Spesso accade che una donna voglia tingersi le sopracciglia, vuoi perché esse siano ormai bianche o perché, dopo essersi tinti i capelli, si vogliono uniformare anche le sopracciglia al nuovo colore. Tingersi le sopracciglia dal parrucchiere, però, può essere abbastanza costoso; la buona notizia è che si tratta di una spesa assolutamente evitabile, perché tingersi le sopracciglia è molto semplice ed è assolutamente possibile svolgere tutto il procedimento con il fai-da-te. Ecco allora come tingere le sopracciglia a casa.

Tingere le sopracciglia a casa: scegliere il colore

Per una tinta ben fatta e che non stravolga i tratti del tuo viso, dovrai innanzitutto scegliere qual è il colore che più si adatta ai tuoi tratti, al colore dei tuoi occhi e dei tuoi capelli, ricordandoti che se scurirle permette una maggiore definizione, schiarirle può essere una buona idea quando ci si è tinti i capelli di rosso o biondo. Se sei indecisa sulla colorazione, prepara la miscela e spennella una quantità su un foglio di carta, fai trascorrere qualche minuto e vedi se il risultato è di tuo gradimento, altrimenti cambia tonalità fino a quando trovi quella adatta a soddisfare le tue esigenze.

Tingere le sopracciglia a casa: cosa serve

Prima di iniziare devi scegliere se affidarti alla tintura per baffi o al ritocco per radici di capelli; entrambi i prodotti sono utilizzati per applicazioni di colore mirati, per questo le porzioni di colorante sono più piccole e gli strumenti che vengono dati in dotazione funzionano bene anche per colorare le sopracciglia. Affidati solo ai prodotti appositi e di buona qualità, per evitare reazioni indesiderate o il danneggiamento della cute. Inoltre, devi sapere che esistono diversi tipi di tinte.

Le più comode da applicare sono quelle con effetto peel-off. Si tratta di prodotti incredibili e veloci, che si stampano sulla pelle tramite l’apposito scovolino, solitamente venduto insieme. In questo modo l’applicazione è diretta, come faresti per il mascara, e non dovrai preoccuparti di nulla se non di metterne troppa o troppo poca. Con un po’ di pratica, però, vedrai che riuscirai ad ottenere l’effetto che desideri.

La prima cosa da fare una volta acquistata la tinta è applicarne un po’ in una zona del corpo nascosta: si tratta di un test utile per vedere se soffri di reazioni allergiche. Se non riscontri alcun fastidio puoi procedere con la tinta vera e propria, in caso contrario interrompi subito l’applicazione e cambia prodotto. Inoltre, ti serviranno anche vaselina e cotton fioc per proteggere la zona perioculare.

Tingere le sopracciglia a casa: preparazione

Ricordati innanzitutto di lavare il tuo viso, in modo tale che sebo e sporcizia non interferiscono con il risultato finale, e lega i capelli così che non finiscano sulla tinta fresca. Prima di iniziare devi assicurarti che le sopracciglia siano asciutte e poi con un batuffolo di cotone applica una piccola quantità di vasellina sotto l’arcata. Questa operazione è utile per impedire al colore di colare e macchiarti il viso.

Se non usi una tintura con effetto peel-off, come accade con la tintura per capelli dovrai, prima di iniziare, mescolare il colore con l’ossigeno. Indossa un paio di guanti e spremi nel contenitore una piccola quantità della base colorata e dello sviluppatore. Miscela le due sostanze fino a quando non si sono amalgamate bene. Molto velocemente applica la tintura con il pennello. Se in alcuni punti delle sopracciglia sono presenti peli bianchi, impiega la miscela prima in queste zone. Abbi cura di stenderla anche sulle radici, in modo tale che il tuo colore naturale non si veda più.

Tingere le sopracciglia a casa: ultimi tocchi

Non far trascorrere più di cinque minuti dal momento che hai passato la tintura sulle sopracciglia. Usa il timer, tieni sotto controllo le lancette dell’orologio, quello che conta è non distrarti, perché più passa il tempo e più il colore tenderà a scurirsi. Una volta asciutto, rifinisci il risultato con il cotton fioc. Terminata anche questa operazione, risciacqua utilizzando una spugnetta con un po’ di shampoo delicato. Assicurati di eliminare tutta la tintura senza strofinare con movimenti delicati. Asciuga dolcemente con un panno pulito. Con un po’ di pratica, faticherai a riconoscere le tue vecchie sopracciglia!

