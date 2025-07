Prendersi cura del corpo oggi non significa più solo idratare velocemente dopo la doccia: la bodycare sta vivendo una vera evoluzione, anzi diventa una skincare a tutti gli effetti. Gli attivi un tempo riservati esclusivamente al viso – fra gli altri collagene, resveratrolo, acido salicilico, niacinamide e acido ialuronico – ora sono al cuore delle formulazioni corpo, rendendo ogni trattamento un gesto mirato e performante.

Questa trasformazione è frutto di un cambiamento culturale profondo, legato al concetto di pro-aging: non si cerca più di “correggere” i segni del tempo, ma di valorizzare la pelle in ogni sua fase, migliorandone salute, texture ed elasticità. In quest’ottica, la bodycare diventa un rituale completo, pensato per sostenere la rigenerazione cutanea, rafforzare la barriera protettiva e donare luminosità e compattezza anche alle zone spesso trascurate.

A conferma di questo cambio di paradigma, gli anticellulite tradizionali stanno scomparendo dagli scaffali e i media non parlano più (o tanto) di “imperfezioni da eliminare” ma di benessere, struttura e resilienza. Le consumatrici? Oggi non cercano soluzioni aggressive o miracolose, ma formule in grado di rispettare un nuovo ideale di bellezza.

1. Bodycare con resveratrolo: la crema corpo che rimpolpa e rassoda

Crema Corpo Age Care Resveratrolo 4% di Biopoint (€ 12,90) nutre, idrata e protegge la pelle matura, soggetta a cedimenti e lassità. La formula, arricchita con resveratrolo antiossidante – finora ingrediente star della skincare viso – e glicerina umettante, migliora la compattezza e l’elasticità cutanea. Aiuta a uniformare i segni del tempo, per una sensazione di pelle distesa ed elastica.

2. Acido ialuronico per il corpo: idratazione profonda e pelle setosa

Aqua Full Gel Corpo di Veralab (€ 28) contiene un complesso ultra-idratante che sembra ispirato al mondo della skincare viso. Unisce ACIDO IALURONICO X4 (una combinazione di quattro tipi di acido ialuronico con diverse proprietà) per reintegrare l’acqua dall’esterno e trattenere l’acqua dall’interno, e MIX di OLI ATTIVATI ENZIMATICAMENTE (mandorla, lino, oliva, borragine). Questo prezioso attivo di oli potenziati conferisce alla texture un’estrema leggerezza e dona alla pelle morbidezza e setosità senza ungere.

3. Protezione solare corpo avanzata: il nuovo SPF anti-età e anti-calore

Heat & Sun Aging Body Serum Defense Siero Solare Corpo Spf 50 Pa+++ Di Miamo (€ 49, in farmacia) è un solare di nuova generazione che protegge sia dai danni del fotoinvecchiamento che da quelli provocati dal calore. Oltre ai Filtri UV Microincapsulati, infatti, questo trattamento mixa un Complesso Anti-invecchiamento Termico (che contrasta l’invecchiamento cutaneo causato dal calore e riduce la sensibilità delle cellule ai processi infiammatori) e un Complesso ad Azione Rinfrescante, che favorisce una sensazione duratura di freschezza e comfort alla pelle. Non solo! Ci sono anche attivi a effetto antiossidante e idratante che assicurano +50% di idratazione dopo due ore dall’applicazione. Un siero solare davvero completo.

4. Esfoliazione corpo con acido salicilico: pelle più liscia e luminosa

Body Serum Salicylic Acid 0,5% di The Ordinary (€17,30) è un siero esfoliante leggero studiato per migliorare la luminosità della pelle, mirando alla formazione dei pori, uniformando la texture e riducendo l’aspetto delle macchie post-acne. La formula offre un’esfoliazione a livello superficiale grazie allo 0,5% di acido salicilico, che aiuta a favorire la naturale eliminazione delle cellule morte.

5. Collagene per il corpo: la crema che rassoda e illumina

Collagen Fit Body Cream di Biotherm (€ 48) porta uno degli attivi skincare più amati nell’universo bodycare. Formulata con Biotech Plankton™, frazione di peptidi di collagene e ceramidi, rimpolpa e ridefinisce i contorni del corpo fin dal primo utilizzo, affrontando problemi come il rilassamento cutaneo nelle aree chiave e offrendo 100 ore di idratazione intensiva. In più, questa crema aggiunge anche un effetto cosmetico grazie alle perle rosate, che danno un’immediata luminosità alla pelle.

6. Crema corpo anti-smagliature: il potere del complesso TFC8®

The Body Cream di Augustinus Bader (da € 94) è un trattamento corpo sviluppato dopo oltre trent’anni di ricerca dermatologica. La sua formula si basa sul complesso brevettato TFC8®, che stimola i naturali processi di rigenerazione cutanea. Utilizzata con regolarità, la crema contribuisce a migliorare tono e texture della pelle, con una riduzione visibile delle smagliature (-64%) e degli inestetismi della cellulite (fino al 75%). Tra gli effetti riscontrati anche un’intensa idratazione e un rafforzamento della barriera cutanea, utile a contrastare i danni dell’esposizione solare.

7. Attivi vegetali nella bodycare: burri e botanici per pelli secche

Noutishing Repair Body Butter di Goop (€ 78, su beautyaholicshop.com) è un trattamento corpo ricco e delicatamente profumato. Nel cuore della formula Bakuri, Cupuaçu e Karitè, 3 burri ultra nutrienti uniti a Foglie di gelso e Caviale di limone per dare comfort alle pelli più secche. I risultati sono come quelli di una crema viso ad alte prestazioni: texture setosa, più tonica e profondamente idratata fino a 72 ore.

8. Collagene marino per il corpo: trattamento lifting ad azione rassodante

Lifting Body Cream di Korff (€ 49) agisce grazie a collagene marino, madecassoside e burro di Karitè elasticizzanti. Per una pelle visibilmente più tonica, levigata e compatta, questa crema corpo favorisce l’elasticità e la compattezza cutanea, donando un effetto rassodante progressivo. Dermatologicamente testata su pelle sensibile.

9. Antiossidanti naturali per la pelle del corpo: elasticità e protezione

Fresh Body Milk di Ringana (€ 37,90) assicura un’idratazione profonda e duratura, rinforzando la barriera cutanea e offrendo sollievo alla pelle secca, sensibile e soggetta a prurito. Oli vegetali ed estratti naturali nutrono e leniscono, migliorando elasticità e comfort. L’avena, presente come estratto, olio e farina, riequilibra la pelle e stimola il collagene. L’estratto di radice di sinfito protegge dallo stress ossidativo, mentre l’arginina favorisce l’idratazione.

10. Vitamina E per il corpo: idratazione profonda e pelle protetta

Deep Moisturizing Body Cream Harmony Muse di Women’s Secret (€ 14,90) è formulata con estratto di fiore di Neroli dalle proprietà antiossidanti, lenitive e rigeneranti. La presenza di vitamina E, potente antiossidante e idratante, aiuta a mantenere l’elasticità cutanea e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. Completa l’esperienza sensoriale una raffinata fragranza floreale e fruttata con essenze di bergamotto e fiore di magnolia.

