Come ogni cambio stagione che si rispetti, anche quest’anno inizia la caccia alle soluzioni anticaduta. Tra i primi indiziati ci sono proprio gli integratori per capelli. Basterà una pastiglia ad arrestare la caduta stagionale? Lo abbiamo chiesto al dermatologo.

In autunno servono gli integratori per capelli?

Indispensabili non è la parola corretta: gli integratori per capelli non sostituiscono l’alimentazione sana e varia – come recitano tutte le confezioni – ma la integrano. «Gli integratori alimentari sono da considerarsi strumenti utili per compensare le carenze della dieta, ma oggi sono sempre più quel supplemento in più per stare meglio, come appunto avere capelli più folti e resistenti» dice il dottor Edoardo Zattra, dermatologo, responsabile di branca della dermatologia dell’Azienda Sanitaria ULSS 6 (Padova e provincia). Da qui le attenzioni crescenti delle aziende farmaceutiche su estratti vegetali funzionali al benessere dell’organismo.

«Oggi sono state scoperte sostanze vegetali che fanno molto bene ai capelli, ma che difficilmente assumiamo con l’alimentazione. Un esempio? Sfido chiunque a trovare chi sgranocchia ginkgo biloba, molto efficace per il buon funzionamento del microcircolo o equiseto e ortica, altre piante utili alla crescita dei capelli».

Vista in quest’ottica, integratori per capelli possono essere assunti anche in caso di regime alimentare molto sano, vario ed equilibrato.

Street Fashion New York – Launchmetrics/Spotlight

Quali sono gli integratori utili per i capelli?

Gli integratori efficaci per il benessere dei capelli sono tutti quelli che prevedono amminoacidi solforati,c cioè caratterizzati dalla presenza di un atomo di zolfo nella loro struttura, in particolare: metionina, cisteina, omocisteina e taurina cistina. Si tratta di sostanze che si trovano anche in natura, però spesso in quantità insufficienti. Pertanto diventa utile integrarli per ottenere capelli più robusti e spessi, che crescono più velocemente.

Perché funzionano gli aminoacidi per la crescita dei capelli? Perché equivale a fornire dall’interno i “mattoni” che costruiscono i capelli stessi.

Quelli sconsigliati alle donne

La serenoa repens, spesso suggerita nella caduta dei capelli maschile, è severamente controindicata alle donne a causa delle sue capacità di interferire con la sintesi ormonale. Ha, infatti, un’azione leggermente anti-androgena poiché diminuisce l’effetto del testosterone attivato sul follicolo. Sugli uomini non ha invece alcun effetto collaterale.

Blumarine -Launchmetrics/Spotlight

Ma gli integratori fanno ricrescere i capelli o arrestano la caduta?

Far crescere i capelli più velocemente e contrastare la caduta sono due fasi dello stesso processo. Gli integratori tendono a far crescere i capelli più velocemente, a renderli più spessi e, in definitiva, a farli permanere più a lungo nella fase di anagen (periodo di crescita attiva). Di conseguenza, aiutano ad arrestare la caduta.

Per quanto tempo vanno assunti

Per vedere gli effetti in termini di crescita dei capelli e robustezza dello stelo, gli integratori alimentari vanno assunti per almeno tre mesi. E poi vanno sospesi per altri tre mesi ed eventualmente ripresi. In questo modo si eviterà di incorrere nella ipervitaminosi, anche se questo genere di supplementi non presentano effetti collaterali o controndicazioni particolari.

Il momento migliore per assumerli? Se contengono minerali come ad esempio rame e zinco, è meglio prenderli a stomaco pieno così da non rischiare dolori o indigestioni.

Integratori: non solo contro la caduta dei capelli

Oltre che per la caduta dei capelli, gli integratori sono molto utili in caso di chioma svuotata, che si impoverisce nelle lunghezze o che fa fatica a crescere più di tanto. Spesso chi li assume, dopo qualche mese riferisce di avvertire la coda più spessa come se occupasse più spazio rispetto a prima. In ogni caso, una prova vale la pena farla, ricordandosi che non sono farmaci ma solo quell’aiutino in più per vedersi con una testa più folta!

Gli integratori da provare



Multidose Hairlift, contiene estratto di rucola, cheratina e biotina per fornire al cuoio capelluto i nutrienti essenziali quotidiani per la crescita di capelli forti, voluminosi, sani e luminosi, Gold Collagen (32 € – 300 ml).

Anacaps Reactiv, integratore alimentare per contrastare la caduta occasionale, a seguito di diete, stress e post-gravidanza. Contiene mirtillo, che aiuta ad attivare la microcircolazione del cuoio capelluto, equiseto che favorisce la crescita fisiologica dei capelli, Vitamina B6, che contribuisce a mantenere i capelli più robusti, Vitamina B8 che aiuta a mantenere in buono stato i capelli stressati. Ducray (32,50 € – 30 compresse).

Phytociane, integratore anti-caduta a base di fitosteroli di pino, noti per l’azione inibitoria sulla 5-alfa-reduttasi. Contiene inoltre il gluconato di zinco, un oligoelemento la cui azione contribuisce a rallentare la caduta dei capelli. Il mix di taurina, metionina, cisteina contribuisce a proteggere il bulbo. Completano la formula l’estratto di rucola e il complesso B che favoriscono la crescita dei capelli, Phyto (49,90 € per 3 mesi di utilizzo).

Hair & Nails, l’integratore formulato con Vitamine (complesso B, vitamina C, D, E), Minerali (zinco, selenio, ferro, magnesio, manganese, calcio, rame e iodio) ed Equiseto, che favorisce la ricrescita dei capelli, Nutrifarma (23 € – 30 bustine).

Stop & Grow Hair, integratore alimentare contro caduta stagionale dei capelli. Grazie al suo esclusivo complesso brevettato, Keranat™, agisce direttamente sui follicoli piliferi, aiutando a ridurre la caduta e favorendo una crescita sana e rigogliosa, Absology (39,90 € – 60 capsule).

Trico Complex Stem, con aminoacidi e attivi vegetali, agisce anche sull’ispessimento dei capelli, aiutando a rafforzarne le fibre. Il complesso a base di ginkgo, ortica, cheratina e i suoi aminoacidi principali, metionina e cisteina, rendono il fusto capillare più forte, Istituto Elvetico Sanders.

Trico Complex, integratore a base di equiseto (favorisce il benessere di unghie e capelli), miglio (ha un’azione di sostegno e ricostituente), biotina, zinco e selenio: contribuiscono al mantenimento di capelli in salute. Il rame aiuta a mantenere la normale pigmentazione dei capelli. La Vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo, un fattore che può danneggiare i capelli e le unghie. Dr. Juri Cosmetics, (39 €).

Leggi anche Caduta dei capelli: novità dai trattamenti di ultima generazione

Leggi anche Le cure anticaduta che funzionano davvero