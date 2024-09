La pulizia del viso è un atto quotidiano necessario per prendersi cura di sé. Per far apparire la pelle morbida, luminosa e soprattutto depurata da ogni impurità, è importante detergerla accuratamente due volte al giorno: al mattino, appena svegli, e la sera, prima di andare a letto. Oltre a questa beauty routine, però, bisogna concedersi regolarmente una pulizia del viso più accurata per eliminare le impurità della pelle.

Leggi anche Make up: riparti dalla base

Pulizia del viso: la beauty routine quotidiana

Per una pelle luminosa e liscia, è bene eseguire la pulizia del viso quotidianamente per due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Pulizia mattutina

Massaggiate delicatamente la vostra pelle con un detergente specifico, facendo attenzione a scegliere quello adatto al vostro tipo di pelle. Non tralasciate punti come occhi, orecchie e collo. Successivamente, sciacquate la pelle con acqua tiepida e asciugate delicatamente. Applicate un tonico e, poi, una crema adatta alla vostra pelle (antiage, idratante, emolliente ecc.).

Pulizia serale

Rispetto al mattino, la detersione del viso prima di andare a dormire deve essere più profonda. Infatti, durante l’arco della giornata, la pelle viene stressata dal trucco e da altri agenti inquinanti. Dopo aver rimosso il make-up con attenzione, con l’aiuto di cotone e cosmetici struccanti, rimuovete il detergente con acqua tiepida, tamponate delicatamente con un panno morbido e massaggiate la pelle del viso e del collo con un tonico. Una volta alla settimana-dieci giorni potete applicare uno scrub al viso per esfoliare la pelle, liberandola da tutte le impurità. Potete usarne uno in commercio o preparare uno scrub casalingo: vi basteranno un po’ di sale grosso o zucchero, oli essenziali, yogurt o miele. Applicate poi una crema nutriente, idratante ed emolliente per mantenere la pelle morbida e luminosa.

Pulizia del viso come dall’estetista

Oltre alla pulizia del viso quotidiana, bisogna concedersi regolarmente una pulizia del viso più accurata. Fare una buona pulizia del viso permette di prendersi cura della pelle nel modo giusto utilizzando i prodotti più adeguati. Eseguire la pulizia del viso professionale comodamente a casa ottenendo un risultato eccellente è il desiderio di tantissime persone. È possibile seguire alcune procedure per effettuare una pulizia della pelle ottimale ed evitare di commettere errori.

Concedersi una pulizia profonda del viso è molto importante, perché in questo modo si rimuovono le impurità e le cellule morte per favorire la rigenerazione cellulare. In questo modo si andrà ad ottenere una pelle liscia, distesa e levigata. Ecco i principali step per fare la pulizia del viso come quella dell’estetista.

Effettuare una detersione profonda e favorire l’apertura dei pori

Optare per un detergente di ottima qualità è fondamentale per iniziare una buona pulizia della pelle. Un balsamo struccante è ad esempio tra le formule più delicate ed efficienti per eseguire una profonda pulizia dei pori. Per ottenere un risultato eccellente è fondamentale aprire i pori. Sul mercato è possibile reperire una vasta gamma di prodotti adatti a questa funzione oppure si può optare per il classico rimedio della nonna, ossia una pentola contenente dell’acqua bollente e 2 cucchiai di bicarbonato e sfruttare il calore posizionando il volto per almeno 10 minuti.

Eliminare le cellule morte e applicare la maschera per il viso

Quando i pori sono aperti è il momento giusto per approfittarne ed effettuare un leggero scrub che sarà utile per rimuovere tutte le impurità. Anche in questo caso è bene optare per una formula delicata di alta qualità priva di agenti chimici o irritanti. Una volta applicato lo scrub bisogna massaggiare accuratamente le varie parti del viso facendo attenzione all’area del contorno occhi.

Applicare la maschera è fondamentale per favorire l’eliminazione delle impurità. Anche questa formula deve essere scelta in base al tipo di pelle e lasciata in posa per circa 15 minuti. Particolarmente efficienti sono le maschere rimpolpanti, illuminanti e nutrienti poiché rendono la pelle liscia e luminosa.

Leggi anche Gli integratori per capelli funzionano davvero?

Applicare il tonico e applicare una buona crema viso

Il tonico è uno step importante che non deve essere affatto saltato. Questa formula aiuta infatti a chiudere i pori dilatati in seguito al trattamento della maschera. La procedura finale prevede di applicare una crema viso da scegliere in base al tipo di pelle (grassa, mista o sensibile). Questa formula assicura protezione e nutrimento alla pelle rendendola morbida e distesa.

Pulizia del viso con prodotti naturali

Non serve spendere cifre spropositate in prodotti e creme: per una buona pulizia del viso sono sufficienti solo un po’ di tempo e pochi ingredienti naturali presenti in tutte le case o acquistabili in erboristeria.

Esfoliazione

Come abbiamo visto, il primo passo per una pulizia del viso perfetta è esporre la pelle al il vapore che apre i pori e disintossica l’epidermide rivitalizzandola: basta far bollire dell’acqua e versarci dentro, in caso di pelle mista, del bicarbonato e qualche goccia di olio di lavanda. Posare il viso sulla bacinella a circa 20 cm di distanza, coprirsi il capo con un asciugamano e attendere una mezz’oretta. Chi ha la pelle grassa può utilizzare dell’olio di malaleuca mentre per le pelli sensibili è meglio optare per della camomilla.

Si deve seguire poi un leggero scrub che andrà ad eliminare le cellule morte, preparando l’epidermide a ricevere i successivi trattamenti: basta mescolare dello zucchero di canna, del miele, un pizzico di bicarbonato e un goccio di acqua. Strofinare delicatamente questa mistura con movimenti circolari su tutta la zona T, tranne contorno labbra e occhi. Risciacquare poi con abbondante acqua tiepida.

Detersione

Per una corretta pulizia del viso è indispensabile, dopo aver effettuato una detersione con dell’acqua di rosa, preparare una maschera per il viso, a base di ingredienti naturali come miele e yogurt bianco, perfetta per idratare la pelle e rigenerarla. Per le pelli secche si può optare per la polpa di avocado mentre per quelle sensibili basta della semplice patata bollita mescolata a dello yogurt. In ogni caso basta mantenere in posa la maschera per una quindicina di minuti, almeno 2 volte a settimana, per ottenere ottimi risultati. Dopa aver lavato via la maschera, è opportuno passare sulla pelle del viso un batuffolo di cotone imbevuto di tonico naturale, il quale può essere del semplice tè verde, tè alla menta, aceto di mele o decotto di rosmarino.

Ginnastica facciale

Il passaggio finale è la crema idratante, da scegliersi più ricca per la sera e più leggera per il giorno. Non si dimentichi poi l’importanza della ginnastica facciale, utile per distendere le piccole rughe: basta esagerare nei sorrisi, nel pronunciare le vocali, nell’inarcare le sopracciglia e nello spalancare gli occhi.

Pulizia del viso: cosa non fare dopo

Dedicare alla pulizia del viso la giusta attenzione, però, non basta. Si deve fare attenzione anche ad alcune abitudini più o meno involontarie che sarebbe opportuno evitare dopo una pulizia del viso profonda. Di seguito qualche consiglio su cosa fare per non rischiare di avere problemi di irritazione, secchezza cutanea o untuosità e quali comportamenti correggere.

Fumare e mangiare eccessivamente

Una delle cose su cui riflettere prima, durante e dopo una pulizia del viso sono i comportamenti alimentari e i vizi nocivi per la pelle e la salute, come per esempio il fumo. Se non è vostra intenzione smettere di fumare, dopo la pulizia del viso potreste provare a ridurre il numero di sigarette quotidiane per un paio di giorni.

Vi accorgerete che la vostra pelle avrà un colorito più roseo e brillante. Anche regolare l’alimentare ha effetti sulla conservazione della luminosità del volto. Da ricordare è che la pelle è un filtro che restituisce in modo visibile le intolleranze del nostro fegato e dell’apparato digerente.

Utilizzare prodotti inadatti alla propria tipologia di pelle

Non tutte le epidermidi sono uguali e per questo motivo non tutti i prodotti sono adatti alla vostra pelle. Prima di fare la pulizia del viso, fate attenzione agli ingredienti che comprate ed evitate quindi di utilizzare saponi o detergenti non specifici e idonei per il pH naturale della vostra pelle.

Il detergente ideale infatti deve conversare la purezza dell’epidermide, quella stessa raggiunta con il trattamento di pulizia profonda eseguita presso un centro estetico, rimuovendo impurità, trucco e agenti atmosferici e liberando i pori. Il prodotto da utilizzare nella toilette quotidiana non dovrà rimuovere gli oli naturali che ricoprono il viso.

Eccedere nei lavaggi frequenti del viso

I lavaggi giornalieri consigliati sono due e non sempre è consigliabile l’impiego di detergenti. Successivamente alla pulizia del viso infatti, il rischio è di danneggiare un tessuto cutaneo già provato da strizzature e interventi incisivi con l’impiego ulteriore di soluzioni per il mantenimento. L’eccesso di lavaggi non può che causare irritazione e mutare in vulnerabilità batterica la pelle che, paradossalmente, potrebbe reagire con una sovrapproduzione di oli protettivi. Perciò, se non abbiamo utilizzato del trucco, sudato eccessivamente o preso troppo sole, è consigliabile lavare il viso soltanto con dell’acqua.

Risciacquare non adeguatamente il viso

Per mantenere la purezza raggiunta con la pulizia del viso, ci sono delle tecniche da imparare che dovrebbero diventare uno stile di vita quotidiano. Non risciacquare bene il viso, per esempio, può causare problemi alla pelle, pertanto è utile prestare cura e attenzione al risciacquo al fine di togliere eventuali residui di detergente o accumuli di maschere.

Le sostanze applicate durante la pulizia del viso, infatti, potrebbero a loro volta ostruire i pori e contribuire alla formazione di punti neri e all’opacità cutanea. Un minuzioso risciacquo mattino e sera, aiuta a conservare la luminosità del volto ed è sufficiente a garantirne la pulizia.

Utilizzare sostanze sigillanti e irritanti

La pulizia del viso potrebbe causare dei leggeri rossori da intervento meccanico di strizzatura. È consigliabile, perciò, evitare di stendere sulla pelle immediatamente correttori o make up. Se vogliamo fare un favore alla nostra epidermide è utile sospendere per mezza giornata l’applicazione di sostanze che potrebbero irritare e riempire i pori di impurità.

Bandire quindi colonie, acque profumate, profumi alcolici, creme colorate e primer siliconici in modo da dare qualche ora di tregua al viso che ha il tempo di riprodurre il suo sebo protettivo. Anche il laurilsolfato di sodio è un componente da cui prendere le distanze per qualche ora: è un tensioattivo che si trova nei detergenti ma che, vista la fragilità di una pelle trattata, potrebbe essere fonte di irritazione o reazione allergica soprattutto dopo una pulizia del viso.

Asciugare il viso con panni ruvidi

Dopo una pulizia del viso lo strato di epidermide è più sottile e decisamente più sensibile. Anche all’asciugatura dovrà essere posta la giusta attenzione per contenere l’irritabilità. Da evitare quindi lacerazioni o strattonamenti che mettano a rischio l’elastina (proteina del tessuto connettivo). Quindi tamponare il volto con delicatezza, meglio se usando un asciugamano morbido in spugna caldo, senza sfregamenti ma con semplici e delicate pressioni.