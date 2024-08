Se soffri di acne, le avrai già tentate tutte per migliorare la situazione. Ma hai provato anche la maschera per il viso Led? Se ancora non ne hai mai sentito parlare, si tratta di dispositivi che utilizzano la tecnologia Light Emitting Diode (Led) per attivare alcuni processi cellulari nella pelle. Più conosciute per i benefici legati al ringiovanimento cellulare, a seconda del dispositivo permettono di trattare varie patologie come eczemi, dermatiti e acne.

Maschera per il viso Led: come funziona

Questi dispositivi contengono 2.200 diodi. La luce emessa non riscalda, ma agisce a livello cellulare. Infatti, in base alla lunghezza d’onda della luce, e anche al colore, viene stimolato il metabolismo delle cellule cutanee.

Le maschere Led sfruttano l’energia luminosa a banda stretta e attivano processi cellulari che permettono di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Tra i benefici ci sono anche un miglioramento della luminosità della pelle e la sua riparazione. Spesso, poi, vengono utilizzate per trattare acne, rosacea e dermatiti. Ma funzionano davvero?

Acne e Led: una cura che funziona?

I social e il web sono pieni di foto prima e dopo che mostrano gli effetti “miracolosi” della maschera per il viso Led. Ma queste immagini saranno veritiere? A sentire Victoria Beckham sì: l’ex Spice Girl ha ammesso pubblicamente di utilizzare questi dispositivi per migliorare l’aspetto della sua pelle e ringiovanirla.

Non solo: secondo un sondaggio Usa, il 95% delle persone che hanno utilizzato la maschera Led concorda sul fatto che le linee sottili sono meno visibili e la consistenza, il rossore, l’irritazione e l’acne sono migliorati in sole quattro settimane.

Maschera per il viso Led: quale comprare

Se stai pensando di provare, in commercio ci sono diverse opzioni. Un consiglio è evitare quelle le cui luci sono troppo chiare. Meglio puntare su lunghezze d’onda più lunghe come il rosso 633 nm e il vicino infrarosso 830 nm, che penetrano bene, raggiungono il derma e hanno clinicamente dimostrato di essere ottimali per la salute e il ringiovanimento della pelle.

Non conta il numero di lampadine presenti: se la lunghezza d’onda è imprecisa o incoerente, la luce non colpirà l’area mirata e non avrà l’effetto desiderato sulla pelle.

Consigli per utilizzarla

Detergi e asciuga il viso come faresti normalmente, ma per ora evita di aggiungere lozioni o creme idratanti. Se i tuoi occhi sono sensibili alla luce, applica le protezioni per gli occhi. Fissa la maschera a Led al viso utilizzando le cinghie regolabili nella parte superiore e posteriore della testa.

Accendi il controller. La maggior parte dei dispositivi si spengono da soli alla fine del trattamento, che di solito dura circa dieci minuti. A questo punto puoi eseguire il resto della tua routine di cura della pelle: per esempio, siero, crema idratante e SPF se è giorno.

Non dimenticare di pulire il dispositivo utilizzando una salvietta a base d’acqua o un panno umido e pulito, quando necessario.