L'autunno è la stagione delle foglie colorate, dei primi freddi, della zucca e di tante piccole cose piacevoli che ti fanno dimenticare che...fondamentalmente non è più estate!

Quando inizia l'Autunno?

L'autunno inizia il 21 settembre. E' una data convenzionale (infatti l'equinozio d'autunno cade il 22) che ogni anno ti ricorda che, nel caso ti stessi ancora illudendo, le vacanze sono finite (anche se il ritorno in ufficio avrebbe dovuto darti qualche indizio) e non hai più alibi per andare in giro in sandali.

E ora che hai fatto il tuo canto del cigno estivo, non ti resta che rimboccarti le maniche e guardarti intorno: l'autunno è una stagione bellissima.

Non ci credi? Esiti? In questo articolo trovi tutti i buoni motivi per amare l'autunno.

Ora legale: dormire un'ora in più

Cambio di stagione e cambio di ora dalla solare alla legale. Le giornate si accorciano ma, almeno, il ritorno all'ora legale ci regala un'ora di sonno in più. Magra consolazione, ma almeno questa ora legale mostra un po' di educazione e mentre ci porta via le nostre ore di sole, ci regala l'equivalente di una scatola di cioccolatini per indorare la pillola: un piacere effimero, ma pur sempre gradevole!

Quest'anno le lancette si spostano un'ora indietro esattamente domenica 31 ottobre 2021.

Quanto dura l'Autunno?

L'autunno resta con noi per 3 mesi e ci accompagna dritte dritte fino al mese di Dicembre, quando passa il testimone all'inverno, ma prima di tutto al Natale. Tra la fine di settembre e dicembre, siamo quindi trasportati alla scoperta di questa stagione meravigliosa.

Le cose belle per cui dovresti amare l'autunno

E veniamo a noi, dunque, perché dovresti amare questa stagione e perdonarle di averti portato via l'estate? Prima di tutto perché non hai scelta, e poi perché ci sono davvero tante cose che puoi fare per goderti questi mesi colorati e romantici. Noi abbiamo fatto questa breve ma efficace lista che vuole essere un vademecum per te, scettica dell'autunno, nemica naturale della pioggia etc.

Il foliage

Per foliage s'intende proprio il cambiamento del mondo della natura nei mesi autunnali. Le foglie che si tingono di colori caldi come rosso e arancio, gli alberi che si spogliano, la luce che si fa più leggera e delicata. Ammirare il foliage è una delle esperienze più rilassanti che ti possa capitare di fare, ideale per ripulire la mente in una domenica o in un weekend. Esistono molti siti in cui puoi trovare indicazioni su dove vedere il foliage, magari restando vicino casa, forse potresti scoprire che la via dei colori autunnali è più vicina di quanto non pensi.

La zucca

Arancione, liscia, grande e pesante, ma anche piccola come una pallina. E' la zucca, la vera regina dell'autunno anche per il suo legame con la festa delle streghe. La zucca è il maiale della stagione autunnale. Di questa cucurbitacea, infatti, non si butta nulla! Zuppe, quiche, chips, torte rustiche, semini arrosto e chi più ne ha metta! Aggiungi a questo che è anche una fantastica decorazione per la casa e il gioco è fatto.

La festa delle streghe, dicevamo, o per meglio dire Halloween. Come sa ormai anche chi vive in galassie remote, si festeggia il 31 ottobre di ogni anno e per l'occasione ci si traveste e si va in giro per le strade a caccia di dolcetti o scherzetti. E' un'occasione divertente per perdere un po' la testa, mettere da parte le preoccupazioni e divertirci senza pensieri.

Il vino, le castagne&Co

Autunno, tempo di vendemmia, ma anche di vino da sorseggiare nelle cantine cosa fare nel weekend (spunto per una splendida gita se non sai ), davanti al camino (se hai la fortuna di conoscere un luogo che ne abbia uno), o semplicemente in casa con gli amici. Tra le prelibatezze must di questa stagione ci sono anche le castagne, di cui se sei veramente golosa puoi fare una scorpacciata sotto forma di marron glacé, mentre, se ne ami soprattutto il profumo e l'idea di autunno che ti restituiscono, puoi papparti un bel cartoccio di caldarroste scottandoti le dita una dopo l'altra, come da tradizione.

Le galosce

O calosce. O wellies, se vuoi essere quella internazionale. Stivali di gomma che, per motivi reconditi, hanno un posto nel cuore di ognuna di noi, anche nel tuo, tanto che sono tornate di moda. Ma forse la ragione per cui le amiamo (e le ami) nel profondo è che ti permettono di fare uno dei gesti più ribelli dell'età adulta: saltare nelle pozzanghere! Naturalmente lontana da occhi indiscreti...piccoli piaceri nascosti.

Con l'abbassarsi delle temperature torniamo anche a metterci ai fornelli un po' più volentieri. Gli ingredienti di stagione sono tanti e buonissimi, ci si gode di più i dolci, specie quelli da cuocere in forno e la sera non possiamo immaginare nulla di meglio di una bella tisana calda da sorseggiare sotto il plaid.

Il modo migliore per accogliere l'autunno è avere la giusta attitudine e quindi disseminarla in giro. Contagia i tuoi amici inviando meme, immagini e frasi sull'autunno. Le puoi condividere come frasi per Whatsapp e frasi per Instagram, le puoi scrivere come dediche nei libri, le puoi inviare come messaggi FB a tutti i tuoi contatti. Le frasi sull'autunno parlano dei colori e della magia di questa stagione di cui, ne siamo sicuri, ormai anche tu sei innamorata.

Cosa c'è di meglio di una bella vacanza nei mesi di ottobre e novembre? Sono tantissime le mete che si prestano ad una piccola fuga autunnale (o lunga, tutto dipende dalle tue ferie!) e questo è un periodo magico perché si può ancora approfittare di temperature non eccessivamente rigide. Scegli il tipo di vacanza che vuoi fare (natura? città d'arte?) e gettati a capofitto nell'organizzazione.