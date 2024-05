Mango, i benefici per la pelle e per i capelli

I l mango non è solo delizioso, ma offre anche diversi benefici per la pelle e i capelli. Esploriamo come utilizzare questo frutto tropicale nella tua beauty routine.

Per la pelle

Il mango contiene antiossidanti, tra cui la mangiferina, che aiutano a proteggere la pelle dai danni cellulari causati dall’esposizione al sole.

La vitamina C nel mango è essenziale per la produzione di collagene. Il collagene fornisce struttura alla pelle e la sua carenza può portare a cute squamosa e scarsa guarigione delle ferite.

Il mango è anche ricco di vitamina A, che aiuta a prevenire l’acne, regolando la produzione di cheratina. L’eccesso di cheratina, infatti, può ostruire i follicoli piliferi e le ghiandole sudoripare, causando acne.

Le vitamine E e C nel mango proteggono la pelle dai danni ambientali. Queste vitamine sono immagazzinate nelle cellule della pelle e svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione dell’invecchiamento precoce.

Maschera per il viso

Ecco una semplice ricetta per una maschera per il viso al mango.

Ingredienti:

4 cucchiai di polpa di mango

1-2 cucchiaini di miele

1 cucchiaio e mezzo di olio di mandorle

Procedimento:

Mescola la polpa di mango finemente tritata con il miele e l’olio di mandorle. Applica la maschera sul viso pulito e sul collo. Lascia agire per 15-20 minuti. Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida. Questa maschera è adatta a tutti i tipi di pelle.

Per i capelli

Il mango contiene vitamina A e beta-carotene, che aiutano a regolare la produzione di sebo e ridurre l’infiammazione del cuoio capelluto. Come detto, la vitamina C nel mango favorisce la produzione di collagene, essenziale anche per la resistenza e l’elasticità dei capelli. La vitamina nel mango migliora la circolazione del cuoio capelluto e supporta lo sviluppo dei capelli.

Il burro di mango è un ingrediente idratante che rafforza i follicoli piliferi, riduce la rottura e lenisce il cuoio capelluto. Ha una consistenza più leggera rispetto a molti altri oli o burri, rendendolo adatto sia per la pelle che per i capelli.

Maschera per i capelli

Ecco una semplice ricetta per una maschera per i capelli al mango.

Ingredienti:

2 cucchiai di burro di mango

polpa da un mango

1 uovo intero

3 cucchiai di yogurt naturale

Succo di un lime

Qualche goccia di Olio essenziale (a tua scelta)

Procedimento:

Sciogli il burro di mango a bagnomaria. Frulla la polpa di mango. Sbatti l’uovo fino a renderlo spumoso. Mescola insieme il burro di mango sciolto, la polpa di mango, lo yogurt, il succo di lime e l’olio essenziale. Applica la maschera sui capelli e il cuoio capelluto. Lascia agire per 15-20 minuti. Risciacqua e lava i capelli come al solito. Applica questa maschera una volta alla settimana per ottenere risultati ottimali e capelli morbidi e sani.