Le ascelle sono una parte del corpo abbastanza delicata in quanto, sotto di esse, sono presenti molte ghiandole; pertanto effettuare la depilazione in queste zone non è una questione da sottovalutare, anche perché se si soffre di una sudorazione eccessiva la rimozione dei peli potrebbe peggiorare la situazione. Chiaramente, almeno nel periodo estivo, la depilazione ascellare è un “problema” con il quale dover necessariamente fare i conti, se si desiderano indossare top, canotte e fasce. Vediamo allora come depilare le ascelle.

Come depilare le ascelle

Quando arriva l’estate una delle cose che ci preoccupano di più sono i peli superflui e quale metodo scegliere per rimuoverli. Le ascelle sono tra le zone che depiliamo più spesso, ma si tratta anche di parti molto delicate. Sotto la pelle sono infatti presenti le ghiandole che, a causa di continui traumi, possono infiammarsi o ingrandirsi. Una depilazione corretta che eviti traumi è, quindi, d’obbligo.

Prima di scoprire come fare a depilare bene le ascelle, vediamo quali sono i vantaggi della depilazione. Oltre alla questione estetica, e quindi a poter utilizzare top senza imbarazzo, avere le ascelle depilate porta tutta una serie di vantaggi, tra cui quello di restare profumate più a lungo. I peli, infatti, trattengono gli odori che spesso anche i migliori deodoranti non riescono a mascherare. I peli, inoltre, trattengono anche il sudore che può macchiare le magliette ed i capi più delicati. In ultimo, le ascelle depilate sono anche più semplici da pulire e profumare.

Come depilare le ascelle: rasoio elettrico o manuale

Se le vostre ascelle non sono troppo delicate e i vostri linfonodi ascellari non hanno la tendenza ad infiammarsi, nel periodo estivo potrete optare per l’epilazione con rasoio elettrico o quello manuale (la classica lametta). Il rasoio è sicuramente la tecnica più utilizzata perché è quella più semplice e indolore. Prima di depilarvi con il rasoio lavate le ascelle con cura e poi applicate un po’ di schiuma da barba. La schiuma rende i peli più morbidi e la rasatura diventa molto più facile. Una volta finita la depilazione applicate un po’ di crema post-epilatoria per reidratare la zona. Ricordate che per avere delle ascelle liscissime il rasoio/lametta deve essere passato sia dal basso verso l’alto che nel verso opposto. Il rasoio per l’epilazione se, da un lato, è molto pratico e non sporca, è sicuramente più fastidioso della ceretta in quanto è più lento; in compenso alcuni modelli di rasoio elettrico promettono di estirpare anche un pelo molto corto, meno dei 5 mm standard della ceretta.

Come depilare le ascelle: pinzetta

La tecnica della pinzetta è usata da pochi, perché è adatta solo a coloro che hanno pochissimi peli. La pinzetta inoltre, agendo sul singolo pelo, difficilmente causerà problemi alle ghiandole. Se avete pochi peli, scegliete quindi la pinzetta. Per depilare bene la zona basterà lavare le ascelle ed asciugarle con cura prima della depilazione.

Come depilare le ascelle: ceretta

La ceretta è il metodo sicuramente più traumatico per le ascelle. Non si tratta di un metodo pericoloso, però così come per le zone intime, la ceretta può fare infiammare le ghiandole. Proprio per questo, se non siete brave nel fai da te affidatevi alle mani di una buona estetista. Se, invece, ve la sentite di farlo da sole ricordatevi di evitare di utilizzare la cera calda e preferite invece le strisce depilatore o la ceretta araba, che è molto più delicata rispetto a quella normale.

Ceretta alle ascelle: quale scegliere

Rispetto alle gambe, la zona da depilare è sicuramente meno estesa, ma non per questo da sottovalutare: l’ascella è una delle parti del corpo più delicata e sensibile, dotata di molte ghiandole e soggetta ad irritazione. Per questo motivo è necessario scegliere la cera con molta cura, affidandovi a prodotti conosciuti e di alta qualità, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Le resine per la depilazione sono vendute in due diverse tipologie: a caldo o a freddo. Nel primo caso la ricrescita risulta più lenta, ma il calore, in soggetti predisposti, può provocare la rottura di capillari ed inoltre richiede una certa esperienza. Il tipo a freddo è sicuramente più pratico, venduto in strisce già pronte, senza l’ausilio di fornelletti o altri accessori. Quella a caldo si effettua sciogliendo la cera in un apposito pentolino per poi applicarla con una spatola, oppure la si trova in pratiche confezioni dotate di rullo, da riscaldare nell’ apposito scaldacera, per poi esser applicata.

Una volta stesa la giusta dose di cera nel verso di crescita del pelo, si applica una striscia di tessuto e si trappa energicamente contro pelo. Infine applicherete dell’olio, sia per rimuovere la patina appiccicosa lasciata dalla cera, sia per lenire la pelle irritata. La stessa procedura vale anche per le strisce già pronte all’ uso di cera, basterà riscaldarle appena tra le mani, applicare e strappare.

Depilazione con ceretta a caldo con barattolino e scaldacera

Vediamo ora i metodi nel dettaglio. Ne esistono diversi, quelli più pratici dispongono del prodotto già pronto e solo da far riscaldare nell’apposito fornellino. Starà a noi individuare se acquistare il barattolino con scaldacera e quindi basterà ogni volta riacquistare la nuova ricarica, oppure se preferiamo la versione con le ricariche dotate di rullo per spalamare la cera.

Ci saremo munite delle strisce apposite per gli strappi ed eventualmente del bastoncino piatto per stendere la cera. Portiamo in temperatura la nostra cera, quando si sarà sciolta a sufficienza, basterà rigirarla con il bastoncino per verificarne la giusta consistenza. A questo punto, facciamo scendere la cera in eccesso aiutandoci con il bordo del barattolo. Soffiamo un pochino sulla cera calda, per assicurarci di non stenderla ad una temperatura troppo calda. Appoggiamo la stecca con la cera sulla parte da depilare, partendo dall’alto verso il basso e stendendone uno strato uniforme. Ora prendiamo una striscia e facciamola aderire perfettamente avendo cura di coprire tutta la cera. Eseguiamo movimenti di pressione sempre dall’alto verso il basso.

Quando siamo sicure che la striscia ha ben aderito allo strato di cera sottostante, prendiamo con le dita la parte bassa della striscia e con un colpo deciso tiriamo verso l’alto. Avremo asportato tutta la cera sottostante con i relativi peli che vi rimarranno attaccati. Se rimane qualche piccolo residuo di cera, appoggiamo una parte di striscia, facciamo pressione e tiriamo nuovamente verso l’alto e così via fino a che non abbiamo rimosso gli eventuali residui. Passiamo subito un pochino di olio secco, se la ceretta è del tipo liposolubile, sulla parte depilata e massaggiamo un pochino per lenire il fastidio degli strappi. Ripetiamo dall’altra ascella lo stesso procedimento.

Depilazione con ceretta a caldo con lo spalmacera a rullo

Nel caso in cui andremo ad utilizzare questo metodo, che peraltro, funziona benissimo e si trova facilmente nei negozi specializzati, procediamo nel seguente modo. Lo scopo di questo dispenser è quello di avere già la soluzione pronta per stendere la cera, senza doverla dosare manualmente sul bastoncino.

Quindi, una volta raggiunta la temperatura ottimale, tramite apposito scaldacera, estraiamolo dallo stesso, facendo attenzione a non scottarci, tenendolo in posizione verticale da favorire la discesa della cera dalla parte del rullo, stendiamone uno strato sull’ascella da depilare sempre partendo dall’alto verso il basso. Appoggiamo la striscia, facciamo ben aderire, premendo varie volte sempre dall’alto verso il basso e con mano decisa, prendendo il lembo in basso della striscia, strappiamo verso l’alto. Tamponiamo con una salvietta di spugna inumidita di acqua fresca, se la ceretta è di tipo idrosolubile e ripetiamo dall’altra ascella.

Strisce già pronte all’uso

Se invece, abbiamo scelto questo metodo e cioè quello di utilizzare le strisce pronte all’uso, seguiamo attentamente i suggerimenti indicati sulla confezione. Alcuni tipi, possono richiedere che la striscia venga piegata e tenuta tra le mani per alcuni minuti per riscaldarla un pochino, oppure possono dare altre indicazioni che vanno comunque seguite. Procederemo, una volta tolta la pellicola protettiva sulla striscia già pronta, a farla aderire alla parte da depilare, sempre dall’alto verso il basso. Faremo aderire bene la striscia con la pressione della mano e procederemo come per i modi precedentemente spiegati. Ricordiamoci anche qui di lenire subito la parte depilata con l’apposito prodotto post-depilatorio consigliato. Ripetiamo anche per l’altra ascella lo stesso procedimento.

Come preparare la pelle per la ceretta

Prima di iniziare, è molto importante preparare la zona da trattare, così da ottenere un ottimo risultato e minimizzare i disagi dovuti ad irritazioni. Lavare e asciugare perfettamente le ascelle, tamponando con la salvietta, senza strofinare: se avete la pelle molto delicata, l’ideale sarebbe applicare una crema di pre-trattamento, che trovate sullo scaffale dei prodotti per depilazione. Per anestetizzare usate un cubetto di ghiaccio avvolto in un panno o fazzoletto, mai applicare direttamente sulla pelle. Naturalmente i peli devono essere di almeno due o tre millimetri. Prima di depilare la zona lavate le ascelle, asciugatele e poi mettete del borotalco. Eliminate la polvere in eccesso e utilizzate le strisce solo sulle zone molto piccole, in modo tale da non traumatizzare la pelle.

Trattamento post ceretta

Dopo aver finito di depilarvi, utilizzate una crema o una pomata calmante all’ossido di zinco. La pomata può anche essere fatta in casa mischiando ossido di zinco ed olio extravergine di oliva. Va bene anche un gel di Aloe Vera, idrata ed attenua le irritazioni. Non usate prodotti a base alcolica e non usate deodoranti dopo avere depilato le ascelle.

Come depilare le ascelle: il laser

Un altro metodo per dire addio ai peli delle ascelle è l’epilazione laser, con quattro o cinque sedute, totalmente indolore, vedremo i peli diminuire notevolmente, fino scomparire quasi del tutto. Occorre fare il mantenimento e non usare più il rasoio, ma a lungo termine i risultati sono davvero sorprendenti.

Come depilare le ascelle: crema depilatoria

Semplice da usare, e molto pratica. Vengono vendute in commercio, e sono delle creme che tagliano il pelo, esattamente come fa il rasoio. Queste vengono applicate sotto l’ascella, vanno fatte agire per qualche minuto e poi si rimuove la crema depilatoria con una spugnetta umida. Dopodiché verranno lavate e asciugate. Semplice da usare e efficace in particolare con i peli sottili. Non ha prezzi eccessivi, e bisogna fare attenzione solo a non lasciarla agire troppo per evitare di bruciare la pelle. Se avete la pelle eccessivamente sensibile, evitate le creme troppo aggressive e prima di provarla sotto le ascelle provatela magari su un’altra zona del corpo per vedere quanto viene tollerata dalla vostra pelle.