Lavare il viso è un gesto quotidiano e all’apparenza semplice, ma sei sicura di farlo nella maniera giusta? È una pratica che a volte viene sottovalutata ma che invece è importantissima per evitare che la pelle si danneggi. Per la pulizia del viso devi utilizzare i prodotti giusti ed evitare alcuni errori comuni che potrebbero stressare l’epidermide, come strofinare l’asciugamano sul viso o utilizzare saponi aggressivi.

Quando lavare il viso?

Per mantenere la pelle fresca l’ideale sarebbe lavare il viso due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. Così potrai eliminare sporco, sebo e impurità accumulate durante la giornata e la notte. Ultimamente alcuni esperti, come Angela Caglia, sostengono però che non sia un bene sciacquare il viso appena svegli: durante il sonno la pelle produrrebbe lipidi che la mantengono idratata e non sarebbe sensato eliminarli. Potrebbe essere indicato quindi soprattutto ha chi ha la pelle secca. Al contrario, chi ha la pelle grassa o che tende all’impurità, trae beneficio dal lavaggio mattutino.

Non usare acqua calda

Spesso, ancora assonnate e con gli occhi mezzi chiusi, non badiamo troppo alla temperatura dell’acqua quando laviamo il viso. Per proteggere la pelle dovremmo però fare sì che non sia mai troppo calda. Una temperatura tiepida o meglio ancora fredda è l’ideale per la pulizia del viso. L’acqua calda secca la pelle e dilata i capillari, per questo sarebbe meglio evitare anche lavare il viso sotto la doccia.

Quanto tempo ci vuole per lavare il viso?

Quando ti dedichi alla pulizia del viso, non fare le cose di fretta. Per rimuovere il make up e assicurarti che non ci sia traccia di impurità ti serviranno almeno 60 secondi. Qualunque sia il prodotto che hai scelto per eliminare il trucco, ci vuole un po’ perché faccia effetto. Metti un timer e prenditi tutto il tempo che ci vuole, massaggiando con delicatezza ed evitando di sfregare. Una volta finito, tampona delicatamente il viso con un asciugamano antimicrobico, evitando di farlo asciugare all’aria.

L’esfoliazione

L’esfoliazione non è una pratica da eseguire giornalmente, ma dovrai farla con regolarità un paio di volte a settimana per garantirti una corretta pulizia del viso. Ti permette di rimuovere le cellule morte ma anche di assorbire meglio i prodotti che applichi. Scegli quelli più adatti alla tua pelle, in modo da non rischiare arrossamenti.

La skincare

Lavare il viso nel modo giusto è fondamentale per mantenere una pelle sana. Senza di questa anche la skincare perderebbe di efficacia. Dopo la detersione puoi applicare il siero e la crema viso così da garantire alla tua pelle l’idratazione e il nutrimento di cui ha bisogno.

