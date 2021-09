Cerchi le parole giuste da dedicare ad una coppia che si sposa? Ti aiutiamo a celebrare con loro il giorno più bello

Le frasi per un Matrimonio

Le frasi per un matrimonio non sono sempre facili da formulare, invece è importante usare delle frasi belle per fare gli auguri agli sposi, considerando l'importanza di un evento come le nozze.

Il tipo di frasi di auguri per un matrimonio dipende dal grado di conoscenza che abbiamo con i novelli sposi: se siamo in confidenza potremo osare delle frasi divertenti sul matrimonio, in caso contrario dovremo adottare un tono più formale. In ogni caso, l'essenziale è che le nostre parole siano di buon gusto e sincere.

Ecco qualche spunto gli auguri di matrimonio, frasi e aforismi per il biglietto augurale di matrimonio per una coppia di amici o parenti, per celebrare degnamente il giorno delle loro nozze.

Di seguito una selezione di frasi di auguri per gli sposi: parole adatte ad ogni circostanza che possono essere impiegate per il bigliettino d'auguri agli sposi.

Frasi per Matrimonio Belle

"Fate in modo che la vostra vita sia un'eterna luna di miele. Auguri!"

"Congratulazioni, avete coronato il vostro grande sogno. Auguri di cuore"

"Che la gioia di oggi vi leghi l’uno all’altra per tutta la vita"

"Oggi le vostre strade si incontrano e diventano una sola. Auguri!"

"Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi. Auguri di cuore!"

"La gioia che ora provate vi accompagni per tutta la vita, e questo giorno rimanga per voi un ricordo indimenticabile. W gli sposi!"

"Finalmente il gran giorno è arrivato. Vi auguriamo di ritrovare nella vita quanto avete desiderato nei vostri sogni. Auguri sinceri!"

"Siate sposi… amanti… amici… e sarete felici!"

"Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere"(Søren Kierkegaard)

"Il vostro futuro sia luminoso come questo giorno. Tanti cari auguri!"

Frasi Auguri Matrimonio

Le frasi di auguri di matrimonio possono essere di due generi: frasi famose sul matrimonio (da romanzi, canzoni, film ect), oppure possono essere scritte di nostro pugno. In entrambi i casi gli sposi apprezzeranno la ricerca e la scelta delle parole più adatte per fare loro gli auguri. Per questa ragione abbiamo pensato di inserire in questa selezione sia frasi famose che inventate appositamente da noi, così da lasciarvi libere di scegliere!

"L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi" (Aristotele)

"Il problema del matrimonio è che finisce ogni notte dopo aver fatto l’amore, e deve essere ricostruito ogni mattina prima di colazione" (Gabriel Garcia Marquez)

"In un buon matrimonio ciascuno dei due nomina l’altro custode della sua solitudine" (Rainer Maria Rilke)

"Amore: Una pazzia temporanea curabile con il matrimonio" (Ambrose Bierce)

"Un matrimonio perfetto è quello in cui “mi dispiace” viene detto abbastanza spesso" (Mignon McLaughlin)

"Tanti auguri di matrimonio alla coppia più bella del mondo nel loro grande giorno!"

"Auguri di matrimonio, che abbiate una vita serena fatta solo di gioie"

"Che troviate la forza l'una nell'altro per guardare sempre avanti, tanti auguri di matrimonio"

"E' difficile trovare le parole giuste per fare gli auguri di matrimonio a qualcuno a cui vogliamo così bene: che i nostri abbracci vi scaldino il cuore!"

"Tanti auguri per un matrimonio bellissimo, che non termina con la cerimonia di oggi ma che inaugura una nuova vita"

Dopo il matrimonio arrivano gli anniversari di matrimonio, che si festeggiano con cadenza annuale! Se siamo testimoni di nozze è buona regola appuntarci la data del matrimonio dei nostri amici sull'agenda e rinnovare ogni anno i nostri migliori auguri. Naturalmente anche tra gli sposi si è soliti scambiarsi gli auguri per ogni anno trascorso insieme. Del resto queste "ricorrenze" hanno addirittura dei nomi, sicuramente conoscerete i più noti, ovvero nozze d'oro e d'argento. Ecco alcuni auguri per l'anniversario di matrimonio, delle frasi d'amore che vi commuoveranno.

Per i 25 anni di matrimonio

"25 anni insieme sono un grande traguardo, eppure sembra solo ieri che vi siete sposati! Vi rinnovo i miei migliori auguri"

"Che queste nozze d'argento si trasformino in oro per festeggiare nuovamente insieme"

"25 anni sono tanti, bravi per averci sempre creduto: tanti auguri per il vostro anniversario di matrimonio"

"Auguri di matrimonio per i 25 anni e questa è solo la prima grande tappa di una vita insieme"

"Tanti auguri per i 25 anni di matrimonio, siamo contenti di essere qui a festeggiare con voi"

Per i 50 anni di matrimonio

"Auguri per le nozze d'oro: 50 anni passati a vedervi crescere insieme"

"Tanti auguri per i 50 anni di matrimonio, speriamo anche noi di seguire il vostro esempio"

"Che bello contemplare i 50 anni del vostro amore, tantissimi auguri sinceri"

"50 anni di matrimonio lasciano il segno. Tanti auguri per la vostra vita insieme, costruita mattone su mattone"

"Auguri per i 50 anni di matrimonio, oro vero e luccicante!"

Per le coppie che amano farsi qualche bella risata, anche a costo di essere dissacranti, ecco degli auguri di matrimonio simpatici: tante frasi divertentissimi per prendere benevolmente in giro una delle istituzioni più antiche. Ecco la nostra selezione di auguri divertenti per il matrimonio, scegliete la frase che amate di più. La carta della simpativa vi aiuterà a fare degli auguri di matrimonio originali.

"Il matrimonio è una scienza, ma nessuno la studia" (Sophie Arnould)

"L’amore è cieco, ma il matrimonio ripristina la vista" (Samuel Lichtenberg)

"Tutte le tragedie finiscono con la morte, tutte le commedie con un matrimonio" (George Gordon Byron)

"Ci vuole una briglia sciolta per mantenere stretto un matrimonio" (John Stevenson)

"Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico" (François de la Rochefoucault)

"La parola più ragionevole che sia stata detta sul celibato e sul matrimonio è questa: qualunque cosa farai, te ne pentirai" (Nicolas de Chamfort)

"Dopo il matrimonio, marito e moglie sono come le due facce di una moneta: essi non si possono vedere, ma restano insieme" (Hemant Joshi)

"C’è un solo modo per avere un matrimonio felice, ed appena lo scoprirò mi risposerò" (Clint Eastwood)

"Tutti gli uomini in fondo amano il matrimonio, solo quelli già sposati ne parlano male" (Nagib Mahfuz)

"Non provate mai il rimorso per quello che avete pensato di vostra moglie. Lei ha pensato di voi cose molto peggiori" (Jean Rostand)

Formali

Ci sono situazioni che richiedono degli auguri di matrimonio più formali, magari perché la conoscenza con la coppia è più superficiale, o forse perché questa famiglia che va nascendo preferisce avere uno stile nel complesso più formale. Questi di seguito sono degli auguri di matrimonio formali e più tradizionali. Possono sembrare un po' standard e forse anche leggermente datati, ma in realtà sposano semplicemente un tono differente, più freddo e composto. Se la coppia è credente, potete utilizzare anche le frasi sul matrimonio di Papa Francesco.

"Tanti auguri per un felice matrimonio"

"Auguri per un matrimonio che porti gioia nei vostri cuori"

"Che la felicità di questi giorni vi accompagni sempre. Auguri di felice matrimonio"

"Auguri di matrimonio per una giornata speciale, congratulazioni agli sposi"

"Felicitazioni per il grande passo che avete deciso di compiere. Tanti auguri di felice matrimonio"

"Congratulazioni alla coppia che ha scelto di convolare a nozze: tanti sinceri auguri"

"Auguri di matrimonio, che sia una giornata speciale per tutti e due"

"Siamo lieti di partecipare al vostro matrimonio, che questa unione sia più che mai felice e ben assortita"

"Auguri di matrimonio, tante care felicitazioni a questa splendida coppia"

"Siamo felicissimi di assistere a questo lieto evento, così atteso e che regala tanta gioia a tutti noi che ne siamo in qualche modo partecipi"

Dopo convivenza

Non è raro che ci si sposi dopo un periodo di convivenza, una scelta che permette alla coppia di verificare la compatibilità in maniera quasi infallibile. Quanti amori resistono alla prova del quotidiano e della condivisione totale di ogni momento? Questi auguri li potete dedicare a chi si sposa dopo una convivenza più o meno lunga.

"Dopo anni di convivenza sposarsi può sembrare superfluo, ma non lo è: scoprirete un'emozione unica"

"Tanti auguri a chi si decide a compiere questo passo dopo la convivenza, più consapevoli, ma anche aperti alle sorprese del matrimonio"

"Vivere insieme vi ha sicuramente insegnato tanto, ma per fortuna avete ancora molto da scoprire nel matrimonio"

"Una convivenza può sembrare uguale al matrimonio, ma scoprirete che non lo è e che state entrando in un'altra meravigliosa fase della vostra vita a due. Tanti auguri!"

"Un augurio speciale per una coppia già rodatissima che ha deciso di coronare il suo sogno d'amore!"

"Che emozione vedervi sposati dopo tanto tempo, speriamo che sia una giornata davvero speciale"

"Anche se l'altro è ormai parte della vostra vita, vedrete che l'emozione del matrimonio non è uguale a nient'altro"

"Una convivenza vi prepara al matrimonio, ma ci sono tantissime cose nuove che potrete ancora vivere"

"Anche dopo anni di convivenza un abito bianco fa sempre commuovere. Tanti auguri"

"Auguri per il vostro matrimonio, giusto coronamento di una convivenza solida e bellissima"

Biglietti Auguri Matrimonio

I biglietti di auguri per il matrimonio generalmente accompagnano i regali, scelti dalla lista di nozze o ispirandoci al nostro gusto. Su ciascun biglietto va riportata una frase di auguri, pensata specialmente per la coppia. Bastano davvero pochissime parole per elaborare un biglietto riuscitissimo che verrà conservato come ricodo. Ecco qualche esempio.

"Tanti auguri di cuore per il vostro matrimonio, godetevi questo nuovo inizio"

"Un pensiero per chi comincia un nuovo ed entusiasmante cammino mano nella mano"

"Auguri per il vostro matrimonio, che riusciate a vivere momenti magici ogni giorno"

"Il matrimonio è una tappa unica nella vita di una coppia, ricordate di festeggiarlo sempre"

"Tanti auguri, siamo felicissimi di contribuire anche solo in piccola parte alla vostra gioia"

"Nulla ci potrebbe rendere più felici che assistere al vostro matrimonio"

"Vi auguriamo un matrimonio capace di superare le vostre aspettative"

"Auguri di cuore per questo matrimonio che, ne siamo certi, sarà bello da vivere ogni giorno"

"Tanti auguri di un felice matrimonio, e sempre viva gli sposi!"

"Un pensiero speciale per un matrimonio che sia davvero inarrivabile, entusiasmante, in una parola bellissimo"

Immagini Auguri Matrimonio

Una galleria di immagini e foto abbinate ad altrettante frasi da condividere e spedire in chat agli amici che stanno per sposarsi per fargli degli auguri informali. Naturalmente queste immagini non possono sostituire il classico biglietto, ma senza dubbio costituiscono un plus.

Shutterstock 1 di 10 Shutterstock 2 di 10 Shutterstock 3 di 10 Shutterstock 4 di 10 Shutterstock 5 di 10 Shutterstock 6 di 10 Shutterstock 7 di 10 Shutterstock 8 di 10 Shutterstock 9 di 10 Shutterstock 10 di 10