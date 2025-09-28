Le sopracciglia sono un elemento importante per creare armonia sul viso; lo sguardo viene impreziosito dalla loro forma ma i gusti a riguardo sono diversi: c’è chi le preferisce folte e chi, al contrario, le rende appositamente sottilissime.

Per modellare le sopracciglia si può optare o per la ceretta o per le pinzette ma, diversamente da quello che si pensa, non tutte le pinzette sono uguali; quindi ecco alcuni consigli su come scegliere le pinzette per sopracciglia.

Pinzette per sopracciglia

Le sopracciglia, sebbene non sembri, sono una parte del viso fondamentale. Infatti grazie alla loro forma, e al loro essere folte al punto giusto, danno espressività. Al giorno d’oggi, complice anche la moda, vengono curate in maniera quasi ossessiva, diventando il punto cardine anche in fatto di make-up. Grazie all’utilizzo di matite, pomate e gel fissativi risultano sempre perfette, piene e ben definite. Prima di ricorrere al trucco, però, bisogna eseguire un’adeguata pulizia e la tecnica a cui facciamo riferimento è l’epilazione. Sono diffuse molte pratiche: c’è chi preferisce raderle, chi usare la ceretta, chi sfruttare la metodologia orientale ed epilarle usando del filo di cotone. Ma se si vuole essere tradizionaliste, lo strumento immancabile è la pinzetta. Sappiate, però, che non è così semplice come sembra scegliere quella più adatta.

Se anche voi non sapete come districarvi tra le tante tipologie, seguite questa guida: vi daremo qualche dritta su come scegliere le pinzette per sopracciglia.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: tipologie

Esistono numerosi tipi diversi di pinzette e tutte sono specifiche per eliminare i peli superflui, sfoltire le sopracciglia in modo adeguato e soprattutto progettate per essere il più indolore possibile. La principale differenza è data dalla forma della punta: per ogni tipologia di punta, c’è un utilizzo specifico. Vediamo quindi come scegliere le pinzette per sopracciglia.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: punta piatta

La prima pinzetta che vi suggeriamo è quella con la punta rettangolare, ovvero quella piatta. Adatta soprattutto se i peli delle vostre sopracciglia sono robusti e forti. La punta piatta, infatti, è in grado di afferrare il pelo fino alla radice, riuscendo a sradicarlo per intero senza spezzarlo a metà. Ovviamente vi consigliamo di acquistare quelle in acciaio inox, evitate quelle prodotte in ferro. Queste ultime, infatti, tendono con il tempo ad arrugginirsi e a perdere di elasticità.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: punta obliqua

Un’altra pinzetta molto funzionale è quella con la punta obliqua. Questa è l’ideale per coloro che non hanno molta dimestichezza con l’epilazione delle sopracciglia. Grazie al suo facile utilizzo elimina facilmente i peli lunghi e la sua curvatura consente una visuale maggiore prima di effettuare lo strappo. Con la sua presa molto precisa, la pinzetta con la punta obliqua elimina facilmente anche i peli sottocutanei; è utile, infatti, se si ha bisogno di svolgere un lavoro di precisione, persino con peli più corti, anche con poca esperienza o manualità. È anche ideale per l’applicazione di ciglia finte e permette un lavoro più rapido perché riesce a prendere più peli contemporaneamente.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: appuntita

La pinzetta che viene considerata “la migliore” nel suo campo è quella appuntita. Sebbene non sembri adeguata per prendere i peli piccoli, permette un lavoro certosino perché non crea ombra sull’arco sopraccigliare. È perfetta per le finiture di precisione, infatti permette di arrivare anche nei punti più difficili, permettendo di rimuovere anche i peli più piccoli e sottili. Non possono mancare nell’attrezzatura per epilare e definire le sopracciglia, cercate di utilizzarle al meglio, come farebbe un’esperta estetista.

Inoltre le pinzette a punta sono utilissime anche nel mondo del make-up. Infatti si rivelano uno strumento indispensabile per l’applicazione delle ciglia finte.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: punta inclinata

Le pinzette con la punta inclinata e appuntita, invece, sono più indicate per il lavoro delle estetiste; anche questo modello permette un lavoro molto preciso, ideale per ridefinire la forma e non solo per sfoltire. Agisce con efficacia sui peli corti e duri.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: a led

Alcune tipologie di pinzette che vi abbiamo elencato poc’anzi, potete acquistarle anche provviste di una luce al led. Quest’ultima illumina perfettamente tutta la zona della palpebra fissa, consentendo un’epilazione nitida e precisa. In questo modo riuscirete a rimuovere anche i peli piccoli e in più è l’ideale da utilizzare soprattutto durante le stagioni più fredde, visto che non si può sempre usufruire in pieno della luce naturale del sole.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: punta arrotondata

Le pinzette con la punta arrotondata sono l’ideale se avete paura di pizzicarvi; permettono quindi un intervento più morbido sulla pelle ma, purtroppo, non sono efficienti: questa tipologia, infatti, non riesce a prendere i peli più piccoli. Può essere usata per afferrare il batuffolo di cotone per la pulizia quotidiana della pelle.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: altre tipologie

La pinzetta con punta quadrata è la più facile da utilizzare sebbene non sia adeguata per dare la forma alle sopracciglia; è appropriata, invece, se avete una ricrescita copiosa e frequente.

Gli ultimi due modelli sono quelli con la punta curva e quelle con la punta a morsa di granchio; la prima tipologia non è indicata per intervenire sulle sopracciglia perché la punta non permette di afferrare i peli; la seconda è funzionale poiché, grazie all’inusuale forma arcuata, permette di vedere quali e quanti peli estirpare soprattutto in caso di sopracciglia molto chiare.

Come scegliere le pinzette per sopracciglia: personalizzate

Infine, oltre a quello che vi abbiamo già detto fino a ora, anche durante la scelta delle pinzette da sopracciglia si può dare libero sfogo alla loro personalizzazione. Dovrete semplicemente seguire i vostri gusti. In commercio infatti ne esistono di ogni tipo di materiale e con qualsiasi tipo di decorazione. Sebbene per il materiale, come vi abbiamo già detto in un passaggio precedente, sia molto più comune usare l’acciaio inox, per la decorazione non ci sono limiti alla fantasia. Se ne trovano ormai in tutti i colori, con fregi e fantasie particolari o decorate con dei piccoli brillantini. L’importante è che non manchino nel vostro beauty case: le pinzette, infatti, sono indispensabili per qualsiasi ritocco anche sulle restanti parti del viso.