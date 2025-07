Quando arriva la tanto adorata stagione estiva, la maggioranza delle persone ha tantissima voglia di abbronzarsi. Spesso, però, si dimenticano che un’abbronzatura ottimale si ottiene senza intraprendere una maratona di sole. Difatti, è necessario prendersi cura della pelle in maniera efficace, senza esagerare. Idratarsi di frequente e consumare prodotti alimentari che favoriscono la formazione di melatonina sono un ottimo modo per proteggere la pelle dai raggi solari.

Se questa estate non avete saputo resistere e non avete rispettato le necessarie precauzioni, i primi segni di spellatura da abbronzatura saranno già visibili sul vostro corpo, in particolare sul viso, una delle zone più sensibili. Leggendo le indicazioni riportate in questa pratica guida, scoprirete come rimediare alla spellatura da abbronzatura.

Spellatura da abbronzatura: come rimediare

L’abbronzatura uniforma l’incarnato, copre le imperfezioni e, secondo alcuni studi, cura anche il malumore. La tintarella, inoltre, snellisce e fa sembrare la pelle più tonica. Capita però, spesso, che pur di sembrare più scure esageriamo e ci ustioniamo. L’eritema, oltre ad essere doloroso, è anche la causa più frequente dell’odiatissima spellatura che, soprattutto sul viso, è antiestetica e difficile da coprire. La spellatura da abbronzatura indica la non idratazione opportuna dell’epidermide durante le ore precedenti l’esposizione ai raggi solari. In questo caso, la pelle risulterà eccessivamente secca e, spesso, bruciata. Vediamo quindi alcuni rimedi per questo fastidioso problema.

Crema all’aloe vera

Per riuscire a contenere il bruciore, potete adoperare una crema fitoterapica preferibilmente a base di aloe vera oppure le sue foglie grasse. Queste ultime sono composte da una sostanza gelatinosa avente qualità emollienti e cicatrizzanti, ma non solo.

Recidete alla base ogni foglia grassa dell’aloe vera con un coltello e sbucciatele soltanto in un lato. Applicate poi il gel sulla parte del corpo arrossata: in questo modo, ne avrete un sollievo davvero immediato.

Olio di iperico

Per rimediare alla scottatura da abbronzatura, potrete utilizzare l’olio di iperico. Esso si ottiene lasciando questo fiore giallo (chiamato “Erba di San Giovanni”) al macero nell’olio d’oliva ed esposto al sole per 30 giorni. Comunque, eviterete la formazione delle vescicole soltanto qualora non vi esponiate ulteriormente ai raggi solari.

Quando il bruciore verrà ridotto, potete rimuovere la pelle secca con un guanto scrub delicato.

Impacco al miele

Un altro consiglio è quello di adoperare un composto formato da miele, zucchero di canna e olio d’oliva. Qualora vogliate, potete aggiungere anche della cannella. L’unica azione che dovete compiere è mescolare insieme questi ingredienti.

Applicate il composto ottenuto sulla parte bruciata dal sole. Massaggiatela dolcemente in senso circolare, per evitare che la rimozione della cute secca formi delle chiazze.

Spellatura da abbronzatura sul viso: come rimediare

Come abbiamo visto, la spellatura dopo la scottatura è un fenomeno decisamente frequente, soprattutto sul viso, che è una zona molto delicata del nostro corpo. La pelle, stressata dal troppo sole, si secca e si squama. La prima cosa da fare per evitare che il danno si espanda è idratare il viso con creme lenitive e nutrienti. L’idratante, infatti, bloccherà subito l’avanzare della desquamazione e rinfrescherà la pelle. L’esposizione al sole dopo una scottatura è ovviamente sconsigliata, sarà quindi opportuno indossare cappelli ed utilizzare creme ad alto fattore protettivo. In commercio esistono numerosi rimedi per curare le bruciature e quindi ridurre la spellatura sul viso.

Aloe vera e calendula

Come per il resto del corpo, anche per il viso bruciato dal sole il gel d’aloe vera è un toccasana per le pelli stressate e può essere utilizzato sia come dopo-sole quotidiano, sia per curare eritemi, punture ed irritazioni. Anche la calendula è un ottimo rimedio naturale contro le ustioni; infatti gli estratti della pianta sono noti per le proprietà antinfiammatorie, emollienti ed antisettiche. Contro le bruciature si può utilizzare anche la camomilla fredda e l’idrolato di lavanda.

Scrub per viso spellato

Lo scrub serve per eliminare le pellicine dal viso una volta scomparso il rossore della bruciatura. Per creare uno scrub viso fatto in casa servono:

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di farina di cocco

una punta di cucchiaino di zucchero

Scrub per eliminare la pelle morta

Per quanto si possa provare a mantenere più a lungo l’abbronzatura dopo l’estate, questa prima o poi andrà via e spesso anche in maniera non uniforme. Per evitare imbarazzanti discromie potreste provare a fare uno scrub, più strong rispetto a quello spiegato nel precedente paragrafo, che acceleri il naturale turn-over della pelle. Il peeling dovrà contenere un olio idratante (evo, mandorle, macadamia, jojoba ecc…), sale o zucchero, qualche goccia di un olio essenziale (lavanda, rosmarino, limone, salvia, rosa ecc…), il miele e per le pelli più secche anche un cucchiaino di burro di Karitè.

