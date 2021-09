N on dimenticare i benefici delle vacanze: costruisci nuovi progetti con la carica e l'energia positiva dell'estate per essere pronta ad iniziare un autunno pieno di vitalità

7 cose da fare a Settembre per iniziare un autunno sprint

L'estate è ormai agli sgoccioli: che tu sia o no andata in vacanza, le ferie sono ormai terminate. E allora cosa ne dici di non dimenticare i benefici delle vacanze? Proviamo a organizzarci in modo da affrontare l'autunno con una carica nuova. Forse non avremo così tanto tempo, ma imparare a creare piccoli momenti di bellezza e sorpresa ogni giorno è un'avventura meravigliosa.

L'autunno segna il periodo in cui la natura cambia, in vista del grande riposo invernale: un tempo importante per la trasformazione. Con le batterie ricaricate grazie alla bella stagione, adesso è il momento per pianificare obiettivi, pensare a nuovi progetti: un nuovo inizio, proprio come ai tempi della scuola.

Tu cosa desideri realizzare nei prossimi mesi? Segnalo su un taccuino.

1. Cominciare a depurare il corpo

In estate abbiamo assaggiato, degustato, ci siamo lasciate andare ai piaceri della cucina in famiglia assaporando ricette sconosciute e i manicaretti della mamma: cosa ne dici di iniziare l'autunno con una nuova carica? Parti dal corpo: sfrutta il cambio di luna e per 24 ore via libera a pasti leggeri dall'effetto detox a base di centrifugati di verdura, brodo vegetale, frullati. Non dimenticare un bicchiere d'acqua tiepida a digiuno la mattina e muoviti, muoviti, muoviti!

2. Cambiare look

La fine dell'estate è il momento giusto per tagliare i capelli, spesso rovinati dal sole e dalla salsedine: scegli un look che ti faccia sentire aggressiva e affascinante. E aggiungi un pugno di semi di lino ai tuoi piatti: nell'insalata e, per colazione o merenda, in un bicchiere di yogurt: sono ottimi per una chioma più luminosa e forte​.

3. Recuperare le amicizie

Dedica un pomeriggio a recuperare i contatti di chi hai davvero voglia di sentire: con una mail, un messaggio, o una breve chiamata, solo per darsi appuntamento. Non serve essere in vacanza per fare cose belle insieme: basta un sabato pomeriggio, una passeggiata al parco o una cena (magari a tema!). Condividere quanto successo durante i mesi estivi sarà un momento importante anche per scambiarvi idee e progetti per l'autunno, oltre a organizzare prossime uscite insieme, dal cinema alla rassegna di teatro o la piscina.

4. Rinnovare il proprio nido

Prenditi un paio di giorni per le grandi pulizie: in casa e dentro di te. Lava tende e vetri, tappeti; pulisci a fondo armadi e armadietti. Scova la polvere e getta il superfluo: cogli l'occasione della stagione che cambia per smontare arredi e decorazioni che non ti appartengono più. Ripartirai più leggera e vitale. Il tocco finale? Sposta i mobili e divertiti a dare nuovi colori alla casa, dipingendo una parete o una stanza: per iniziare l'autunno alla grande hai bisogno di nuove energie.

5. Avere nuove abitudini salutari e sostenibili

Prendi l'abitudine di tenere in borsa una borraccia: la mattina puoi riempirla con una tisana profumata, per esempio al tarassaco, da sorseggiare durante la giornata per reidratarti e purificarti. Una volta terminata la bevanda mattutina, aggiungi l'acqua: risparmierai sull'acquisto di bottigliette al bar, oltre che sul consumo di plastica.

6. Riappropriarsi del tempo e del piacere

Le ferie ti mancano? Non dimenticare che la variante fondamentale delle vacanze è il tempo libero per se stessi. Scegli un piccolo taccuino da tenere in borsa; puoi intitolarlo Tutte le cose che mi fanno stare bene.

L'autentica avventura del quotidiano è la capacità di prendere gli ostacoli come i bivi in un viaggio, riservandosi la possibilità di vivere ogni giorno come una piccola sorpresa.

Camminare tra gli alberi, anche in città; occupare il percorso in treno con un buon libro da scaricare sul tablet invece dei soliti giochi; farsi un bagno caldo, organizzare un picnic con i bimbi al parco: il tempo può essere meno rispetto alle vacanze, ma impara a cercare piccoli momenti di piacere per te stessa e chi ami.

Mentre vai al lavoro o in qualsiasi momento della giornata ecco un piccolo esercizio per ritrovare serenità quanto tutto vortica attorno a te: fai 3 respiri profondi a occhi chiusi poi visualizza una circonferenza dei colori che preferisci: una bolla di sapone che ti protegge e circonda.

Ogni fonte di stress, situazioni negative, persone scomode e attacchi al tuo benessere sono all'esterno e rimangono fuori. Tu sei dentro la bolla di sapone, circondata da vibrazioni di colore energetiche e forti: immagina il giallo della luce, un'alba rosa, il verde di un prato o il tramonto. Immagina di attirare tutto ciò di cui hai bisogno, come una potente calamita e respira a pieni polmoni la vibrazione di questi colori.