol – Derivato della vitamina A, molecola sintetica o di origine animale – Estratto vegetale, 100% naturale – Può causare irritazioni, secchezza, fotosensibilità – Ben tollerato da tutte le pelli, non sensibilizzante – Azione anti-age testata e profonda, ma può richiedere tempo e tolleranza – Azione simile al retinolo, ma più delicata – Non indicato in gravidanza e allattamento – Sicuro anche in gravidanza e allattamento

I prodotti retinol-like consigliati

Con ingredienti vegetali dall’azione simile al retinolo, tutti questi prodotti si possono usare in estate per scongiurare ogni rischio di senbilizzazione e irritazione, ma anche per il resto dell’anno in caso di pelle sensibile.

Nuxuriance Ultra Alfa [3R], crema anti-età globale frutta l’innovativa Tecnologia Alfa [3R], clinicamente testata e più efficace del retinolo. Grazie a un trio di attivi di origine naturale – estratto di alfalfa, acido ialuronico e estratto di Hemerocallis Fulva – rigenera, rinnova e rivitalizza la pelle, senza controindicazioni né fotosensibilità, di NUXE (62,50 €).

DermAbsolu, siero concentrato rimodellante effetto lifting senza retinolo, con il potere del bakuchiol. Aiuta a ridefinire i contorni del viso, correggere i segni del tempo e a potenziare l’elasticità della pelle. Contiene, inoltre, i Pro-ceramidi al 2%, che rinforzano la barriera cutanea e nutrono la pelle, e i polifenoli di vaniglia che stimolano la sintesi di acido ialuronico per un effetto rimpolpante. Di Avène (54,90 €).

Prejuvenation Serum con Bakuchiol. Questo siero delicato ma efficace utilizza l’antiossidante bakuchiol. Agisce sui primi segni dell’invecchiamento, riduce le linee sottili e lascia la pelle più giovane. Di Dr. Jart+ (65 €).

FRESH skin perfection è un trattamento che agisce in soli 30 minuti, migliorando visibilmente rughe, occhiaie, gonfiore, arrossamenti e secchezza. Perfetto in estate e nei periodi in cui la pelle è più stressata o reattiva. Contiene: 7 ceramidi che idratano in profondità e stimolano collagene ed elastina, il 3% bakuchiol incapsulato: alternativa naturale al retinolo, l’essenza di fitoplancton che illumina le occhiaie, l’estratto di Epilobio (3%) che rigenera la pelle. Può essere usato su tutto il viso compreso il contorno occhi. Di Ringana (89,50 €).

Multi-Intensive Rose Radiance è una crema da giorno pensata per pelli mature e indebolite dai cambiamenti ormonali, in particolare quelli della menopausa. Al cuore della formula c’è un estratto vegetale retinol-like: l’harungana bio, potente e ben tollerato, che offre un’azione ridensificante comparabile al retinolo ma senza effetti collaterali. Di Clarins (120,60 €).

Resveratrol-Lift è un siero liftante rassodante: corregge le rughe e ridefinisce l’ovale del viso. La sua formula ultra concentrata agisce istantaneamente. Contiene Collagene Vegano 1, un collagene di origine vegetale associato a un brevetto anti-età esclusivo (Resveratrolo di vite, acidi ialuronici e booster di collagene vegano) 3 volte più efficace del retinolo per stimolare 3 tipi di collagene. Di Caudalie (52,90 €).

Pro-Hyaluronic è una maschera rimpolpante che agisce come alleata notturna per una pelle più piena, levigata e giovane. Ha una texture in gel ultra-fresco che sfrutta la sinergia di 3 acidi ialuronici puri e naturali a diversi pesi molecolari. Il chetogluconato di calcio stimola la produzione naturale di acido ialuronico, l’acido poliglutammico protegge le riserve di acido ialuronico dalla degradazione; l’estratto di Acmella Oleracea: effetto botox-like, leviga visibilmente le rughe d’espressione. Di Patyka (72,90 €).

Cactus Oasis Serum è un siero ricco di acido ialuronico di tri-peptide per viso e occhi rimpolpati all’istante. Il cactus biologico + buccia di rambutan aiutano la pelle a mantenere l’idratazione più a lungo. Gli oligominerali ricchi di vitamine rivitalizzano le cellule disidratate e conferiscono al siero il suo naturale colore verde-blu. Di Youth To People (62 €).

Renewal Power Anew, crema contorno occhi formulata con la tecnologia 10X Protinolo™ e niacinamide, per attenuare visibilmente rughe, occhiaie e gonfiore. Ideale per contrastare la perdita di collagene e rivitalizzare lo sguardo, anche su pelli sensibili. Di Avon (17,99 €).

Be My Berrynol, crema viso da note formulata con oltre il 95% di ingredienti naturali e attivi retinol-like, che offrono azione antirughe, idratante e rassodante in modo delicato, anche per le pelli sensibili e nei mesi estivi. In particolare, contiene biopeptidi vegetali che stimolano la produzione di collagene, migliorano tono ed elasticità. Il Peptilium® da mirtillo rosso è un’alternativa vegetale al retinolo, non fotosensibilizzante, agisce nei diversi strati della pelle con effetto levigante e rimpolpante. Di Goovi (26,90 €).

