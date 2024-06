Olio abbronzante fai da te: come prepararlo

A l cocco o alla carota, passando per l'avocado: ecco qualche ricetta per farti da sola a casa il tuo olio abbronzante preferito!

L’estate è finalmente arrivata ed anche la voglia di abbronzarci. Quanti di noi utilizzano creme, abbronzanti, oli e chi più ne ha più ne metta, per ottenere una tintarella uniforme? L’abbronzatura perfetta richiede cure e prodotti specifici, tra cui protezioni solari, integratori ed ovviamente gli oli abbronzanti. In commercio esistono tantissimi oli che aiutano a diventare più scure, ma spesso quelli di qualità costano tanto e durano poco. Se volete provare a fare da sole, vi spiegheremo come preparare un olio abbronzante per il corpo in casa.

Come si prepara l’olio abbronzante in casa? Innanzitutto, prima di cominciare, ricordatevi sempre che con l’abbronzatura non si scherza, e perciò per i primi tempi vi converrà esporti al sole dopo aver adeguatamente protetto la pelle con un’apposita crema solare acquistata in farmacia o comunque dietro consiglio di un professionista.

Detto ciò ecco una guida che vi spiegherà come preparare a casa un olio abbronzante per il corpo: ricordate, però, di farlo almeno una settimana prima di partire per il mare, perché la preparazione non è immediata e richiede un tempo di posa di almeno una settimana.

Come si sceglie l’olio abbronzante perfetto per le proprie esigenze?

Ma quale sarà l’olio abbronzante migliore da fare in casa o acquistare? Come si sceglie l’olio abbronzante migliore per la propria pelle? Innanzitutto bisogna sempre ricordare che questi oli non contengono protezione, perciò vanno usati in coppia con una crema solare dal fattore protettivo adeguato, sin dai primi giorni di esposizione. Ricordate inoltre di controllare il vostro fototipo e scegliere con il farmacista quale protezione utilizzare durante tutto il vostro soggiorno. Per rimediare alle scottature ricordate che un ottimo rimedio è l’aloe

Detto questo, ora vi spiegheremo come si sceglie l’olio abbronzante migliore, e cosa guardare per decidere quale acquistare fra tutti quelli proposti in commercio.

I componenti del perfetto olio abbronzante

Per quanto riguarda gli ingredienti degli oli, sicuramente il cocco può essere un’ottima scelta per chi cerca una tintarella perfetta: contribuisce a mantenere la pelle idratata e morbida, ma permette di ottenere un’abbronzatura brillante e dorata, se utilizzato sul corpo un po’ prima dell’esposizione.

Altro ingrediente indicato per l’olio abbronzante è la nocciola, che contiene molta vitamina E: ottimo per la pelle, che mantiene elastica e protetta. Il tè verde infine è un buonissimo alleato per l’abbronzatura della pelle, perché evita le scottature, protegge dai raggi UV e aiuta la pelle ad abbronzarsi velocemente.

Ci sono vari tipi di olio abbronzante che possiamo fare in casa. Il primo e più elementare è quello alle carote.

Ingredienti

Per farlo avrete bisogno di

Olio di semi di girasole, preferibilmente spremuto a freddo

Carote

Colino

Un barattolo con un coperchio

Preparazione

Lavate le carote

Puliste le carote eliminando la cima, poi grattugiatele all’interno del barattolo

Versate un bicchiere di olio di semi di girasole nel barattolo dove avrete grattugiato le carote

Chiudete ermeticamente il barattolo e agitatelo per bene

Fate riposare l’olio una settimana, ricordandovi di agitarlo di tanto in tanto

Alla fine della settimana l’olio avrà assunto un bel colore arancione. A questo punto filtratelo per eliminare i residui di carota ed ecco che il vostro olio abbronzante alla carota fatto in casa sarà pronto.

Carrot oil con l’acqua

Si può preparare anche un olio abbronzante alla carota utilizzando come base l’acqua. Per realizzare il carrot oil occorrono 2 litri di acqua naturale, mezzo chilo di carote e due tazze di zucchero di canna. Innanzitutto dovranno essere sbucciate le carote e dovranno essere tagliate a fettine sottili. Successivamente occorrerà unire le carote all’acqua e allo zucchero di canna e bisognerà lasciare cuocere gli ingredienti per circa tre ore a fuoco lento. Si ottiene così un olio naturale che dovrà spalmato in tutto il corpo senza tralasciare alcun angolo, per evitare che si formino delle striature sul corpo. Si consiglia di utilizzarlo almeno una volta a settimana, per far sì che l’abbronzatura sia perfetta.

Se la carota non vi piace, potrai usare altri ingredienti per fare il vostro olio abbronzante fatto in casa. Basterà sostituirla con:

Due cucchiaini di mallo di noce in polvere

Due cucchiaini di curcuma

500 ml di olio di sesamo biologico

E poi seguire le stesse indicazioni e tempistiche dell’olio abbronzante alla carota per ottenerne uno dagli aromi completamente diversi. Potete anche divertirti a variare giorno per giorno, con una vera e propria linea di olio abbronzante fatto in casa.

Se invece, preferite avere un profumo esotico sulla vostra pelle, questo olio può essere un’ottima alternativa. La prima cosa da fare è ammorbidire a bagnomaria il burro di Karité; quando questo comincia a diventare cremoso, aggiungete gli oli, mescolate bene fino a ottenere un prodotto omogeneo e lasciate raffreddare. Ecco pronto il vostro olio profumato. Vogliamo ricordarvi che il burro di Karité è facilmente reperibile: potrete trovarlo nelle erboristerie, nei negozi biologici e raramente nei supermercati. Il costo varia a seconda dei grammi: per 100 grammi di prodotti il costo sarà pari a 10 euro. Vi consigliamo fortemente questo prodotto perché consente di mantenere il colorito della pelle, di idratarla e nutrirla oltre che proteggerla da agenti esterni come i raggi solari, per via delle sue proprietà filtranti.

Olio essenziale e tè nero

Tè nero e olio. Questo ingrediente, unito a dell’olio essenziale, è davvero un ottimo autoabbronzante, che potrà fornire alla nostra pelle un finish dorato. Tutto quello che occorre è l’olio, indispensabile per una tintarella artificiale e 8 bustine di tè per pelli chiare, 16 per pelli scure che dovranno riposare nell’acqua calda per circa 8 minuti. Trascorso questo tempo, dopo averlo raffreddato naturalmente, potrete aggiungere l’olio, per non alterare le sue proprietà. Successivamente si potrà versare il contenuto in una bottiglietta spray. Ad ogni utilizzo il prodotto potrà essere vaporizzato sulla pelle, distribuendolo successivamente con le mani. Il consiglio è di applicare più volte il prodotto e di lasciarlo asciugare, altrimenti non potremmo non ottenere il risultato desiderato.

Olio di sesamo

L’olio di sesamo può essere considerato un valido alleato della nostra abbronzatura ma per ottenere questo prodotto occorrerà recarsi in erboristeria e acquistare 500 ml di olio di sesamo, al quale dovranno aggiungersi due cucchiai di mallo di noce e due cucchiai di curcuma da cucina. Dovrete mescolare i tre ingredienti e dopo aver amalgamato il tutto, potrà essere versato in un contenitore ermetico, agitandolo di tanto in tanto. Dopo circa una settimana, sarà possibile versare il contenuto in uno spruzzino e utilizzarlo sul corpo umido per ottenere un risultato favoloso.

Olio di cocco

Per produrre in casa l’olio al cocco vi serviranno 240 ml di olio di sesamo, 4 cucchiai di olio di cocco e 4 cucchiai di burro di cacao. Procedete lasciando cuocere tutti gli ingredienti a bagnomaria mentre mescolate, dopodiché versate in un vasetto (è più cremoso) ed utilizzatelo tal quale.

Olio d’oliva e limone

L’ultima ricetta che vi proponiamo è la più semplice, con ingredienti che avrete sicuramente in casa vostra. Vi occorreranno, infatti, semplicemente un limone e mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva. Il procedimento è ancora più semplice, poiché vi basterà spremere il limone e versarlo, insieme all’olio, in un contenitore; dopodiché mescolate entrambi gli ingredienti fino ad ottenere una sostanza quasi cremosa. Il composto ottenuto potrà essere spalmato sulla pelle con estrema cura per evitare che si formino striature in tutto il corpo. Si tratta di un abbronzante super economico e facilissimo da preparare.

Come usare l’olio abbronzante

Questi olii vi saranno particolarmente utili per intensificare la vostra abbronzatura e possono essere utilizzati anche sui capelli per idratarli. Sappiate che questi non sono fotostabili pertanto evitate che i raggi solari colpiscano direttamente i flaconi in cui li conservate ed utilizzateli per un paio di mesi massimo. Se riuscite a trovare del tocoferolo (vitamina E) in commercio potete aggiungerla al composto in modo da far durare il vostro olio più a lungo evitando che irrancidisca.