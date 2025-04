Il Tea tree oil è un olio essenziale diventato ormai famosissimo grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche ed alla sua versatilità. Si tratta di un medicinale naturale australiano che si ricava dalla pianta di Melaleuca alternifolia. Gli utilizzi di questo olio essenziale sono davvero innumerevoli, cosa che lo rende un vero e proprio must have da avere sempre a portata di mano. Vediamo tutti i modi per utilizzarlo al meglio.

Tea tree oil: proprietà

Il Tea Tree Oil, conosciuto anche come olio essenziale di Melaleuca, è un olio essenziale estratto da una pianta australiana e le popolazioni aborigene ne fanno uso da tempo immemore, perché le sue proprietà sono quelle di antivirale e antibatterico naturale.

Effettivamente, l’olio essenziale di Tea Tree non dovrebbe mai mancare nel nostro pronto soccorso casalingo, poiché si presta a risolvere numerosi problemi estetici e di salute in un batter d’occhio.

Il Tea tree è un antibatterico, antivirale ed antimicotico naturale e può essere utilizzato sia per le affezioni esterne che per quelle interne. Negli ultimi tempi, complice la dilagante moda dei prodotti bio, l’olio essenziale di Melaleuca è sempre più utilizzato dalle case farmaceutiche e cosmetiche che lo inseriscono nella formulazione delle creme, dei sieri, degli shampoo e dei detergenti. Il Tea tree è, infatti, efficace contro l’acne, le infezioni, i funghi, le punture di zanzara, la dermatite seborroica e molto altro ancora, ad esempio può essere usato nei suffumigi.

Come per tutti gli oli essenziali e gli oli vegetali, va acquistato l’olio purissimo (e preferibilmente senza aggiunta di limonene, profumante potenzialmente allergizzante) da diluire o meno a seconda dell’utilizzo. Una boccetta di olio di Tea Tree dura parecchi mesi e non deperisce.

Unici inconvenienti, l’odore e il sapore: il Tea Tree, infatti, ha un odore simile alla naftalina (a seconda della percezione soggettiva) e un sapore molto forte e pungente.

Dove si compra e quanto costa

Il luogo deputato a questo tipo di prodotto è l’erboristeria, ma in realtà il Tea tree oil è ormai facilmente reperibile anche online e il prezzo è piuttosto accessibile: parliamo di circa 10-15 euro per un flaconcino da 100 ml. La dimensioni dei flaconi è quasi sempre di 100 ml, quindi relativamente piccola, ma ricordiamo che il Tea tree oil va usato in piccolissime dosi, per la maggior parte degli usi basta una o poche gocce.

Uso interno

L’olio essenziale di Melaleuca può essere utilizzato per le affezioni interne e per quelle esterne. Come abbiamo già detto, questo olio essenziale è antibatterico, antifungino e antivirale ed è anche ad ampio spettro, quindi può essere utilizzato per contrastare davvero numerose patologie: le infezioni delle vie respiratorie, la febbre:, prevenire il raffreddore e l’influenza, il mal di gola, la candida ecc… Se avete un fastidioso mal di gola che dura da giorni e giorni, provate a mangiare qualche cucchiaino di miele con l’aggiunta di una goccia di Tea tree oil.

Se, invece, avete il raffreddore o dei problemi alle vie respiratorie aggiungete 5-6 gocce di olio essenziale in una pentola di acqua calda e respirate per qualche minuto il vapore. L’olio essenziale di Melaleuca è anche un potente antimicotico, quindi può aiutarvi a sconfiggere la candida. In quest’ultimo caso basterà preparare una lavanda a base di acqua e qualche goccia di Tea tree. In ultimo, può essere aggiunto al dentifricio per curare l’alitosi, le afte e le infezioni ai denti.

Uso esterno

Nonostante si possa utilizzare anche per uso interno, il Tea tree viene utilizzato principalmente per curare la pelle in caso di acne, funghi della pelle, dermatite seborroica, pelle grassa, punture di insetto ecc… Siccome l’olio essenziale è un prodotto molto concentrato, prima di applicarlo sulla pelle, ricordatevi di solubilizzarlo con un prodotto specifico o con un gel o un altro olio.

L’olio può essere applicato direttamente sul brufolo, ad esempio, con un po’ do olio di jojoba oppure può essere aggiunto alle creme, ai sieri o agli shampoo che utilizzate di solito. Applicato nelle creme vi consentirà di contrastare l’acne, mentre nello shampoo vi aiuterà a tenere sotto controllo la cute grassa e la dermatite. Può anche essere utilizzato nelle maschere. Se avete la pelle grassa ed impura provate a mischiare quattro cucchiai di argilla verde, un cucchiaino di miele e tre gocce di olio essenziale di Tea tree diluite in mezzo cucchiaino di olio di jojoba.

Come abbiamo già detto, l’olio essenziale di Tea tree è formidabile anche sulle punture di insetto. Può essere applicato, ad esempio, sulle punture di zanzara con un po’ di gel d’aloe vera o un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. In ultimo, può essere utilizzato per contrastare la follicolite da ceretta applicandolo con una crema o un gel dopo la depilazione.

Tea tree oil: contro l’herpes

Il Tea Tree è un antivirale potente, per questo funziona alla perfezione sulle manifestazioni dell’herpes simplex. Se al primo pizzicore sul labbro si applica qualche goccia di olio di melaleuca puro, l’herpes probabilmente non si manifesterà o comunque avrà un decorso più breve e senza prurito o bruciore. Questa è la ragione per cui sempre più prodotti per le labbra, burrocacao e balsami, hanno Tea Tree Oil nella formulazione. La Melaleuca, però, è da utilizzare nella versione pura se l’herpes è già in corso.

Contro brufoli e pelle grassa

Se la cute è grassa o mista, i prodotti da utilizzare per detersione e idratazione sono quelli specifici per pelli impure. Molti di questi cosmetici e preparazioni farmaceutiche contengono Melaleuca, proprio in virtù delle sue proprietà antibatteriche e disinfettanti naturali. Se compare un brufolo e si desidera farlo seccare in fretta, senza schiacciarlo e procurarsi cicatrici o infezioni, una goccia di Tea Tree Oil è la soluzione ideale. L’utilizzo ottimale è la toccatura con cotton fioc direttamente sul foruncolo: i risultati saranno la riduzione dell’infiammazione e la diminuzione del rischio di sovrainfezioni batteriche. Se la pelle del corpo è impura, inoltre, è buona abitudine aggiungere qualche goccia di olio di Tea Tree puro alla crema corpo abituale per ottenere un’idratazione non comedogena e tenere sotto controllo la comparsa di eventuali brufoletti o infiammazioni della cute.

Tea tree oil per l’acne

Il Tea tree oil è un rimedio per alleviare e ridurre l’acne naturalmente. Soffrire di acne, vuol dire avere la pelle del viso, ma anche del corpo (vedi dorso, spalle) che presenta delle bolle rosse che contengono pus (brufoli). Questa patologia, non grave, ma estremamente fastidiosa a livello estetico, può essere dovuta a stress, alla genetica, al fumo, o al consumo di alimenti errati per il nostro organismo, come quelli che contengono lattosio ad esempio.

La prima cosa da fare quando si nota la comparsa dell’acne, è quella di rivolgersi ad un dermatologo, che saprà individuare il tipo di acne e curarla al meglio. Oggi giorno, esistono molti medicinali che combattono questa malattia della pelle, ma se ci si vuole affidare ai rimedi naturali si può puntare sul Tea tree oil. Oltre alle proprietà già elencate, il Tea tree oil ne possiede anche altre: antimicrobiche e antimicotiche, davvero utile per la cura dell’acne.

Come applicarlo

Possiamo applicare il Tea tree oil direttamente sul brufolo (non su tutto il viso, a meno che non sia diluito con acqua). Versiamo su un batuffolo di cotone 2 – 3 gocce di Tea tree oil. Tamponiamo delicatamente il cotone sul brufolo arrossato. Teniamo il cotone delicatamente sulla parte infiammata per circa 10 minuti. In questa maniera, i brufoli si asciugheranno e si seccheranno. Con il passare dei giorni, ripetendo il procedimento quotidianamente, l’acne subirà un miglioramento.

Usiamo il Tea tree oil anche per preparare una maschera viso, in casa, a base di argilla, olio di mandorle ed acqua. La maschera va tenuta per non più di 15 minuti, per non irritare troppo la pelle e va ripetuta una volta alla settimana. Questa maschera è molto efficace contro l’acne. Risciacquiamo il viso e la pelle sarà morbida e priva di impurità. È consigliabile, dopo l’applicazione della maschera all’argilla e Tea tree oil, applicare una crema idratante non comedogena sul viso.

Tea tree oil contro i punti neri

Il Tea tree oil è utile anche per purificare la pelle in generale e quindi anche combattere gli odiosi ed antiestetici punti neri. Creiamo un mix di miele, olio di mandorle, zucchero di canna e Tea tree oil, una sorta di scrub per purificare a fondo i pori della pelle. Evitiamo di strofinare troppo energicamente la pelle, altrimenti aumenteremo l’infiammazione. Al contrario, cerchiamo di applicare lo scrub con estrema delicatezza per non creare irritazioni e infiammazioni. È fondamentale, avere la pelle sempre pulita e asciutta prima di applicare il Tea tree oil.

Per ottenere risultati immediati, applichiamolo almeno due volte al giorno con gli accorgimenti descritti in precedenza.

Tea tree oil: contro i pidocchi

Chi ha figli in età prescolare e scolare lo sa: i pidocchi non hanno pietà, neanche delle teste più pulite e curate. Essendo un antiparassitario, il Tea Tree Oil è la soluzione più efficace sia per prevenire sia per trattare la pediculosi.

Come utilizzarlo? Per la prevenzione, è utile aggiungere alcune gocce di olio puro allo shampoo e al balsamo abituali. Così come è consigliato spruzzare sui capelli dei bambini specifici spray a base di Melaleuca e altri oli essenziali coadiuvanti, gli stessi prodotti possono essere poi utilizzati anche dagli adulti.

E se i pidocchi si fossero già fatti vivi? Allora, dopo il trattamento farmaceutico in schiuma, è utile passare tra i capelli l’apposito pettinino per eliminare le lendini, ma imbevuto di Tea Tree Oil per potenziare l’effetto debellante sulle uova del pidocchio.

Disinfettare pettini e spazzole

Il Tea tree oil è un antibatterico, antifungino e antimicotico ed aiuta a sconfiggere moltissime infezioni da parassiti, tra cui anche i pidocchi. Vediamo insieme come utilizzare il Tea tree oil contro i pidocchi. La prima cosa da fare è disinfettare pettini e spazzole con un fazzoletto di cotone su cui metteremo alcune gocce di Tea tree.

Preparare l’unguento

Questo piccolo accorgimento ci aiuterà nel caso qualche pidocchio o, ancor peggio, qualche uovo di pidocchio si fosse annidato proprio tra le setole delle nostre spazzole o dei nostri pettini. Dobbiamo poi munirci di una spatolina per spalmare la lozione antibatterica che andremo a preparare direttamente sul nostro cuoio capelluto o su quello dei nostri bambini. Un unguento che sembra essere molto efficace per sconfiggere i pidocchi si prepara con acqua tiepida, aceto e due o tre gocce di Tea tree oil.

Applicare le gocce

Distribuiamo con la spatolina l’unguento, su tutto il cuoio capelluto. Avvolgiamo con un asciugamano pulito e lasciamo agire per almeno venti minuti. Laviamo e risciacquiamo abbondantemente. Un altro metodo efficace è quello di aggiungere qualche goccia di Tea tree oil direttamente nel flacone dello shampoo che utilizziamo per il lavaggio. Ricordiamo, in caso di pidocchi, di utilizzare sempre shampoo naturali, a base di oli vegetali delicati e senza additivi chimici. Esistono anche molti prodotti in commercio a base di Tea tree oil: questo ci fa capire che molto spesso i rimedi naturali sono molto più efficaci di quelli “chimici” e “industriali”.

Tea tree oil: rimedio antizanzare

Per evitare che le zanzare facciano banchetto, il Tea Tree funziona più di molti prodotti dedicati e ha effetto anche a puntura avvenuta. Il vero grande pregio dell’olio essenziale di Tea Tree, infatti, è proprio la sua capacità di essere un prodotto estremamente versatile e di fungere da pronto soccorso naturale all-in-one, a misura di borsetta. Per tenere lontane le zanzare, l’olio puro va aggiunto alla crema corpo abituale o all’olio idratante, in caso di applicazione sulla pelle dei bambini. Se la zanzara ha già colpito, invece, una goccia di olio sulla puntura eviterà che la stessa si trasformi in ponfo e terrà lontano il prurito a lungo. L’azione anti-prurito e anti-bruciore del Tea Tree funziona anche per tutte le altre punture di insetti, le irritazioni causate da agenti esterni e le piccole scottature.

Tea tree oil per denti e gengive

Non solo sulla pelle: l’olio di Tea Tree funziona anche per la salute di denti e gengive. Il primo impiego consigliato è l’applicazione di una goccia di olio puro sul dentifricio, prima di utilizzare lo spazzolino. L’azione battericida, infatti, tiene lontane le carie e, al contempo, aiuta a prevenire le infiammazioni delle gengive.

Inoltre, in presenza di afte, sono molto efficaci gli sciacqui con acqua e Tea tree così come le toccature con l’olio puro sulle piaghette all’interno della bocca.

Tea tree oil per piedi profumati

Soprattutto in estate, i piedi necessitano di numerose attenzioni. Tra caldo, sudore, umidità e frequentazione di spiagge e piscine, infatti, i funghi della pelle sono sempre in agguato. Per prevenire dermatiti e azione dei miceti sulla cute, anche nei bambini, è molto efficace il pediluvio serale con acqua e qualche goccia di olio essenziale di Tea Tree. In questo modo, le proprietà antivirali e anti-parassitarie del Tea Tree agiscono sulla pelle come un prodotto chimico, senza averne gli effetti collaterali. Il Tea tree oil è utilissimo anche in piscina per evitare di prendere i funghi. Un escamotage prima di entrare in piscina: massaggiare la pianta del piede con Tea Tree aggiunto a una crema corpo neutra.

Tea tree oil contro le placche in gola

Abbiamo visto che bisogna fare molta attenzione con l’ingestione del Tea tree oil. Meno problematici invece i gargarismi con acqua e Malaleuca, che possono essere effettuati più di una volta al giorno. Si rivelano grandi alleati soprattutto in caso di placche in gola.

Tea tree oil contro la candida

Uno degli utilizzi più noti del Tea tree oil è sicuramente contro la candida. La candida albicans altro non è che un lievito che è naturalmente presente nel nostro organismo, ma che in talune situazioni prolifera in maniera anomala nel cavo orale o nella zona vulvovaginale, dando vita anche a sintomi decisamente fastidiosi. In entrambi i casi il Tea tree oil, grazie alle sue proprietà antimicotiche, è particolarmente efficace contro la proliferazione anomala della candida. Si possono utilizzare svariati prodotti a base di Tea tree oil, come compresse, ovuli vaginali o pomate: chiedi consiglio al medico.

Tea tree oil per togliere le verruche

Questo piccolo olio dei miracoli aiuta anche nella cura di disturbi quotidiani non gravi, come ad esempio quello delle verruche. Talvolta per vergogna, altre per negare a se stessi di averne una, è difficile parlarne con chiunque. Ma in caso di verruche è comunque sempre consigliabile un consulto medico, anche se sempre più spesso si cercano rimedi naturali alternativi (non chimici) per curare o far regredire questo tipo di infezioni. Esse possono essere prese soprattutto se si frequentano luoghi molto umidi, come piscine e palestre. Le verruche possono comparire sulle dita di mani e piedi: sono piccole infezioni che, se curate repentinamente, non lasciano alcuno strascico. Essendo il Tea-tree oil un antifungino e antibatterico naturale, esso è molto utile anche per curare queste piccole infezioni cutanee. Ecco come togliere le verruche con il Tea-tree oil.

Procedimento

Secondo recenti studi il Tea-tree oil da coltivazione biologica si può utilizzare anche per il trattamento delle verruche. L’olio va applicato sulle zone interessate (poche gocce) più volte al dì e fino alla scomparsa del problema.

Invece di usarlo assoluto, è bene diluirlo in due dita d’acqua, utilizzando per la miscelazione un bicchiere di vetro, facendo sempre prima la prova su una parte del corpo non lesa, per evitare spiacevoli reazioni (molto rare).

Tea tree oil per gli animali

Lo sapevate che il Tea tree oil può essere utilizzato anche sugli animali? Può essere ad esempio utilizzato per i problemi di alitosi, per i funghi, le zecche e le pulci del cane o del gatto. Come sulla pelle umana, il Tea tree oil, prima di essere applicato sulla cute o sul pelo dell’animale, dovrà essere diluito nello shampoo o, in caso di funghi, con un olio. In ultimo, il Tea tree può essere utilizzato anche come disinfettante biologico per i pavimenti di casa o per il bagno e l’odore forte dell’olio terrà lontano dalle stanze anche le zanzare e gli altri insetti.

Tea tree oil: controindicazioni

Oltre ai consigli e alle procedure precedentemente indicati, bisogna tenere conto di eventuali disagi che potrebbero manifestarsi in determinati soggetti. Alcune fonti sostengono che il Tea tree non irriti e non sia tossico, ma che soggetti particolarmente sensibili potrebbero riportare fenomeni di sensibilizzazione. Inoltre, esso tende a seccare un po’ la pelle e in alcuni casi potrebbe essere necessario l’utilizzo di una crema idratante.