Il compleanno della tua migliore amica è alle porte e cerchi idee originali per farle degli auguri davvero speciali? Sfoglia la gallery e lasciati ispirare dalla nostra selezione di frasi

Auguri di buon Compleanno per un'amica

Non sempre è facile trovare le parole giuste per fare gli auguri di buon compleanno a chi amiamo, eppure ci sono tante frasi belle con cui farlo.

E se la festa in questione è proprio quella dell’amica più cara? Scrivere un biglietto speciale che esprima tutto il nostro affetto e sottolinei il legame profondo che ci unisce diventa una priorità, ma purtroppo spesso in queste situazioni la creatività viene meno e ci si ritrova a buttare giù qualche parola banale che poco ci rappresenta, magari pensando che basti il regalo di compleanno.

Per un’amica speciale però un biglietto di auguri scritto con il cuore è più importante del regalo stesso, perché la dice lunga sul bene che le vogliamo. Vale quindi la pena impegnarsi seriamente e provare a scriverne uno davvero unico con frasi e aforismi a tema!

Ecco allora che abbiamo pensato a una selezione di frasi di auguri originali, auguri di compleanno simpatici e divertenti o cariche di emozioni, dalle quali prendere spunto per dire buon compleanno alla migliore amica di sempre in modo speciale. Potete eventualmente dedicarle anche delle frasi sull'amicizia e, nel giorno giusto, anche le frasi di auguri di buon onomastico.

Auguri di buon compleanno divertenti per un'amica

Quante risate ti sei fatta con l'amica del cuore? Sicuramente moltissimo, quindi perché non farle un bel biglietto con degli auguri di buon compleanno divertenti? Qui ti proponiamo 10 frasi simpatiche e leggere, ideale per chi vuole festeggiare con una buona dose di umorismo e con il sorriso sempre sulla bocca!

“Le date di nascita delle vere amiche sono giorni speciali perché ci ricordano quanto siamo state fortunate ad averle incontrate. Auguri di buon compleanno amica mia!”

di buon compleanno amica mia!" "Che la giornata sia indimenticabile e la festa memorabile… proprio come la nostra amicizia! Buon compleanno !"

!" "Anche se non siamo sorelle di sangue, siamo comunque sorelle di cuore. Ti voglio bene amica mia, tanti auguri !"

!” “Se nel libro della vita gli amici durano sono solo in alcuni paragrafi, sappi che il tuo posto nel mio libro è quello in fondo alla storia. Ti voglio bene, buon compleanno amica mia!”

“Se chi trova un amico trova un tesoro, allora io posso ritenermi la ragazza più fortunata e ricca dell’Universo. Buon compleanno amica mia!”

amica mia!" "Eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Tanti auguri amica mia!"

“Se avessi dovuto scegliere la mia migliore amica, avrei scelto te. Per fortuna la vita mi ha regalato questo dono senza alcuno sforzo! Ti voglio bene, buon compleanno!”

“Le amiche si vedono nel momento del bisogno, quindi non preoccuparti se le candeline da spegnere sono troppe. Sono qui come sempre per darti una mano!”

!" "Oggi è un giorno speciale: è quello che ha regalato al mondo una persona meravigliosa e a me la migliore amica che si possa desiderare! Tanti auguri, ti voglio bene!"

“Buon compleanno amica mia! Esprimi un desiderio e soffia forte, io sarò sempre qui a fare il tifo affinché tu riesca ad afferrare tutti i tuoi sogni più belli!”

Immagini e foto di auguri di compleanno

Vuoi condividere i tuoi auguri di compleanno per l'amica speciale sui social, Facebook e Instagram, e magari anche via Whatsapp? Il nostro suggerimento è di usare una bella foto con una scritta di auguri di compleanno per la tua amica. Puoi sfruttare in questi casi anche le nostre frasi per Instagram, o le frasi per i selfie, perfette soprattutto se usi una foto personalizzata.

Il compleanno dei 18 anni è un'occasione importante e richiede anche una degna celebrazione, a cominciare dagli auguri per il compleanno. Non devono essere necessariamente solenni, perché c'è bisogno anche di un pizzico di leggerezza, ma le frasi di auguri per il compleanno dei 18 anni devono avere un tocco in più e un riferimento esplicito a questa età così particolare, che inaugura l'età adulta.

"18 anni vengono una volta sola nella vita, solo la porta d'ingresso all'età adulta: vai e vivi!"

"Oggi fermati ad assaporare il pensiero di ciò che significa avere 18 anni e poi festeggia alla grande"

"Tantissimi auguri per questo compleanno diverso dal solito, 18 anni passano ma non si dimenticano!"

"Auguri per i 18 anni, una giornata che è un simbolo ma che resterà tutta la vita!"

"18 anni sono una pietra miliare, ti auguro che siano belli come sono stati belli i miei"

"Benvenuta nel mondo degli adulti, amica mia, sarà un viaggio che faremo insieme!"

"18 anni: non li lasceremo passare come se nulla fosse, amica mia!"

"Pensavamo che non arrivassero mai, questi 18 anni, invece eccoli qui: tanti auguri alla mia amica speciale!"

"Quanti danni possiamo fare ora che abbiamo 18 anni? Mondo, preparati, arriviamo!"

"Ed eccoci pronte per questo nuovo viaggio insieme, i nostri 18 anni saranno mitici!"

Frasi di auguri per i 20 anni

Per la tua amica che compie 20 anni è un momento importante perchè inizia un nuovo decennio: da un lato si affaccia al modo degli adulti ma dall'altro rimane ancorata ancora all'età dei sogni e dei desideri da realizzare. E allora prova a farle gli auguri in modo da farle sentire il tuo affetto ma anche in maniera simpatica con queste frasi di auguri per i suoi 20 anni.

Due volte dieci anni: di cosa ti lamenti? Tanti auguri per i tuoi meravigliosi venti anni, amica mia!

La vita è bella, sfruttala al massimo ma sempre a testa alta. Buon ventesimo compleanno amica mia, sei donna ormai!

Ti faccio gli auguri per i tuoi vent’anni con tutto il cuore, nella speranza che un giorno tu possa ricordare finalmente anche il giorno del MIO compleanno. Tanti auguri amica mia smemorata!

Buon compleanno alla ventenne più intrigante e sexy della compagnia.Tanti auguri!

L’età non conta, sopratutto a vent’anni, a meno che tu non sia un buon vino o un formaggio stagionato! Tantissimi auguri per i tuoi vent’anni amica mia! Buon compleanno!”

Ti auguro una vita di felicità, amore incondizionato e quel pizzico fortuna che non guasta mai. Auguri per il ​​tuo 20° compleanno

Momenti dolci e gioiosi ti accompagnino per tutta la vita. Buon 20esimo compleanno!

È un bel giorno per festeggiare il compleanno di una persona così speciale. Auguri bella, divertiti e sii sempre felice

Ti auguro una nave stracarica di felicità. Auguri di cuore amica mia, buon compleanno!

Oh no! Anche tu prossima patentata? Aiutooo!!!… Auguri per i tuoi 20 anni!

Ricorda: c’è solo una regola a 20 anni: non ci sono regole! Buon Compleanno!

20 anni: si dice che per ogni candelina che si spegne il giorno del compleanno rappresenti una maggiore consapevolezza e un passo in più verso una visone più matura del mondo… io ritengo che queste invece simboleggino tutti i danni che hai fatto nel corso di questi pochi anni. Tanti auguri di buon compleanno amica mia!

Dicono che gli amici veri si possono contare sulle dita di una mano, scommetto che non si possono contare i tuoi anni con l'altra :-). Tantissimi Auguri di Compleanno!

Il tuo 20esimo compleanno è davvero un evento da festeggiare… dov’è la torta? Buon compleanno!

Frasi di auguri per i 30 anni

Che ci piaccia o no, i 30 anni segnano l'ingresso nel modo adulto, nel mondo del lavoro. E' difficile scegliere la frase giusta per augurare un buon trentesimo compleanno perchè c'è chi vive serenamente questo traguardo, chi si sente già realizzata e chi magari si lascia un po' trasportare dalla malinconia di cose ancora non realizzate e sogni da avverare...ma non c'è un momento per smettere di sognare.

Allora auguriamo il meglio alla nostra amica trentenne scegliendo tra queste frasi di auguri quella che potrà strapparle un sorriso o farla emozionare.

So che è il tuo compleanno e che sei felice, tuttavia non sorridere troppo perché dalle foto iniziano a vedersi le prime rughe sul tuo viso! Buon compleanno per i tuoi trent'anni amica mia!

Auguri per i 30 anni… o se preferisci 1560 settimane, 10800 giorni, 212000 ore!

Possa ogni singolo passo che farai da oggi in poi avvicinarti a risultati più grandi. Ti auguro uno splendido trentesimo compleanno!

Tanti auguri per i tuoi secondi 15 anni. I primi sono stati divertenti ma i secondi… potrebbero esserlo anche di più!

Quanti traguardi raggiunti e sogni realizzati in soli 30 anni! Chissà cosa combinerai da domani! Augurissimi di Buon Compleanno!

Non preoccuparti se gli anni passano, e sei arrivata ai 30, tu dimostri sempre e solo quelli migliori! Buon Compleanno con l’augurio di vivere splendide opportunità e di realizzare tutti i sogni che ancora tieni chiusi nel cassetto.

Trent’anni sono un piccolo traguardo in questa vita. Hai già raccolto tante soddisfazioni e molte altre giungeranno ancora. Per il tuo compleanno speriamo che il tuo più grande desiderio si realizzi.

Buon compleanno per i tuoi 30 anni. Lo so che ti vorresti abbattere e cancellare questo giorno: è vero che sei più vecchia di quando ne avevi 29 ma più giovane di quando ne avrai 31: hai sempre l’età perfetta.

Auguri per il tuo 30esimo compleanno. Spero che tu possa trascorrere una giornata speciale come te.

Non siamo le tipiche amiche d’infanzia: non abbiamo fatto le scuole insieme, non abbiamo fatto viaggi insieme e non abbiamo litigato per nessun ragazzo. Tuttavia siamo amiche nello spirito e questo è ciò che conta. Sono felice di essere con te anche oggi. Auguri!

Alla mia compagna di bevute, che tante volte mi ha riportata a casa sana e salva; alla mia testimone di nozze, che mi ha accompagnata in uno dei giorni più belli della mia vita; alla zia preferita dei miei figli; a questa donna meravigliosa auguro altri 30 fantastici anni di vita!

La vita è troppo breve per essere vissuta contando gli anni. Goditi il ​​viaggio e costruisciti ricordi meravigliosi. Buon compleanno!

Frasi di auguri per i 40 anni

Si dice che i 40 anni siano i nuovi 20, di certo è un'età magica in cui la pienezza della maturità si unisce ad un fisico che nella maggior parte dei casi ci consente ancora di vivere tutte le avventure che vogliamo. Però ammettiamolo: c'è ancora chi guarda ai 40 anni con una certa ansia, come un giro di boa che avrebbe preferito rimandare. Ecco perché degli speciali auguri di compleanno per i 40 anni di un'amica ci sembrano più che appropriati. Altrimenti, se vuoi darle una bella iniezione di fiducia, prova con delle frasi sulla bellezza da dedicarle.

"40 anni fanno impressione, ma quando ci sei dentro sono emozionanti da vivere!"

"Come cambierà la nostra vita a 40 anni? Di una cosa sono sicura: la nostra amicizia sarà sempre più forte"

"40 anni possono sembrare un salto nel vuoto, ma non è così, soprattutto quando sei circondata di affetto. Tanti auguri amica mia!"

"Tanti auguri speciali per i tuoi 40 anni, spero di esserti accanto per i prossimi 40"

"Per questi 40 anni vorrei farti degli auguri di compleanno originali. Ma la verità è che la cosa fondamentale da dirti è sempre la stessa: ti voglio bene!"

"40 anni sono un'età magica, l'età della nostra pienezza, viviamoli fino in fondo!"

"Ti auguro che i tuoi 40 anni siano un momento di scoperta e sorpresa"

"Alla mia amica più cara auguro che questi 40 anni siano magici, come magico è stato ogni attimo della nostra amicizia"

"Buon compleanno: 40 anni, e chi lo avrebbe detto? Del resto tu hai ancora il cuore di una ragazzina!"

"40 anni io, 40 anni tu: insieme facciamo una vecchina arzilla di 80 anni! Insieme, soprattuto, siamo fortissime"

Auguri di compleanno per i 50 anni

I 50 anni non sono più lo spauracchio delle signore. Se un tempo i fatidici 50 venivano visti come l'ingresso nella terza età, oggi si è molto più clementi (giustamente!) con chi spegne le 50 candeline. Gli auguri di compleanno per un'amica che compie 50 anni devono portare con sé tutta la consapevolezza che questa età regala, ma senza perdere quel tocco frizzante che rende la vita magica!

"Tanti auguri per i tuoi 50 anni, adesso sì che comincia il divertimento!"

"Buon compleanno per i tuoi magici 50, un numero tondo tondo che vivremo insieme fianco a fianco come sempre"

"50 anni sono la metà di 100. Detto così fa spavento, ma in realtà sono una splendida età, amica mia"

"Auguri dal profondo del cuore ad una donna che a 50 anni è capace ancora di sorprendermi e di fami ridere come nessun'altra amica"

"A 50 anni non finisce il mondo, ma inizia una nuova era!"

"I 50 anni sono arrivati, amica mia, sei pronta per questa nuova avventura? Io sono sempre qui, accanto a te!"

"50 anni, mezzo secolo: attenta a non farti venire le vertigini!"

"50 anni, una nuova età piena di misteri e di opportunità da scoprire!"

"Tantissimi auguri per i tuoi 50 anni, non guardare ai traguardi che hai raggiunto, ma a quelli a cui puoi ancora puntare"

Frasi di compleanno per un'amica a distanza

Quando una persona ci rende migliori è proprio qualcuno di speciale. Se la persona con cui abbiamo condiviso tanti momenti della nostra vita, la nostra amica di sempre è lontana da noi nel giorno del suo compleanno, è importante farle sentire la nostra presenza attraverso parole che vadano a sostituire il nostro abbraccio, ma che siano così intense da toccare il suo cuore come una carezza.

Possiamo prendere spunto da queste frasi di compleanno per un'amica a distanza.

Abbiamo passato tanti bei momenti insieme, ma tanti altri ci aspettano e non vedo l’ora di passarli al tuo fianco. Buon compleanno amica mia!

Oggi è un giorno speciale, e non solo perché è il tuo compleanno. È speciale perché tu sei speciale, e rendi tutto bello. Tanti cari auguri. Mi manchi!

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami rimangono e sfidano il tempo perché hanno una sola casa:

il cuore. (Colette Haddad) Buon compleanno amica mia!

il cuore. (Colette Haddad) Buon compleanno amica mia! La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende) Ci ritroveremo e festeggeremo insieme! Intanto auguri!

Gli amici sono connessi cuore a cuore. Tempo e distanza non possono allontanarli. Intanto colleghiamoci perchè devo cantarti tanti auguri! :)

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. Tu lo sai bene e ti ringrazio! Buon compleanno amica mia

È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici?(Khalil Gibran) Buon compleanno amica mia!

Una parte di te è cresciuta in me, saremo sempre insieme, mai lontane, forse nella distanza ma non nel cuore. (Hakan Massoud Nawabi) Auguri amica mia!

Non importa dove sei, starai sempre guardando la stessa luna che sto guardando io. Buon compleanno amica!

Distanza significa così poco quando qualcuno significa così tanto. Buon compleanno!

Non c’è una distanza troppo grande tra gli amici, perché l’amicizia mette le ali al cuore. Il mio vola da te per augurarti buon compleanno :)