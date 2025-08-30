Avete mai pensato che non è necessariamente utile spendere un sacco di soldi in prodotti cosmetici inutili? Lo struccante ad esempio è uno dei tanti prodotti che si possono tranquillamente realizzare a casa o che possono essere sostituiti da altri prodotti magari più naturali. In questa guida descriveremo alcune possibili alternative allo struccante.

Come struccarsi senza struccante

C’è chi ama sfoggiare un look totalmente acqua e sapone e chi, invece, ama valorizzare il proprio volto in mille modi diversi. Sfoggiando make up dai più semplici ai più eccentrici e colorati. Che si opti per un trucco nude o per uno all’insegna della creatività assoluta però, una cosa che nessuno di noi dovrebbe dimenticarsi mai, è che a fine giornata all’acqua e sapone dovremmo tornare tutte. Eliminando ogni traccia di make up con un bello struccante.

Ma cosa fare se per caso, per sfortuna o semplicemente perché ci si è dimenticati di comprarlo, ci si accorge di averlo terminato? Nessun problema, non c’è niente che vi possa impedire di prendervi cura della vostra pelle, soprattutto quando si sa come fare. Eliminando il trucco in poche e semplici mosse con degli insospettabili (o quasi) alleati di bellezza. Ecco, allora, alcuni rimedi alternativi per eliminare il make quando si è a corto di struccante.

Come struccarsi senza struccante: creme

Forse avrete dimenticato lo struccante ma certamente in casa o in viaggio avete sempre con voi le vostre creme del cuore. Benissimo, avere quelle è come avere tutto. Per eliminare il trucco dal vostro volto, infatti, vi basterà:

inumidire un dischetto di cotone o una velina con acqua calda;

utilizzare una piccolissima quantità di crema per il contorno occhi a modi latte detergente per eliminare il make up occhi;

fare la stessa cosa con la crema viso per detergere il volto ed eliminare ogni traccia di trucco;

sciacquare bene la pelle con abbondante acqua calda o tiepida.

E il vostro “finto” struccante è fatto e utilizzato!

Come struccarsi senza struccante: oli

Se pensate che gli oli si usino solo in cucina o per idratare la pelle sappiate che no, non è così. In caso di necessità questi prodotti sono l’ideale come sostituti dello struccante e perfetti per detergere la cute. L’olio extravergine di oliva, per esempio, è ottimo per sciogliere il make up. Vi basterà unire un terzo di olio a due terzi di acqua, agitare bene il tutto, passare la soluzione sul viso con un dischetto di cotone ed eliminare ogni traccia di impurità dal viso.

Perfetti, poi, anche tutti gli altri oli vegetali come quello di jojoba, di mandorle dolci, di argan, di riso. L’ideale per pulire la pelle e idratarla a fondo in una sola applicazione.

Come struccarsi senza struccante: camomilla

Che dire, se non ci fosse la camomilla bisognerebbe inventarla. Ma la natura ha pensato davvero a tutto ed eccola qui, pronta per essere usata in mille modi diversi e anche come struccante. Per farlo è sufficiente immergere un dischetto di cotone nell’infuso intiepidito di acqua e camomilla, tamponando e strofinando con gesti lenti e delicati nelle zone interessate dal make up, compresi gli occhi.

Un rimedio dolce e un alleato di bellezza 100% naturale tutto da provare. Che oltre a struccarvi vi aiuterà a donare sollievo agli occhi. Regalandovi uno sguardo davvero eccezionale.

Come struccarsi senza struccante: burrocacao

Anche il burro cacao può essere un sostituto d’emergenza del classico struccante. E siamo certe che questo lo avete tutte da qualche parte della borsa o del vostro beauty case. Ovviamente utilizzandolo nel modo corretto e senza esagerare nelle dosi e nella frequenza (è solo un rimedio di fortuna). Come? Prendendone una piccola dose e passandolo con le dita sul volto, con movimenti leggeri e lenti. Ed eliminandolo successivamente con un dischetto di cotone o una velina. Con lui verrà via anche il make up e la vostra pelle sarà libera da ogni traccia di impurità e/o trucco.

Come struccarsi senza struccante: detergente intimo

Sia chiaro, il detergente intimo non va inteso come uno struccante da tutti i giorni. Ma in caso di emergenza può risolvervi il problema di eliminare il vostro make up prima di andare a dormire.

Avendo un pH più delicato dei normali saponi che si usano normalmente per il corpo, infatti, il detergente intimo si può usare sulla pelle del viso. Evitando però la zona degli occhi che può essere trattata con la camomilla come descritto precedentemente. In questo modo potrete struccare e liberare la cute da ogni traccia di trucco, permettendole di respirare durante la notte e di rigenerarsi.

Vediamo ora alcune idee per realizzare in casa degli struccanti naturali e semplicissimi da utilizzare nel caso in cui non si abbia uno struccante tradizionale a portata di mano ma anche, perché no, per sostituirlo definitivamente.

Olio vegetale e camomilla

La prima validissima alternativa che andremo a delineare è costituita semplicemente da due ingredienti: olio vegetale, che è acquistabile in erboristeria e camomilla. Dopo aver fatto la camomilla, dovete semplicemente porre la bevanda in un barattolino ermetico ed aggiungergli l’olio vegetale. Mescolate il tutto ed ecco pronto il primo valido sostituto dello struccante. Un batuffolo di cotone e la pelle verrà fuori liscia e levigata.

Lavanda e burro di mango

Questa volta passeremo alla descrizione di un latte detergente. Gli occorrenti sono: essenza di lavanda e burro di mango. Dopo avere prelevato una quantità cospicua di burro di mangi versateci sopra qualche goccia di essenza alla lavanda ed il gioco è fatto. Mescolate e spalmate sul viso con un batuffolo di cotone. Purificherà la pelle da eventuali tracce di trucco ed impurità.

Olio di jojoba

Anche questo struccante è molto utile per le proprietà contenute nell’olio di jojoba, ed è semplice da realizzare. Vi basterà mescolare in un barattolo almeno tre cucchiai di olio di jojoba con l’aggiunta di essenza di camomilla o fiori d’arancio. Il risultato è ottimale per chi ama uno struccante delicato e al contempo anche profumatissimo e funzionale per togliere le impurità.

Latte di cocco

In questo caso gli ingredienti sono due: l’olio di oliva e il latte di cocco. Si possono anche tranquillamente reperire in un negozio di alimentari. Questa è l’alternativa assolutamente più economica di tutte. Mescolate tre cucchiai di olio di oliva con quattro cucchiai di latte di cocco. Ponete il risultato ottenuto in una bottiglietta. Sbattetela al momento dell’utilizzo e aiutatevi con un batuffolo di cotone.

Olio d’oliva e crema idratante

Un altro sostituto casalingo dello struccante. Si tratta di mescolare in un recipiente almeno tre cucchiai di olio di oliva, con l’aggiunta di crema idratante. La crema contenute in un tubetto da 50 ml può andare bene. Mescolate il tutto e ponete il composto in una ciotolina ermetica. Pronto anche quest’altro struccante sostituto. Le proprietà dell’olio sono risapute, in più con l’aggiunta della crema idratante il risultata è garantito.