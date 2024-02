L’hennè è un metodo naturale che permette di rendere le sopracciglia più scure e folte: scopriamo come usarlo senza combinare danni!

Per molti anni le sopracciglia facevano tendenza se risultavano allungate e sottilissime. Negli ultimi tempi però le sopracciglia si usano nuovamente molto folte, e per questo molte ragazze hanno la necessità di aumentarne il volume e renderle molto più scure e voluminose. Esistono vari prodotti che permettono di tingere le sopracciglia; tra questi, oltre alle classiche matite, esiste anche l’hennè, un metodo naturale che può essere utilizzato per rendere le sopracciglia più scure.

Cos’è l’hennè

L’uso dell’hennè per la decorazione del corpo è diffuso da più di 5.000 anni tra i popoli del sud-est asiatico e del nord Africa, sebbene le sue origini siano spesso associate all’India. L’hennè, il cui nome in spagnolo è hennè, è un pigmento naturale che viene estratto da una pianta con lo stesso nome e conferisce un colore rossastro.

Attualmente vengono aggiunti vari prodotti chimici per tingere il rosso e ottenere altre sfumature. L’hennè viene usato per diversi scopi, noi oggi vedremo come utilizzarlo per rendere le sopracciglia più scure e folte: è un procedimento piuttosto semplice, ma dovete prestare parecchia attenzione per non combinare dei danni.

Come usare l’hennè per le sopracciglia

L’henné alle sopracciglia, conosciuto anche con il nome di Bio Tattoo, altro non è che una tecnica di colorazione interamente naturale con la quale è possibile tingere le arcate sopraccigliari in modo da dare più enfasi al proprio sguardo. Il suo effetto intensificante è particolarmente indicato per incorniciare meglio gli occhi attraverso le sopracciglia che vengono rese visivamente più folte e definite. Vediamo dunque come si fa il tatuaggio henné alle sopracciglia.

Henné sopracciglia: il procedimento da seguire per un risultato perfetto

I passaggi per la perfetta applicazione dell’henné sulle sopracciglia sono rappresentati da:

Scelta della tinta basandosi sul proprio fototipo

Preparazione dell’henné

Applicazione del colore sull’area interessata dal trattamento

Posa del prodotto per un tempo pari a 10 minuti

Rimozione degli eventuali eccessi

La scelta della giusta tinta è variabile in base a diversi fattori tra cui la colorazione della propria pelle e quella naturale dei capelli. Bisogna poi fare attenzione a preparare l’henné: sarà necessario miscelare la polvere colorante aggiungendo acqua finché il prodotto non avrà assunto un aspetto denso ma assolutamente omogeneo. La miscela ottenuta andrà poi lasciata riposare per circa 10 minuti. Ecco nel dettaglio tutti i passaggi.

Occorrente per l’henné sopracciglia

Hennè in polvere

Pennellino

Acqua calda

Matita per sopracciglia

Delineare la forma

Preparare adeguatamente la tinta all’henné per le sopracciglia è essenziale per ottenere una finitura migliore e garantire l’esatta durata del prodotto. Allo stesso modo, anche preparare la propria pelle in anticipo è un processo vitale se si desidera ottenere i migliori risultati. Prima di iniziare a tingere le sopracciglia utilizzando l’henné colorato, dovrete delinearne la forma, per essere sicuri di quale forma dare e di come volete il risultato finale. Delineate quindi la forma delle vostre sopracciglia, utilizzando una semplice matita adatta, più o meno del colore dei peletti. Cercate di seguire la forma che preferite, evitando così di tingere nel passaggio successivo parti della pelle ed evitando così di combinare danni o di macchiare il viso. Non dimenticate inoltre, di scegliere il colore delle sopracciglia che più si adatta al colore dei vostri capelli. In base a questo, dovrete scegliere anche la tipologia di tintura naturale.

Applicare l’henné sopracciglia

Una volta delineate le sopracciglia e una volta scelto il colore giusto, dovrete applicare l’henné. Solitamente questo prodotto viene venduto in polvere o in crema, quindi dovrete mescolarlo ad altri prodotti per renderlo liquido e facile da spalmare. Se si tratta di henné in polvere (cassia obovata) potete mescolare questo prodotto con due o tre gocce d’acqua calda, oppure anche con un pochino di yogurt e un filo d’olio extravergine d’oliva. Attraverso l’utilizzo di un piccolissimo pennellino, prendete qualche goccia di henné diluito e applicatelo con molta cautela sulle sopracciglia, facendo molta attenzione a non farlo colare negli occhi.

Applicare la crema

Lasciate agire la tintura sulle sopracciglia per almeno venti minuti. Il colore piano piano, tingerà tutte le vostre sopracciglia e diventerà secco. Per evitare macchie sulla pelle, potete applicare attorno alle sopracciglia una crema idratante, che permetterà alla pelle di non assorbire il colore. Trascorso il tempo necessario (circa 10 minuti), sempre con molta cautela dovrete risciacquare le sopracciglia con acqua tiepida, evitando il contatto con gli occhi. In pochi passaggi, otterrete un colore uniforme e nuovo sulle vostre sopracciglia.

Hennè sopracciglia: quanto dura

La durata dell’henné è variabile, indicativamente dura tra le due settimane e un mese. Tuttavia, questo valore dipenderà anche dal ricambio cellulare di ognuno di noi. La variabile esterna che può incidere maggiormente sulla permanenza della colorazione è strettamente legata alla skin routine. Infatti, è sconsigliata l’applicazione di creme, maschere viso e scrub durante il periodo in cui si porta l’henné. Al contrario, per incrementare la durata del colore, è importante mantenere le sopracciglia asciutte durante le prime 24 ore dall’applicazione, ed evitare l’utilizzo di creme esfolianti.

I vantaggi dell’hennè sopracciglia

Vediamo ora quali sono i principali punti a favore dell’henné sopracciglia. Il tutto tenendo a mente che questo tipo di trattamento è particolarmente indicato per la ricostruzione di angoli sopraccigliari mancanti o per definire maggiormente le code con l’obiettivo di ottenere un effetto di infoltimento. I vantaggi dell’henné sono rappresentati per lo più dalla sua capacità di rinforzare le sopracciglia e di essere resistente all’acqua. Infine, il trattamento all’henné non è in alcun modo invasivo, il suo effetto è al 100% naturale, è molto meno costoso se paragonato al microblading e la sua applicazione dura al massimo 60 minuti.

Insomma, i vantaggi di questa tecnica sono davvero numerosi.