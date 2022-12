È arrivato il momento di scrivere i bigliettini di auguri di Natale: ecco tantissime idee e frasi per gli auguri di Natale

Frasi Auguri di Natale

È arrivata l'ora di cominciare a fare gli auguri di Natale: la festa più sentita dell'anno non risparmia nessuno, e in questo periodo è un tripudio di auguri, mandati via messaggio o scritti sui bigliettini da unire ai regali di Natale. Dare e ricevere gli auguri di Natale è sicuramente piacevole, ma è anche vero che spesso davanti ai biglietti di Natale abbiamo il blocco dello scrittore: basterà un banale "Buon Natale"?

Di sicuro possono essere utili un po' di idee e ispirazioni per fare auguri di Natale originali, o ancora per scrivere biglietti di Natale particolarmente sentiti e d'effetto, che non lascino indifferenti chi li riceve come gli ennesimi auguri di Natale impersonali e poco pensati. Insomma, se vuoi scrivere messaggi o biglietti di Natale creativi, che strappino un sorriso a chi li legge qui trovi tante citazioni, idee e ispirazioni. E anche frasi di Natale famose scritte o pronunciate da scrittori, artisti e personaggi noti.

Si lo sappiamo: l'aspirazione da cui partiamo è scrivere un bigliettino di Natale originale, uno di quelli che viene voglia di conservare negli anni, e che regali un momento di calore e un sorriso a chi lo riceve. In effetti gli auguri di Natale banali e prestampati hanno stancato tutti, e piuttosto che consegnare l'ennesimo bigliettino insipido è quasi meglio non scriverlo.

Come fare allora? Per prima cosa leggi la nostra guida ai bigliettini di Natale originali (trovi il link nel titolo paragrafo), oppure continua a leggere questo articolo per trovare tante ispirazioni interessanti, e per finire scatena la fantasia per metterci un pizzico della tua personalità.

Frasi famose per gli auguri di Natale

Sembrerà una scorciatoia, ma in verità cosa c'è di meglio che affidarsi alle parole di qualche personaggio illustre, magari proprio uno scrittore, per fare i nostri auguri di Natale? La frase a effetto è servita, e la citazione dà sicuramente un'aura di ricercatezza ai nostri auguri. E soprattutto scegliere la frase di auguri più adatta al nostro destinatario è a suo modo un piccolo regalo.

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero (Charlotte Carpenter)

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore (Washington Irving)

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans)

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. (Norman Brooks)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. (Benjamin Franklin)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno (Charles Dickens)

Frasi belle per gli auguri di Natale

Non solo frasi famose: anche citazioni meno conosciute per regalare a chi riceve i nostri biglietti o i nostri messaggi un sorriso e un sentimento positivo.

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà a imbiancarlo (Jake LaMotta)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare. (Gilbert Keith Chesterton)

L’unica vera persona cieca durante il periodo natalizio è colui che non ha il Natale nel suo cuore. (Helen Keller)

Frasi simpatiche e divertenti per gli auguri di Natale

Se piuttosto che puntare sui buoni sentimenti preferisci sdrammatizzare e quindi fare auguri di Natale divertenti e ironici, ecco alcune frasi di auguri davvero divertenti per strappare una risata alle persone che ami.

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Peanuts, Charles M. Schulz)

Attendo Natale per riscoprire i miei valori più alti… colesterolo, trigliceridi e glicemia.

I regali di Natale si dividono in due: certi li apri e dici «è bellissimo», per quelli superbrutti: «mi serviva proprio!» (Ester Viola)



Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sorprendente, tenero, sexy, dolce e molto divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea! Buone feste!

Babbo Natale indossa un abito rosso, deve essere un comunista. E una barba e capelli lunghi, deve essere un pacifista. Chissà cosa c’è in quella pipa che sta fumando? (Arlo Guthrie)

Passiamo agli auguri digitali, che sono sicuramente quelli più gettonati. Perchè, per quanto i bigliettini di carta siano belli, di certo non possiamo inviarli proprio a tutti. Ognuno di noi è circondato da tanti amici e conoscenti a cui abbiamo piacere di fare gli auguri di Natale anche se in modo molto informale, magari mandando un messaggino su Whatsapp oppure su Facebook Messenger.

E visto che il messaggio deve adeguarsi al mezzo, ecco qualche idea smart per gli auguri via messaggio, che tra l'altro puoi corredare con emoji e GIF natalizie, che renderanno gli auguri ancora più divertenti.

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che faccio a te e famiglia!

Per questo Natale vorrei regalarti tutto e niente: qualunque cosa che ti possa rendere felice e niente che ti faccia soffrire. Buon Natale!

Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino. Buone feste!

Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro… Buona Pasqua!

Un angelo si è appoggiato alla mia spalla, dicendomi che avrebbe realizzato il mio sogno più grande. Accarezzandolo gli ho chiesto: rendi meraviglioso il Natale della persona che leggerà questo messaggio.

Aforismi da usare per gli auguri di Natale

Altra idea sempre valida sia per i bigliettini di Natale che per gli auguri di Natale via messaggio? Sicuramente gli aforismi e le citazioni a tema natalizio, anche in questo caso da scegliere molto attentamente in base al destinatario per fare degli auguri di Natale pensati e d'effetto.

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari).

Le feste sono il periodo in cui la gente si sente sola e disperata, perciò è il momento dell'anno che preferisco. (da How I Met Your Mother).

Il Natale è il momento in cui tutti vogliono il loro passato dimenticato ed il loro presente ricordato. (Phyllis Diller)

L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese. (Cassandra Rocca)

La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare. (Michele Acanfora)

Auguri di Natale per chi è religioso

Non dimentichiamo mai che il Natale è di base una festa religiosa, anche se è celebrata e molto sentita anche da chi religioso non lo è. Se per te il Natale ha un forte vissuto religioso, e in particolar modo è così anche per chi riceve i tuoi auguri, può essere molto apprezzato utilizzare citazioni da frasi di personaggi religiosi, come ad esempio queste:

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta)

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio)

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. (Papa Francesco)

L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale.” (Papa Giovanni XXIII)