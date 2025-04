Vuoi ringiovanire il contorno occhi e dire addio a occhiaie, rughette e sguardo stanco? Con i giusti prodotti e qualche trucco esperto puoi ottenere un effetto fresco e riposato in pochi gesti. Dalle strategie makeup ai trattamenti mirati, ecco tutto quello che funziona davvero per aprire lo sguardo e cancellare i segni della fatica.

Concealer o correttore? Il make up per il contorno occhi

Rimedi anti-occhiaie? Con il prodotto giusto spariscono. «Se sono leggere, è sufficiente un concealer appena più chiaro della tua carnagione: con la sua texture simile a quella di un fondotinta, si fonde con la pelle creando un effetto anti-stanchezza molto naturale» suggerisce Rossano De Cesaris, make up artist. «Se però i segni sono evidenti, ci vuole un correttore arancio che neutralizzi l’alone blu-violaceo. L’ideale sarebbe mescolare una piccola quantità di correttore con il concealer, per ottenere la tonalità giusta con cui coprire l’alone scuro. Per le occhiaie ancora più difficili, il segreto è lasciare il correttore in posa per qualche minuto prima di sfumarlo con un pennellino o con il polpastrello: in questa maniera, risulterà ancora più coprente».

Launchmetrics/Spotlight

Aggiungi punti luce strategici, con l’illuminante

Se crei spot di luce nella zona del contorno occhi, lo sguardo si rinfresca subito. Basta un illuminante, meglio se dalla texture cremosa per un effetto anti-occhiaie immediato. «Il colore va scelto in base a quello dell’incarnato: sulla pelle diafana, si deve optare per un illuminante chiaro come champagne o perla, mentre se la carnagione è scura, ci vuole una texture dal sottotono pesca» spiega Rossano De Cesaris, make up artist. «Il prodotto può essere applicato appena sotto l’arcata sopraccigliare, oppure nell’angolo interno degli occhi: è un trucco che fa anche sembrare più distanti gli occhi quando sono ravvicinati. Per evidenziare e far risaltare lo sguardo è una buona idea anche applicare l’illuminante sullo zigomo».

Launchmetrics/Spotlight

Contorno occhi: cure speciali per distendere le rughe

Per ringiovanire subito il contorno occhi, la tossina botulinica resta il trattamento più efficace. «Viene iniettata nella zona dell’angolo esterno dell’occhio, in corrispondenza delle zampe di gallina» spiega Vittorio Crobeddu, dermatologo e medico estetico. Ma non solo. «Qualche goccia sulla coda del sopracciglio lo solleva e apre lo sguardo: con un effetto anti-rughe e anti-stanchezza meraviglioso. Per dare freschezza, però, è importante distendere anche le rughe glabellari, tra le due arcate, che danno spesso un’aria accigliata». Tieni presente che il botulino ci mette qualche giorno ad agire: il risultato si vedrà dopo circa 7 giorni.

Launchmetrics/Spotlight

No alla luce blu, sì alla “ginnastica” mirata

D’accordo, non fa venire le rughe come si temeva, ma la luce blu emessa dagli schermi di smartphone e dei vari device affatica il contorno occhi e lo sguardo. Per un effetto anti-stanchezza dovresti proteggerli con occhiali dotati di un filtro apposito anti luce blu, con lenti graduate o no, trasparenti o leggermente ambrate. Queste ultime ne migliorano l’efficacia, quindi sono ottime se stai molto tempo davanti allo schermo. Ricordati poi di riposare la vista: bastano una piccola pausa ogni 20 minuti e un po’ di gym specifica. Fra gli esercizi da provare c’è il blinking, cioè sbattere le palpebre rapidamente per qualche secondo: aiuta la lacrimazione. Funziona anche roteare gli occhi prima in senso orario poi antiorario, cercando di allungare lo sguardo il più possibile: il sollievo dalla stanchezza è immediato.

Launchmterics/Spotlight

Strategie anti-borse per un contorno occhi riposato

Se il gonfiore sotto gli occhi non è permanente, puoi provare dei semplici rimedi fai da te, come un impacco freddo (basta tenere qualche minuto due cucchiaini in freezer e appoggiarne poi la parte convessa sulle borse) o un automassaggio con la tecnica del Qi Gong. Appoggia indice, medio e anulare sul bordo della palpebra inferiore e disegna lentamente dei piccoli cerchi procedendo verso le tempie. Poi prosegui nella direzione opposta, il tutto per circa due minuti. Se il problema sono le occhiaie dal colorito grigiastro, scegli prodotti a base di vitamina K o centella asiatica, che ha un effetto schiarente. Le occhiaie sono rossastre o violacee? Punta su polifenoli e flavonoidi, utili per rinforzare i capillari, o caffeina, che migliora la circolazione.

Launchmterics/Spotlight

Prodotti per il contorno occhi: le novità migliori

Nel beauty case per uno sguardo sempre giovane non devono mancare: concealer, illuminanti, creme antiage e qualche tool furbo ghiacciato per un effetto anti-stanchezza immediato. Scopri le novità per il contorno occhi che fanno per te.

Global Eye Defense Sunscreen Concealer SPF 30 PA++ di Miamo (35 €, in farmacia) è un perfetto rimedio per gli occhi anti-stanchezza: sgonfia, corregge e illumina lo sguardo.

I maxi patch monouso Maschera Occhi al Collagene Anti-età di Royal Beauty (1,30 €) rivitalizzano il contorno occhi in 10 minuti.

Un trattamento dall’azione riempitiva e illuminante: Uplift Crema Contorno Occhi di Veralab (40 €) con bio-retinolo e vitamina C.

Jaluronius Eyes di Cosmetici Magistrali (28,50 €, in farmacia), con acido ialuronico, idrata, illumina e leviga le rughe del contorno occhi.

Con acido ialuronico e caffeina, Accord Parfait Correttore in Siero Illuminante di L’Oréal Paris (11,95 €) nasconde le occhiaie.

Crema Contorno Occhi Q10 di Balea by dm (2,99 € ha un effetto anti-fatica immediato.

Ice Roller di GeeRic (9,45 €, su Amazon) è un cubetto da riempire d’acqua e mettere in freezer per rinfrescare gli occhi.



Linfa Detox Roll On Occhi di Dolomia (28,80 €, in farmacia) decongestiona e riduce borse e occhiaie.

La texture leggera di Make Up Illuminating Concealer di Douglas (13,99 €) corregge le occhiaie con un tocco luminoso.

