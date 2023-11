Crema viso antirughe fai da te, come prepararla

P reparare una crema viso antirughe con ingredienti semplici e facilmente reperibili in casa è possibile. Ecco tre validissime ricette.

Farina di ceci e curcuma

Mescolate due cucchiai di farina di ceci con un po’ d’acqua, fino a ottenere un composto cremoso. Quindi, aggiungete un pizzico di curcuma. Applicate la crema sulla pelle e lasciatela agire per 5-10 minuti. Infine, risciacquate abbondantemente. Con un uso costante si ottiene una pelle molto luminosa. La curcuma è un potentissimo anti-age.

Yogurt e avocado

Schiacciate la polpa di un avocado e unite un cucchiaio abbondante di yogurt bianco intero. Stendete il composto ottenuto sul volto e lasciatelo in posa per circa 30 minuti. Poi risciacquate con acqua fresca. Già dalla prima applicazione noterete il volto ben levigato.

Limone, miele e prezzemolo

Mischiate miele, prezzemolo e succo di limone (diluito in mezzo bicchiere d’acqua) fino a ottenere un composto cremoso. Fatelo riposare per una notte e poi applicatelo sulle rughe del viso, aiutandovi con una spugnetta per il trucco, sia la mattina sia la sera. Ripetete questa operazione ogni giorno per almeno un mese. La vostra pelle sarà rigenerata.