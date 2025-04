Sapevi che l’avocado può diventare un ingrediente insostituibile per maschere viso e capelli straordinarie?

Da sempre utilizzato nelle regioni del Sud America come condimento e base per le salse (la guacamole è conosciutissima in tutto il mondo!) l’avocado ormai è diffuso e amato nelle cucine di tutto il mondo, grazie alle sue numerosissime proprietà benefiche per tutto l’organismo.

Questo frutto è infatti un’ottima fonte di calcio e potassio, di fibre e di vitamine come la A, B1 e B2, ma anche D, E, K, H e PP. Inoltre, la forte presenza di sostanze antiossidanti aiuta le cellule a liberarsi dai radicali liberi, rallentando l’invecchiamento.

L’avocado è senza dubbio tra i frutti esotici con la più alta percentuale di benefici per il nostro corpo, non solo all’interno della dieta quotidiana, ma anche per la bellezza e la cura di pelle e capelli. Vediamo come usarlo in questo senso.

Avocado: frutto magico

L’avocado è un frutto che ha origini del centro America e del Messico, ricco di innumerevoli proprietà benefiche, quali: vitamine, sali minerali, antiossidanti, grassi vegetali. Ottimo da consumare per sfruttare i nutrimenti che offre e nel contempo utile per controllare il peso per chi vuole mantenersi in forma. Questo frutto, in virtù anche delle proprietà nutrienti ed idratanti che possiede, lo possiamo utilizzare per dei trattamenti di bellezza per il corpo. Molto indicato per le pelli secche, delicate, vediamo come usare questo frutto magico per pelle e capelli.

Avocado: benefici

L’avocado non ha invaso solo le nostre tavole, ma è diventato un alleato beauty, non solo come base di prodotti cosmetici utili per la skincare, ma come ingrediente perfetto per realizzare in casa, con il fai da te, delle ricette beauty per prendersi cura della propria pelle e dei propri capelli in modo naturale.

L’avocado contiene una serie di minerali (calcio, ferro, rame, potassio, magnesio) e molte vitamine che offrono dei benefici alla nostra pelle. Le sue proprietà sono:

nutrienti

rigeneranti e rivitalizzanti (pensate che particolari sostanze dette avocatine rallentano il processo di distruzione del collagene)

elasticizzanti (agisce incrementando la produzione di collagene)

protettive nei confronti dei raggi UV.

Avocado: proprietà per pelle e capelli

L’avocado può diventare un ingrediente alleato di pelle e capelli: non solo utilizzando prodotti a base di olio di avocado, ma anche utilizzando l’avocado stesso come ingrediente per maschere di bellezza fai da te. Andiamo a vedere nel dettaglio come usarlo.

Avocado: olio per pelli grasse

L’olio di avocado ha grandissime proprietà sebo-normalizzanti: ciò significa che è in grado di riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo da parte della pelle e quindi tenere a bada il problema della pelle grassa. Non tutti gli oli hanno queste proprietà: insieme all’olio di avocado, possono vantare questa proprietà anche l’olio di jojoba e l’olio di Neem.

Utilizza l’olio di avocado la sera, dopo aver deterso la pelle, tenendolo in posa per 15 minuti ed eliminando poi i residui con una velina.

Avocado: pelle del viso

Vediamo ora una serie di maschere in cui utilizzare l’avocado per prendersi cura della pelle del viso.

Per una pelle morbida e setosa

La maschera base all’avocado è semplicissima da preparare. Prendiamo la polpa di mezzo avocado abbastanza morbido, ottenuta dopo averlo privato dalla buccia, passiamola nel tritatutto o in un frullatore per ottenere un composto cremoso. Stendiamo la maschera sulla pelle del viso e collo puliti, lasciando fuori il contorno occhi. Trascorsi 15 minuti, risciacquiamo con acqua tiepida ed asciughiamo tamponando delicatamente il viso. Il risultato sarà quello di avere la pelle morbida e setosa.

Scrub per esfoliare la pelle secca

Questo scrub per la pelle secca è semplicissimo da fare: schiaccia la polpa di un avocado maturo aiutandoti con una forchetta fino a che la poltiglia non risulti omogenea e unisci 2/3 cucchiai di zucchero di canna. Aggiungi poi la polpa di mezza banana e 3 cucchiai di olio di cocco oppure di mandorle dolci. Spalma il composto sul viso umido e massaggialo con movimenti circolari dal centro del viso verso l’esterno in modo da rimuovere le cellule morte. Risciacqua con acqua tiepida: laverà via il tutto, lasciando la pelle morbida e nutrita. Un altro modo per preparare uno scrub esfoliante: unisci la polpa di avocado in una ciotola, un albume, due cucchiai di farina d’avena e un cucchiaino di succo di limone; mescola con cura e distribuisci il prodotto su tutto il viso, con dei massaggi circolari. Lascia agire per una decina di minuti e sciacqua, anche in questo caso, con acqua tiepida. In questo modo la tua pelle si manterrà giovane e fresca anche col passare degli anni!

Maschera illuminante

Per garantire la giusta dose di luminosità al viso prova questa maschera da lasciare in posa per 30-40 minuti dopo aver deterso bene la pelle.

Apri in due l’avocado ed estrai il seme facendo una leggera pressione su di esso con un coltello. Schiaccia la polpa di un avocado (deve essere maturo: se è abbastanza morbido, è maturo al punto giusto; in alternativa, lascialo a temperatura ambiente in un sacchetto di carta per qualche giorno). Aggiungi 2 cucchiai di olio di mandorle (o quello che preferisci), il succo di mezzo limone (se la tua pelle è grassa) o un cucchiaio di miele (se la tua pelle è secca). Una volta amalgamato tutto per bene, applica su viso e collo la maschera con dei massaggi delicati e lascia in posa per circa 30 minuti. Infine sciacqua con acqua tiepida e asciuga il viso tamponando con un asciugamano.

È un ottimo elasticizzante, idratante, rigenerante, emolliente e garantisce luce al volto. Pare che Drew Berrymore vada matta per questa maschera che si prepara da sola: perché non provare?

Avocado: capelli

Con la polpa di avocado si possono ottenere maschere utilissime da applicare sui capelli per rigenerarli e renderli più setosi. Le sostanze nutrienti contenute nell’avocado possono essere efficacemente utilizzate sui nostri capelli soprattutto a fine estate quando si presentano spenti. L’avocado, infatti, è perfetto anche per nutrire i capelli danneggiati, sfibrati, secchi o spenti.

Maschera per capelli danneggiati

Fai un impacco unendo mezzo avocado (o intero a seconda della lunghezza) a 3 cucchiai di olio di semi di lino (ma anche quello extra vergine d’oliva che hai in casa va benissimo) con mezzo vasetto di yogurt.

Mescola bene gli ingredienti e spalma il composto ottenuto sui capelli umidi prima di coprire per almeno 30 minuti con una pellicola trasparente.

Maschera per capelli sfibrati

Per realizzare questa maschera occorrono: mezzo avocado, 1 tuorlo d’uovo, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di olio d’oliva. Scegli il frutto ben maturo (poiché si presenta più morbido e facile da utilizzare) e taglialo a metà. Una parte potrai consumarla come spuntino, l’altra utilizzala per la maschera. Trita bene la polpa fino a renderla cremosa e aggiungi il tuorlo, l’olio ed il miele (se vuoi, puoi aggiungere anche una piccola banana frullata per ammorbidire il composto). Mescola bene tutto quanto e forma una specie di impasto liscio ed omogeneo. Copriti le spalle con un vecchio asciugamano e distribuisci il tutto sulla capigliatura, massaggiando accuratamente le punte. Fascia i capelli con un ampio pezzo di cellophane da cucina, prendi una salvietta di spugna, bagnala con acqua calda, strizzala bene e avvolgi anche questa attorno al capo (il calore permetterà al composto di entrare a fondo nella struttura del capello). Lascia l’impacco in posa per circa venti minuti, quindi sciacqua con abbondante acqua corrente tiepida e fai uno shampoo nutriente, poi applica un buon balsamo. Infine risciacqua e asciugati la testa regolando l’asciugacapelli sull’aria tiepida. Ripeti questa rivitalizzante applicazione una volta la settimana e fallo almeno per un intero mese: la capigliatura ritornerà ad essere luminosa e troverà sicuramente un nuovo vigore.

Avocado: per gomiti e mani

Oltre a pelle del viso e capelli, l’avocado può essere utilizzato per ottenere benefici su altre parti del corpo.

Cura dei gomiti

Con la polpa tritata d’avocado, possiamo fare un vero trattamento ammorbidente e nutriente alla pelle dei gomiti. Applichiamola in questi punti, lasciamola in posa per 15 minuti e risciacquiamo. Anche per queste parti che vanno curate per mantenerle morbide ed elastiche, avremo trovato una valida soluzione.

Cura delle mani

Non possiamo trascurare le mani che sono spesso esposte a tanti agenti esterni che possono comprometterne la morbidezza e la bellezza. Applichiamo un po’ di polpa d’avocado tritata anche sulle mani. Durante l’applicazione eseguiamo un leggero massaggio dalle dita verso il polso. Lasciamo agire la maschera per 15 minuti, risciacquiamo via il composto ed asciughiamo con un panno morbido le mani. Il risultato sarà quello di avere mani morbide e lisce.

