Come migliorare l’equilibrio fisico e mentale

C onsigli pratici per prendersi cura di se stesse. In estate e non solo

Apportare piccoli cambiamenti al proprio stile di vita può garantirti un maggior livello di benessere, sia fisico che mentale. Chiunque può seguire i consigli che trovi qua sotto: non necessitano di particolari strumenti e nemmeno di una gran quantità di tempo. Perché non cominciare da oggi?

Cos’è il benessere mentale?

Il benessere mentale fa riferimento a come ci sentiamo mentre affrontiamo la vita quotidiana o ciò che si fa in un preciso momento. Essere felici non sempre significa avere un buon benessere mentale. Le azioni che portano ad avere e mantenere un buon benessere mentale, si possono raggiungere con la consapevolezza, il cambiamento e le scelte di vita.

Per alcune persone non è facile fare dei cambiamenti, prenditi del tempo per capire come attuare queste cose su di te. Parti con piccole cose che puoi mettere in atto fin da subito e poi quando ti senti pronta aggiungi altre strategie.

Di seguito troverai dei metodi pratici e semplici per migliorare il tuo equilibrio fisico e mentale.

Mangia in modo più sano

Mangiare cibi sani può migliorare il tuo umore, il tuo senso di benessere e la tua energia. Ecco perché fare dei cambiamenti nel modo in cui si mangia, può portare ad avere tantissimi vantaggi e benefici.

Fare dei cambiamenti o trovare il tempo per mangiare bene può essere davvero difficile. Non sentirti frustrata né essere troppo dura sui tuoi cambiamenti alimentari è anche importante godersi il cibo. Se non riesci a migliorare la tua dieta, ottieni il supporto professionale da un dietista o un nutrizionista.

Cerca di capire i cibi che fanno bene o male al tuo corpo. Alcuni cibi possono causare molti sentimenti spiacevoli sia fisici che mentali, ecco perché è importante capire quali sono i vantaggi o gli svantaggi per il nostro corpo e la mente. Spesso intolleranze alimentari possono causare importanti fastidi, se noti tutto questo parla con il tuo medico.

Come mangiare per migliorare l’umore e l’energia

Il cibo può influenzare il modo in cui ci sentiamo.

Le verdure e la frutta contengono molti minerali, vitamine e fibre che consentono di rimanere fisicamente e mentalemnte più sani. Mangia almeno 3 porzioni al giorno di frutta e verdure. L’ideale sarebbe 2 di verdure e 2 di frutta al giorno.

Le proteine regolano i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, per questo il tuo cervello ne ha bisogno. Che tu le scelga di origine animale o vegetale, cerca di introdurre la giusta quantità giornaliera.

Grassi mantengono in salute il cervello e l’umore. Quindi invece di evitare tutti i grassi è importante mangiare quelli buoni come quelli contenuti nell’olio di oliva, noci, mandorle, avocado, yogurt, pesce oleoso, semi, uova, formaggio, alcuni tipi di burro. Evita i grassi trans o gli oli parzialmenti idrogenati, questo tipo di grasso non fa bene al tuo umore.

Zuccheri mangia meno cibi che contengono zucchero raffinato come dolci, biscotti, alcool, bevande zuccherate ecc.. e scegli cibi che rilasciano l’energia lentamente per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue ed evitare di sentirti stanca e irritata come ad esempio: pasta, riso, avena, cereali. Mangiare troppi zuccheri può farti sentire stanco, cattivo e agitato.

Non abusare della caffeina, tè, cioccolata, o altre bevande zuccherate o energetiche. Queste bevande sono degli stimolanti che possono dare subito energia rapida, ma possono anche farti sentire ansioso, dare problemi di insonnia se assunti prima di andare a letto.

Bevi acqua in modo regolare. Bere abbastanza acqua è importante per la tua salute fisica e mentale, inoltre è economica.

Prenditi una pausa se ne senti il bisogno

Se ti senti affranta, stressata da una situazione che in quel momento non riesci a gestire con lucidità e coerenza, cerca di fare una pausa. Cambiare ambiente, stanza, luogo, allontanarsi per qualche minuto, ore, giorni e settimane può aiutare ad alleviare e rilassare la mente e il corpo.

Cerca di trovare un modo per gestire lo stress

Lo stress può farti sentire fuori controllo, incapace di gestire il tuo corpo e la tua mente e spesso può anche causare effetti negativi sulla salute. Fai qualcosa che ti piace in modo regolare. Puoi fare delle passeggiate all’aria aperta, cucinare un pasto sano, suonare uno strumento, ascoltare musica, fare sport, parlare con gli amici, concederti dei piccoli premi, ecc..

Prendi coscienza dei tuoi pensieri anche se sono pesanti da affrontare

Prendere coscienza dei tuoi pensieri e sentimenti, può aiutare a gestire in modo più chiaro e consapevole i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Apri la tua mente e resta concentrata più sul momento attuale, questo ti porterà a prestare più attenzione a quello che conta davvero oggi con maggiore consapevolezza. Puoi utilizzare e praticare tecniche come la meditazione, gli esercizi di respirazione, lo yoga utilizzando anche oli essenziali, incensi, candele.

Allontanati dalla tecnologia anche solo per poco

Se trascorri troppe ore davanti ad un computer, tablet e smartphone, tutto questo ti ruberà energia e ti farà sentire più stanco e stressato. Cerca di fare delle pause ogni tanto, e se stai usando la tecnologia solo per intrattenimento e non per lavoro concediti delle pause molto più lunghe.

Passa più tempo all’aperto e porta la natura in casa con te

Passare del tempo all’aria aperta migliora l’umore e riduce i sentimenti di stress e rabbia. Tutte le volte che puoi, raccogli o compra dei fiori, oppure prendi delle piante che durano di più e mettili in casa, sul davanzale, in balcone. Anche se vivi in un appartamento e non hai un piccolo giardino, con un po di fantasia puoi portare un pò di verde nel tuo appartamento.

Riduci i sentimenti di solitudini con momenti di aggregazione con gli altri

Creati momenti di aggregazione con gli altri; amici, parenti, conoscenti oppure fai del volontariato. Parla con le persone che hanno esperienza e sentimenti simili a te e possono condividere con te determinati argomenti. Apriti a nuove situazioni, se sei da solo e non hai nessuno che venga in viaggio con te o condivida le tue passioni, iscriviti a gruppi e viaggi organizzati, sarà un'occasione per visitare posti nuovi, fare nuove esperienze e conoscere nuove persone.

Prenditi cura di te stessa

La prima regola è volersi bene e avere cura di sé. Ogni persona è speciale, non è nè peggio nè meglio di altri è solo diversa. Prenditi cura della tua igiene personale, del tuo abbigliamento, del tuo corpo e aspetto fisico, non lasciarti andare anche quando tutto sembra crollare intorno a te, fatti forza e, ricordati ogni giorno che tu sei importante e che sei la prima persona che devi amare e che puoi sempre ricominciare.

Resta attiva ogni giorno

Inizia un percorso di attività fisica e vivi questo momento come qualcosa di piacevole per il tuo corpo e la tua mente. Allenati almeno un paio di volte a settimana. Non programmare allenamenti o obiettivi difficili da realizzare, comincia da cose semplice e fai un’attività fisica che ti piace. Il movimento aumenta l’ormone della felicità e migliora l’umore, scarica lo stress, migliora l’autostima, ti rende forte, elastica, aiuta a modellare il corpo, riduce i dolori articolari, ti mantiene giovane e migliora la salute.

Se una cosa non può essere tua lasciala andare dai tuoi pensieri

Spesso si resta delusi, o si diventa insoddisfatti, infelici, per qualcosa che non possiamo avere. Allontana questi pensieri di possesso e pensa alle cose che hai intorno a te. Non pensare a ciò che potresti avere forse un giorno, fai e rendi migliore le cose che hai adesso.

Cerca di dormire abbastanza

Trova il tempo per riposare, stacca la spina, allontana i pensieri e cerca di dormire un numero di ore che ti consenta di affrontare la giornata con forza ed energia. Fai qualcosa che ti aiuti a rilassarti prima di dormire, come un bagno caldo, esercizi di rilassamento per dormire, ascolta della musica rilassante. Creati un ambiente di sonno confortevole. Se viaggi spesso o sei via di casa e non puoi portare con te la tua stanza del sonno, portati dietro gli oggetti che ti aiutano a rilassare, come ad esempio la tua lampada, il cuscino, la coperta o il tuo pigiama preferito. Crea il tuo spazio ideale che ti aiuti a dormire in modo sano e confortevole.