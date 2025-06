Ti stai chiedendo cos’è e come funziona il panno struccante molto diffuso negli ultimi tempi? Questo accessorio, adatto per ogni tipo di pelle, permette di rimuovere i residui di trucco, quale alternativa ai tradizionali dischetti in ovatta o alle salviettine. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere e come ottenere risultati impeccabili.

Panno struccante

Uno dei metodi della nonna più diffusi negli ultimi tempi è l’uso di panni di cotone o in microfibra per struccarsi prima di andare a dormire. Solitamente, tempo fa, questa scelta veniva fatta perché le nostre mamme o nonne non ne potevano più di ritrovare costantemente asciugamani da bagno rovinate dal nostro make-up e quindi utilizzavano un panno struccante personale da utilizzare all’occorrenza. Oggi sempre di più sono le persone che decidono di utilizzare un proprio panno struccante personale e i motivi possono essere vari: c’è chi pensa all’ambiente e così facendo evita che si disperdano troppi dischetti struccanti in cotone e chi utilizza un panno personale per una questione di igiene e non se la sente di condividere lo stesso asciugamano con gli altri membri della famiglia. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è e come funziona il panno struccante.

Panno struccante: cos’è

Prima di capire come usare al meglio il panno struccante occorre capire cos’è esattamente questo accessorio, molto pratico e delicato sulla cute. Si tratta di un piccolo pezzo di stoffa in microfibra, generalmente dalla forma quadrata o rettangolare, nonché disponibile in diverse combinazioni di colore. I panni struccanti sono realizzati principalmente in microfibra perché questo tipo di materiale permette di eliminare gli oli del make-up presenti sulla pelle. A differenza dei dischetti e delle salviette, il panno struccante si rivela molto sostenibile in quanto può essere utilizzato diverse volte. Insomma, si tratta di un rimedio eco friendly e con il quale poter dare una mano concreta all’ambiente.

Panno struccante: come si usa

Liberare la pelle del viso dai cosmetici è uno dei primi gesti per ottenere una pelle fresca, sana e luminosa. A differenza di quello che si potrebbe pensare, il panno struccante può essere utilizzato da tutte, quindi non bisogna essere delle esperte di make-up: struccarsi con il panno in microfibra è un gesto molto semplice e soprattutto veloce e permette di rimuovere trucco ed impurità con pochi gesti. L’unica cosa da fare è bagnare leggermente la parte in microfibra con acqua tiepida e passarla sulla zona interessata del viso, così da togliere ogni traccia di fondotinta, mascara, cipria, rossetto e ombretto. Sconsigliamo di usare acqua troppo calda, che lesionerebbe la cute. Di contro l’acqua fredda potrebbe essere meno efficace nella rimozione del make-up.

Procedimento

Una volta inumidito il panno inizia a passare partendo dagli occhi. Appoggia delicatamente sulla palpebra e lascia agire l’acqua tiepida per qualche istante. Tampona delicatamente tutto il viso.

Passa con dolcezza verso il basso, in questo modo rimuoverai con facilità tutte le tracce di ombretto, matita e mascara. Con un paio di passate avrai già rimosso tutto il trucco dagli occhi. Dopo aver struccato gli occhi, risciacqua il panno e passa su viso e collo. Noterai come in pochi istanti avrai rimosso tutto il fondotinta, nonché correttore e cipria.

Make up waterproof

Quando non si eliminano le tracce di trucco alla prima passata, soprattutto se waterproof, sarà possibile bagnare il panno struccante con prodotti specifici. Molte donne, per avere una pelle perfettamente pulita in poche mosse, aggiungono sul panno anche qualche goccia di acqua micellare o di latte detergente. Alla fine non resta che sciacquare sotto l’acqua corrente il panno struccante e lasciarlo asciugare. Alcuni prodotti waterproof non sono facili da togliere e per questo si raccomanda di usare il panno struccante leggermente umido insieme a qualche goccia di olio di cocco.

Benefici

Il panno non provoca rossori, irritazioni e allergie, anche perché abbastanza soffice a contatto con la pelle. Dopo la detersione la pelle apparirà più fresca, liscia e luminosa. Il panno in microfibra va bene per tutti i tipi di pelle. Ma se hai la cute particolarmente secca non utilizzarlo quotidianamente perché potrebbe inaridirla. Sulla pelle grassa, invece, aiuta a contrastare la formazione di sebo in quanto purifica a fondo pelle e pori.

Panno struccante: per l’esfoliazione

Non tutti sanno che alcuni modelli sono stati creati appositamente per effettuare in contemporanea sia lo struccaggio che l’esfoliazione della pelle. C’è un lato in cui risulta più morbido (ed è quello utilizzato per struccarsi) ed un altro lato più ruvido (da utilizzare per esfoliare insieme a degli appositi prodotti). Come abbiamo visto, per effettuare lo struccaggio basta semplicemente inumidire il panno e fargli assorbire un po’ del tuo prodotto struccante preferito, che sia acqua micellare, latte detergente o altro. Dopodiché basta passarlo sul viso delicatamente e il gioco è fatto. Per quanto riguarda l’esfoliazione invece, basta utilizzare uno scrub e massaggiare la pelle con il panno ed effettuare movimenti circolari. Così facendo attiveremo la circolazione ed elimineremo le cellule morte. Dopo aver utilizzato questo tipo di prodotto basterà semplicemente risciacquare con acqua tiepida. Poi aiutarsi con lo stesso panno (pulito!) per rimuovere l’eccesso.

Panno struccante: quanto dura

Su mercato le varie industrie del beauty ne hanno messi davvero tanti a disposizione. Alcuni hanno davvero un valido rapporto qualità-prezzo: possiamo dire di avere un panno struccante che ci durerà anche per un paio di anni (se tenuto in modo corretto)! Il panno, però, non svolge solo la funzione di panno struccante, ma i modi per utilizzarlo sono davvero vari. Ad esempio l’utilizzo dello stesso all’interno della skin-care quotidiana.

