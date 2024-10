Pulizia del viso: la beauty routine inizia da qui.

1) Inizia con un automassaggio

Antonìa Stefanaki (@antonia.stefanaki), facialist del gotha milanese, prima di qualsiasi pulizia suggerisce un automassaggio di un paio di minuti. Non uno qualsiasi, però. «Sulla pelle asciutta, inizia dal décolleté e risali fino al collo, dal basso verso l’alto, sfiorando energicamente. Sul viso, fai movimenti circolari, frizionando con le mani come se ti stessi lavando la faccia. I movimenti devono essere decisi, ma superficiali». Così permetti alla linfa di scorrere, favorendo l’eliminazione di tossine e scorie metaboliche. In più, stimoli la circolazione sanguigna e, di conseguenza, l’ossigenazione della pelle.

2) La mattina non esagerare

Di notte la pelle si rigenera e rinforza la barriera cutanea, quel film sottile formato da acqua e lipidi che non va eliminato. Al mattino, dunque, niente detersione: risveglia solo gli occhi con un dischetto di cotone imbevuto di lozione rinfrescante o di acqua micellare, se ci sono residui di mascara. Lo consiglia la nota facialist Joëlle Ciocco (@joellecioccoparis), che riceve nel suo istituto top model e attrici come Monica Bellucci e Laetitia Casta.

3) Pulizia del viso: non dimenticare il tonico

Nel suo blog, Joanna Czech (@joannaczechofficial), che ha fra le sue clienti la potentissima direttrice di Vogue America Anna Wintour, spiega che il tonico è un passaggio essenziale e dovrebbe essere utilizzato sempre dopo la detersione. «Penetra rapidamente idratando e riequilibrando. Tra gli ingredienti chiave, ci sono alfa-idrossiacidi, beta-idrossiacidi e poli-idrossiacidi che illuminano. Ma se hai bisogno di rinforzare la funzione barriera della pelle, scegli i probiotici» spiega l’esperta.

Foto: Studio Firma / Stocksy

4) Dopo i 50 passa al balm

Secondo Nichola Joss (@nicholajoss), facialist di Kate Moss, Gwyneth Paltrow e Meghan Markle, per la pulizia del viso delle over 50 il prodotto consigliato è il balm, che non si limita a pulire la pelle ma fa anche da trattamento: idrata, nutre e apporta sostanze rigeneranti. Va massaggiato lentamente sul viso ed eliminato preferibilmente con un panno inumidito.

5) Recupera il panno di lino per una pulizia del viso top

«C’è un consiglio in Brasile che si tramanda di madre in figlia» racconta Carolina Dantas (@carolinadhermo), facialist e istruttrice ufficiale del Metodo Renata França. «Utilizzare per la pulizia un panno di lino inumidito con acqua di rose. Il panno di lino ha un’azione esfoliante, mentre l’acqua di rose tonifica e idrata. Una volta alla settimana, poi, ci vuole uno scrub, anche fatto in casa.

6) Passa alla double cleansing

La sera il viso non si lava una, ma due volte. È questo il consiglio che dà la facialist delle attrici Carey Mulligan e Anne Hathaway, Guendalina Gennari (@guendalinatheskinsculpter). «La doppia detersione è preziosa soprattutto se ci si trucca molto. Quindi, prima rimuovi il make up con uno struccante (acqua micellare, balsamo, bifasico) poi sciacqua con un detergente schiumogeno».

7) Associa effetti aromaterapici

«I buoni odori hanno un impatto profondo sulla nostra mente e sul nostro benessere in generale» afferma Sophie Carbonari (@sophie_carbonari), skin facialist francese che fra le sue clienti annovera Naomi Campbell e Rihanna. «Per questo amo gli ingredienti botanici e soprattutto gli oli essenziali: trasformano il rito di pulizia in un momento di relax, con un effetto Spa». Quelli su cui puntare? «Gli estratti di cipresso, echinacea, ginestra, per esempio, che sono rivitalizzanti e illuminano la pelle».

Foto: Studio Firma / Stocksy

8) Prova la tecnologia sonica

Finiscono spesso dimenticati in un cassetto, invece, i beauty tool per la pulizia viso fanno la differenza. Quelli in silicone, per esempio, grazie alle speciali testine e alla tecnologia sonica, puliscono sicuramente più a fondo. Lo conferma anche Georgia Louise (@georgialouisesk), estetista che si divide tra New York e Los Angeles e vanta tra le sue clienti anche Jennifer Aniston e Cate Blanchett. «Con l’attrezzino giusto l’effetto glow è assicurato» dice.

9) Vai di acqua termale

Grazie ai tanti minerali e oligoelementi che racchiude, l’acqua termale è una soluzione unica per calmare e rinforzare la cute, soprattutto dopo la pulizia del viso, che può essere un po’ “stressante” per la pelle. La usa sempre Carolina Dantas nella sua beauty routine come ultimo passo della detersione, prima di siero e crema.

10) Aggiungi un tocco esfoliante

Secondo la facialist italiana delle celeb Alessandra Ricchizzi (@alessandraricchizzi), una volta a settimana è bene stimolare il ricambio cellulare con gli alfa e beta idrossiacidi. I pads pronti all’uso già imbevuti con AHA (li trovi in profumeria ma anche al supermercato) esfoliano in modo leggero e senza irritare la pelle. Doppio risultato: elimini le cellule morte e aumenti la luminosità.

Da aggiungere al beauty

Mix freschi

Cleanance gel detergente di Eau Thermale Avène (18,90 €, in farmacia) riduce sebo e pelle lucida sulla classica zona a T.

Con acqua distillata di rosa, Defence Acqua Micellare di Bionike (22,90 €, in farmacia) deterge e rinfresca viso, occhi e labbra.

La polvere Authentik Powder di Matis (39 €) a contatto con l’acqua si trasforma in una mousse detergente ed esfoliante.

Rinfrescante e addolcente, Acqua termale spray di La Roche Posay (12,50 €, in farmacia) è perfetta per completare la pulizia.

Skin-Prep Soluzione Micellare di Filorga (25 €, in farmacia) contiene il 99,5% di ingredienti naturali.

Formule dolci

La formula delicata del Latte Detergente Anti-Rughe Power di Nivea (5,49 €), con Coenzima Q10, leviga mentre deterge.

La mousse detergente Very Rose Light Cleansing Foam di Nuxe (18,50 €) è ricca di acqua floreale

di rosa, addolcente, e ha un intenso profumo.

Con una texture trasformista, Cleansing Oil in Gel Makeup remover di Höbepergh (49 €, su hobepergh. com) strucca e illumina.

Timexpert SRNS Dual Cleanse di Germaine de Capuccini (35 €, in istituto) è un olio che “cattura” make up e impurità: come una doppia detersione.

Il balsamo struccante lenitivo Pro-Collagen Rose Cleansing Balm di Elemis (60 euro) con il massaggio si trasforma in un latte idratante.