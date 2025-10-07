I classici brufoli e punti neri rappresentano gli inestetismi più odiati dalle donne. Il brufolo è in grado di fare la sua incresciosa comparsa il giorno che precede un evento importante. Per prevenire o per curare questi scomodi inconvenienti, si può ricorrere a diversi metodi. Scopriamoli insieme.

Brufoli e punti neri

I brufoli ed i punti neri si formano per un’eccessiva produzione di sebo. Ciò può dipendere da scompensi ormonali, stress, infiammazione delle ghiandole sebacee, disagi psicologici, intolleranze alimentari o allergie. Solitamente la fronte, il naso ed il mento sono le zone con massima concentrazione di foruncoli. Molti saponi e soluzioni liquide come in crema agiscono sul problema con una certa efficacia. Tuttavia, possono contenere dannosi agenti chimici. Prima di scoprire come eliminare brufoli e punti neri con alcuni rimedi naturali, vediamo le cause che portano alla loro comparsa.

Brufoli: cause

Il brufolo è una forma di acne dovuta dall’eccesso di sebo, che si concentra all’interno del poro, provocandone l’ostruzione. Il sebo è prodotto dalle ghiandole sebacee, ed ha la funzione di lubrificare la cute, di proteggere lo strato esterno dagli agenti esterni e di limitare la fuoriuscita di acqua. Tuttavia, una produzione elevata di sebo porta alla formazione di questi inestetismi, che sono i brufoli. Questi ultimi colpiscono sia gli adolescenti che gli adulti e tendono a ripresentarsi in vari momenti della vita. I brufoli sono provocati da squilibri ormonali, dall’eccessivo stress e dall’ansia. Una cattiva abitudine che hanno un po’ tutti è quella di schiacciare i brufoli con le dita. Questo è assolutamente sconsigliato, in quanto spesso e volentieri lascia delle antiestetiche cicatrici.

Punti neri: cause

Un altro inestetismo che compare sulla pelle tendente al grasso è la formazione dell’orribile punto nero. È una lesione acneica iniziale e superficiale che non porta alla formazione di pustole. Infatti, il sebo rimane rinchiuso nel poro, creando questo orrendo punto nero che contiene una sacca maleodorante. Tante persone ritengono che l’applicazione di detergenti e di cosmetici aggressivi possa porre fine a questa problematica. Tuttavia, l’uso di sostanze aggressive può produrre una patologia chiamata acne da cosmetici, che può essere risolta con applicazioni di vitamina A come retinoidi e retinaleide.

Come eliminare brufoli e punti neri

Fortunatamente ci sono diversi rimedi naturali per eliminare brufoli e punti neri. Eccone alcuni.

Partire dall’alimentazione

Per eliminare naturalmente brufoli e punti neri scegliere un’alimentazione varia, ricca di fibre ed ipolipidica. Effettuare la pulizia del viso giornaliera, con prodotti delicati e neutri. Purificare la pelle in profondità e rimuovere le cellule morte. Mai spremere i brufoli o i punti neri, specialmente a mani nude, torturando il viso. L’aloe vera ha effetti miracolosi sulla pelle. Lenisce e depura. Pertanto, procurarne il gel e strofinarlo ogni giorno per almeno un mese. Conservarlo in barattoli di vetro scuri in luoghi freschi ed asciutti.

Bagni di vapore

Per eliminare i numerosi brufoli e punti neri sparsi sul viso effettuare periodici bagni di vapore. Utilizzare una bacinella piccola e riempirla con dell’acqua calda. Versare circa 5 gocce di olio essenziale di rosmarino e 5 di olio essenziale di lavanda, per ogni litro d’acqua; oppure, se si preferisce, si possono usare alloro e ortica. Avvicinare il viso al contenitore e coprire la testa con un asciugamano. Lasciare agire il vapore per almeno cinque minuti. Tamponare con della carta velina il viso. Rimuovere le impurità con una salvietta dal tessuto morbido, anche in microfibra.

Argilla ventilata

Un altro rimedio abbastanza utile consiste nell’uso dell’argilla ventilata, reperibile in qualsiasi erboristeria o farmacia. In una terrina di plastica si procede mescolando, accuratamente, con un cucchiaio usa e getta, argilla ventilata, miele liquido, gocce d’olio di lavanda ed acqua tiepida, fino a formare una crema densa priva di grumi. La maschera, così realizzata, deve essere lasciata in sede per 10 minuti. Infine, sciacquare la pelle con acqua tiepida, prima di procedere alla solita crema quotidiana. Molto efficace anche la maschera facciale con argilla, olio di lavanda e Tea Tree oil (olio dell’albero del tè). Questa soluzione si adatta alle pelli sensibili. Elimina i punti neri, lenisce le irritazioni dell’epidermide ed il rossore dei brufoli. Evitare creme profumate sul viso. Nonostante siano idratanti, spesso contengono sostanze chimiche dannose.

Impacchi di calendula

La calendula è un’ottima soluzione per eliminare efficacemente brufoli e punti neri. Procurare la soluzione in erboristeria e stenderla sulla pelle pulita con un batuffolo di cotone. Anche l’olio di alchemilla, di basilico e di zolfo, danno benefici all’epidermide. Aprono i pori e riducono la formazione di brufoli e punti neri. Utilizzare questi ingredienti per una sana e rigenerante sauna facciale. In alternativa, creare dei fantastici infusi.

Leggi anche Maschera led per il viso, e la terapia della luce diventa domiciliare