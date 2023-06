Ceretta araba, la depilazione fai-da-te completamente naturale

C eretta di lunga durata e nessun dolore: ti sembra un sogno? E invece è realtà…

Ogni zona del corpo vuole la sua depilazione e la parola d’ordine deve essere solo una: delicatezza. Ti sembra un ossimoro quando si parla di ceretta? Prova quella araba e vedrai che tutto quello che desideri può essere tuo. Dura fino a tre settimane, è poco dolorosa e ti regala una pelle morbida e idratata. Ideale soprattutto per le donne con la pelle sensibile, la ceretta araba contrasta i peli incarniti, riduce il rischio di allergie e di ustioni, in quanto va applicata a una temperatura non particolarmente alta. È perfetta per chi ha problemi di fragilità capillare e vuole evitare irritazioni o arrossamenti. È economica, puoi farla comodamente a casa tua e ti permette di rimuovere anche i peli più corti, che la ceretta tradizionale solitamente non riesce a togliere. Ecco di cosa si tratta, quali sono gli ingredienti e come farla a casa.

Scopri la ceretta araba

Ceretta araba, sugaring, sokkar o alawa che dir si voglia, è la soluzione giusta per una duplice azione di benessere: esfoliare la pelle e intanto rimuovere quei peli che proprio non sopporti, il tutto senza strillare dal dolore. Leggenda vuole che la tecnica fosse nota già a Cleopatra e allora perché non seguirne l’esempio? Insomma, depilersi non significa necessariamente soffrire. Smetti di fare i conti con bruciatore, rossori e fastidi vari: la ceretta araba è la svolta che devi assolutamente conoscere. Ma sai davvero di cosa si tratta?

Dimenticati il rasoio, la rapida ricrescita che comporta, persino il dolore della ceretta tradizionale, ma preparati a esaltare la tua femminilità con ingredienti naturali che neppure ti aspetti. E se non trovi mai il tempo per una seduta di bellezza, perché non improvvisarti estetista? Con la ceretta araba, depilarti non è mai stato così piacevole. È un metodo fai-da-te che puoi facilmente replicare a casa tua. Niente strisce depilatorie a caldo: per il composto ti servono solo zucchero, limone e miele. Sono gli ingredienti giusti per non irritare la pelle, depilandola delicatamente. Com’è possibile? La ceretta araba dura circa tre settimane, è pressoché indolore e si attacca solo ai peli. La tua pelle in questo modo potrà finalmente restare tranquilla e apparirà addirittura morbida e idratata. Nei punti più delicati del corpo è la soluzione perfetta: per la prima volta potrai depilarti inguine, ascelle, baffetti e viso senza soffrire. Non è un caso, infatti, che la ceretta araba sia considerata uno dei metodi di depilazione più indolori. Il merito è dei suoi ingredienti naturali, che evitano peli incarniti e prevengono le irritazioni. Non solo: attaccandosi esclusivamente ai peli, anche i tuoi capillari ti ringrazieranno. Se poi hai una pelle sensibile e delicata, non potrai proprio farne a meno.

Il procedimento

Pentolini e alchimie dai tratti quasi magici, ingredienti segreti, dai sapori dolci e dal profumo intenso, contornano una tradizione antica che dovresti conoscere anche tu, nonostante siano passati dei secoli.

Sul mercato esistono appositi prodotti per la ceretta araba, ma puoi avere un occhio di riguardo per il tuo portafoglio e provare a replicarla a casa. È una ricetta low cost, ti permette di risparmiare ma senza rinunciare alla cura del tuo corpo. Per la preparazione, ti serviranno mezzo limone, 1 cucchiaio di sale e 2 di miele, 1 bicchiere di zucchero e uno scarso di acqua. Preparato tutto l’occorrente, segui bene i passaggi e otterrai un risultato sensazionale. Comincia unendo acqua e zucchero in un pentolino e lascia bollire per un paio di minuti, fino a doratura. Dopodiché aggiungi il succo di metà limone e 2 cucchiai di miele, poi mescola accuratamente accertandoti che il composto non si attacchi alla pentola. Al termine del procedimento, fai raffreddare la cera che hai ottenuto. Per velocizzare i tempi, ti basta immergere il pentolino nell’acqua fredda. Infine, lavora il composto fino a ottenere una pallina. Tradizione vuole che la ceretta araba vada stesa direttamente con le mani e poi rimossa con un gesto deciso, senza far passare troppo tempo. Se temi che l’operazione sia un po’ difficile e hai paura di farti male, puoi aiutarti con le consuete strisce depilatorie.

Puoi usare solo acqua, zucchero e limone, ma il miele scoprirai essere quella ciliegina sulla torta che proprio non può marcare. La cera, infatti, diventa così più lenitiva e idratante. Puoi anche eliminare il limone e variare ancora una volta la ricetta originale della ceretta araba. In tal caso, sono sufficienti acqua e zucchero, che è l’ingrediente irrinunciabile.

Cosa fare e cosa no

Per un risultato impeccabile e per sfoggiare una pelle completamente liscia per diverse settimane, segui alcuni accorgimenti che ti saranno di grande aiuto.

Prima di stendere la tua cera 100% naturale, passa sulla pelle un po’ di borotalco. In questo modo, eviterai che la ceretta si attacchi. Dopo averla applicata, arriva il momento dello strappo. Esegui un movimento deciso e ripeti l’operazione molto rapidamente nelle zone da depilare. Bisogna ammettere che non è facile trovare la consistenza giusta della tua ceretta araba fatta in casa con amore. Però non demordere: basteranno alcuni tentativi e non appena avrai trovato l’equilibrio giusto tra i vari ingredienti, scoprirai essere una vera professionista.

Evita la ceretta troppo calda e, nel momento dello strappo, fai attenzione al movimento, che deve essere leggermente rotatorio. Ricordati poi che devi procedere dal basso verso l’alto e non esagerare con le cerette. Ebbene sì, per una depilazione meno dolorosa, più efficace e duratura, lascia crescere un po’ i tuoi peli: devono essere di almeno di 0,5 mm. Finita la ceretta, se notassi alcuni residui sulla pelle, ti basta usare acqua tiepida oppure olio corpo. Non solo: a depilazione terminata, non dimenticarti di applicare prodotti lenitivi adatti al post ceretta, perfetti per idratare la pelle e attenuare i rossori. Ricordati lo scrub e non prendere il sole appena prima o subito dopo esserti depilata.