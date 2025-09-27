Tutte le zone del nostro corpo vanno curate con costanza e regolarità. I gomiti però in genere non hanno la giusta attenzione. Durante i mesi freddi sono coperti dalle maniche, mentre con il caldo, quando sono scoperti, ci possiamo accorgere che li abbiamo trascurati. Il loro compito è importante, come ogni altra parte del nostro organismo. La pelle che copre i gomiti si indurisce e diviene spessa. Le cause sono molteplici: mancanza di idratazione, appoggi continui che provocano callosità, l’età, i detergenti sbagliati. Si possono formare dolorose screpolature, come possiamo curare i gomiti secchi e screpolati?

Gomiti secchi e screpolati

La pelle dei gomiti è particolarmente delicata e sottile, proprio perché avvolge l’articolazione. Accade di frequente che si mostri inspessita, secca, ruvida e più scura rispetto a quella del resto del braccio. Ciò rappresenta un inestetismo cutaneo non molto piacevole a vedersi e talvolta anche doloroso.

Una mancata idratazione, dei problemi ormonali, una prolungata esposizione sono tra le cause più frequenti che rendono la pelle dei gomiti ruvida e scura. Anche l’abitudine di tenerli sempre appoggiati non fa che peggiorare il loro stato. È importante tenere presente che è necessario dedicarsi con maggior riguardo in tali punti del corpo.

In questo modo la pelle dei gomiti ritornerà ad essere liscia e morbida. Una volta che la situazione dei gomiti si sarà normalizzata, basterà semplicemente trattarla come gli altri punti del corpo, utilizzando prodotti per l’igiene delicati, naturali e dopo la doccia massaggiarli con un pochino di crema idratante. Vediamo nella guida come prevenire e come curare i gomiti secchi e screpolati.

Come prevenire i gomiti secchi e screpolati

Prima di vedere nel dettaglio alcuni rimedi naturali per curare i gomiti secchi e screpolati, vediamo qualche consiglio su come prevenire questo fastidioso inestetismo.

Bere molta acqua

I gomiti secchi, in assenza di eventuali patologie che è sempre bene sottolineare, sono principalmente il risultato di una scarsa idratazione del nostro corpo. Come consigliato da tutti gli esperti nutrizionisti bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno e se si pratica attività fisica e/o sportiva, la quantità di liquidi da assumere deve essere aumentata. Quindi, in prima analisi, verifichiamo se abbiamo queste abitudini, dopo di che, procediamo con altri accorgimenti a livello locale per trattare i gomiti secchi.

Scrub delicato

Occorre eseguire uno scrub sulla parte interessata, al fine di rimuovere le cellule morte. Si possono scegliere due strade: la prima consiste nell’acquistare una crema o un gel contenente microgranuli (se ne trovano diversi in commercio, sia nei reparti di cosmetici dei supermercati, sia nelle profumerie: sono prodotti esfolianti).

La seconda, invece, consiste nella preparazione casalinga di un composto, utilizzando prodotti naturali, ad esempio mettendo un cucchiaio di zucchero semolato con l’aggiunta di un cucchiaio di olio di oliva o miele in una ciotolina. I due ingredienti andranno mescolati al fine di unirli quel tanto che basta per poterli prelevare con le dita. Il composto, andrà poi delicatamente strofinato sui gomiti con movimenti circolari per un minuto o due, utilizzando sia i polpastrelli che il palmo della mano opposti. Devono essere evitati sfregamenti intensi, che potrebbero causare delle locali irritazioni. Terminato il massaggio, si procede ad un accurato risciacquo della parte ed all’asciugatura, tamponando con un asciugamano morbido. Per mantenere i gomiti in ottima forma è opportuno ripetere periodicamente lo scrub, magari una volta alla settimana oppure ogni quindici giorni.

Idratazione

A questo punto, la pelle deve essere idratata utilizzando una buona crema idratante, massaggiandola poi con delicatezza fino al suo completo assorbimento. Questo accorgimento andrà eseguito sempre dopo la doccia. Successivamente nell’arco della giornata ed anche la sera prima di andare a dormire, massaggiamo i gomiti con crema nutriente per il corpo o meglio ancora con olio di mandorle dolci.

Come curare i gomiti secchi e screpolati

Se non siamo riuscite a prevenire i gomiti secchi e screpolati, possiamo attuare alcuni accorgimenti per migliorare la situazione.

Lozioni fatte in casa

Una delle soluzioni naturali e casalinghe per curare i nostri gomiti secchi e screpolati è una naturale lozione “fai da te”. In un contenitore uniamo 3 cucchiai di olio EVO, uniamo qualche goccia di olio essenziale di lavanda. In alternativa a questo, possiamo scegliere il burro di Karité. Mescoliamo i nostri ingredienti, fino ad ottenere una crema omogenea, in cui immergeremo un panno pulito. Applichiamo il tutto nella zona dolente e lasciamo che la pelle dei gomiti assorba la lozione per una mezz’ora. Risciacquiamo con acqua tiepida ed asciughiamo accuratamente con un panno morbido. Il trattamento va ripetuto un paio di volte durante la settimana.

Pietra pomice

Se desideriamo curare gli inestetici calli ed avere i gomiti lisci, passiamo regolarmente la pietra pomice sulla pelle. Otterremo lo stesso effetto di uno scrub che toglierà le cellule morte, prima che tutta la pelle si indurisca e si screpoli. Laviamo la zona dei gomiti da trattare con acqua tiepida e sapone neutro. Risciacquiamo ed asciughiamo i gomiti delicatamente. Passiamo la pietra pomice con delicatezza e riusciremo a togliere la pelle dura e secca. Idratiamo con una dose abbondante di crema.

Creme idratanti

Applichiamo quotidianamente, meglio se di sera delle creme idratanti e nutrienti sulla pelle dei gomiti. Per ottenere un effetto maggiore dopo avere steso un abbondante strato di crema adatta alle pelli secche, avvolgiamo la zona con delle bende. Lasciamo agire per almeno una mezz’ora, sciacquiamo con acqua tiepida, dopo avere tolto le bende.

Limone

Anche il limone può avere la stessa azione della pietra pomice. Serve per fare uno scrub casalingo. Attenzione però che la pelle dei gomiti sia integra e non siano presenti tagli e ferite. Oltre a procurare un forte bruciore infatti il limone potrebbe irritare le ferite. In ogni caso, dopo avere tagliato per metà il limone, passiamolo sulla pelle dei gomiti, delicatamente. Quindi laviamo con acqua tiepida ed asciughiamo bene la zona, che copriremo in seguito con prodotti idratanti e nutrienti.

Come schiarire la pelle dei gomiti

Come abbiamo visto, oltre a presentarsi secca e inspessita, la pelle dei gomiti, se trascurata, può diventare scura. Vediamo quindi alcuni rimedi casalinghi per schiarire la pelle di questa parte del corpo.

Succo di limone

Per schiarire i gomiti le soluzioni sono diverse. Uno dei metodi più efficaci è sicuramente trattarli con il limone. Sarà sufficiente spremere due limoni, versare il succo in una piccola ciotola ed immergere i gomiti per un paio di minuti. L’acido citrico presente nel limone farà il suo effetto. Ripetete la procedura per diversi giorni. Il limone schiarisce, ma tende anche a seccare la pelle, per cui non dimenticate di applicare sempre una crema idratante sui vostri gomiti.

Limone e yogurt

Se poi volete ottenere un effetto esfoliante basterà aggiungere al succo di limone un cucchiaio di yogurt, uno di zucchero e uno di semi d’avena. Il composto andrà applicato attraverso un massaggio sulla parte interessata, per poi lasciarlo agire per un periodo di cinque minuti. Successivamente, andrete a lavarlo via con dell’acqua a temperatura tiepida.

Camomilla

Potreste utilizzare anche la camomilla per schiarire la pelle dei gomiti, preparando un infuso con due bustine.

Quando l’infuso è pronto e tiepido, applicate la camomilla nei gomiti con degli impacchi. Dopo 20 minuti di applicazione vedrete già i risultati.

Bicarbonato e latte

Altrettanto semplice ed efficace è un trattamento a base di latte e bicarbonato di sodio. Un bicchiere di latte ed un cucchiaio di bicarbonato di sodio hanno poteri esfolianti e riducono la pigmentazione della pelle.

Panna e curcuma

Infine anche un composto di panna e la curcuma può essere provvidenziale. Fate bollire la panna da montare ed aggiungetevi mezzo cucchiaino di curcuma e mezza tazza di farina di ceci. Mescolate a lungo il composto ed applicatelo sui gomiti. Risciacquate abbondantemente ed asciugate delicatamente.

