Olio o crema corpo che sia, entrambi idratano la pelle. Non esiste in assoluto una formula migliore dell’altra. Ciò che conta davvero è il tipo di pelle, le preferenze personali e la quantità di idratazione di cui la pelle ha bisogno per determinare se un olio o una crema per il corpo sono adatti a te. E poi c’è sempre l’opzione alternanza tra l’uno e l’altro prodotto.

Differenza tra olio e crema corpo

La differenza tra i due prodotti è intuitiva. L’olio per il corpo è più denso e pesante della crema: crea una barriera sullo strato esterno della pelle che aiuta a trattenere l’idratazione. La crema per il corpo, invece, è più leggera, e aiuta a lenire e ammorbidire la pelle secca o disidratata. Quale scegliere tra olio e crema corpo? Dipende dai gusti e dal tipo di pelle: più è secca più trarrà beneficio da un olio nutriente, ma continua a leggere per scoprire i benefici dell’uno e dell’altro prodotto.

Benefici dell’olio per il corpo

Gli oli per il corpo sono formule dense e pesanti che aiutano a trattenere l’idratazione e a creare una barriera che impedisce la perdita di acqua transepidermica, motivo per cui sono ideali per la pelle secca, soprattutto di gambe e braccia. In genere, un cosmetico oleoso fornisce un’idratazione più intensa alla pelle.

L’olio può anche funzionare come emolliente, che significa ammorbidente o lenitivo. Se lo strato cutaneo superiore non ha abbastanza acqua, può screpolarsi e sfaldarsi, lasciando letteralmente spazi tra le cellule. Le sostanze emollienti, tipiche di un olio o di una crema corpo, servono a riempire quegli spazi grazie al loro contenuto in lipidi, che appunto creano un effetto ammorbidente.

Tuttavia, poiché l’olio per il corpo è più denso della crema, potrebbe non spalmarsi facilmente, motivo per cui spesso la pelle secca non riesce ad assorbirlo.

Il modo ideale per applicare l’olio per il corpo? Sulla pelle umida appena terminata la doccia, così aiuterà a “sigillare” l’idratazione nella cute. A differenza di una crema per il corpo, gli oli possono lasciare la pelle unta come se fosse scivolosa, ma il metodo dell’applicazione su pelle umida attenua questa sensazione, soprattutto se dopo si tampona con un asciugamano.

Staud – Launchmetrics/Spotlight

Benefici della crema corpo

A differenza dell’olio, la crema corpo è meno occlusiva. Pur essendo composte da ingredienti emollienti (come i lipidi), creme e lozioni hanno una formule più leggere, e si spalmano più facilmente. Inoltre, penetrano in modo più efficace. Ecco perché l’effetto lenitivo della crema corpo si avverte subito, appena la si applica.

Lo svantaggio è che non tutte le creme per il corpo contengono gli acidi grassi essenziali che contengono gli oli. E questo è il motivo per cui, nel lungo periodo, alcuni prodotti potrebbero essere insufficienti per le pelli molto secche.

Monse – Launchmetrics/Spotlight

Quale usare tra olio e crema corpo?

Al di là delle preferenze personali, la scelta tra olio e crema corpo dovrebbe dipendere dal tipo di pelle e da ciò che si cerca da un cosmetico cioè se “semplice” idratazione o anche luminosità. In genere, gli oli, oltre a nutrire, rendono la pelle più luminosa.

Un altro fattore da valutare è il periodo dell’anno e il tasso di umidità. La pelle ha bisogno di prodotti più densi e idratanti nei mesi più freddi e di un’idratazione più leggera e meno occlusiva nei mesi più caldi.

In genere, usa l’olio se hai la pelle da normale a secca, ma applicalo sempre sulla pelle umida se la pelle è molto secca. Applicare un prodotto occlusivo su una pelle molto secca può essere controproducente: una barriera che trattiene l’idratazione può anche tenere fuori l’idratazione tanto necessaria. Ecco perché è meglio abbinarlo a qualche goccia d’acqua rimasta sulla pelle dalla doccia!

La crema per il corpo va bene per tutti i tipi di pelle, ma sappi che in caso di pelle molto secca potrebbe non essere sufficiente. Se hai la pelle secca cronica, creme o unguenti potrebbero avere più benefici per la pelle secca.

Monse – Launchmetrics/Spotlight

Olio per il corpo: le novità da provare

Olio secco ultra nutriente ai fiori di Acqua ai Fiori di Spello.

My Beloved Oil di Apivita.

Olio corpo al bakuchiol e squalano di Lavera.

Beija Flor di Sol de Jainero.

Crema corpo: le novità da provare

Crema corpo idratante di Royal Beauty.

Crema corpo antiage con estratti di semi d’uva bio coltivata a Barolo e olio di vinaccioli di Barò.

Ceramide Protect di Mixa.

Atilia, crema corpo con latte biologico di capra.

