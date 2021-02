"A Carnevale ogni scherzo vale" è la prima frase che viene in mente sul periodo carnevalesco, ma non è l'unica! Abbiamo pensato ad una raccolta di frasi divertenti, in rima e pensieri sul Carnevale per grandi e piccini per entrare nel mood della festa più allegra dell'anno

Frasi sul Carnevale: aforismi, proverbi e battute divertenti

Il Carnevale è una festa antica di tradizione cattolica, il cui significato deriva dal latino carnem levare, che vuol dire "togliere la carne" e coincide con l'ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso, che precede la Quaresima. Il Carnevale racchiude una tradizione popolare: un evento che, sopratutto per i bambini è sinonimo di divertimento. A Carnevale 2021 i festeggiamenti saranno impossibili per via delle restrizioni legate alla crisi Covid, ma questo non cancella la ricorrenza.

Il Carnevale rappresenta un pezzo del patrimonio culturale della nostra terra, festeggiato nelle nostre regioni in base a tradizioni culinarie, con caratteristici dolci di Carnevale, usi e costumi ed espressioni proverbiali. Le frasi sul Carnevale rappresentano quindi uno specchio di questa antica ricorrenza piena di allegria e gioia.

Abbiamo raccolto quindi una serie di frasi sul Carnevale, per augurare un buon Carnevale, frasi divertenti sul Carnevale, poesie e filastrocche sulle maschere di Carnevale, poesie sul Carnevale, frasi in rima sul Carnevale e frasi di Carnevale per bambini.

Frasi di buon Carnevale

In mancanza di vere e proprie feste tanto vale buttarsi sulla gastronomia: puoi preparare degli ottimi dolci di Carnevale per la famiglia, oppure regalarli agli amici: accompagna il tuo dono con un bigliettino per augurare un buon Carnevale

Buon Carnevale a grandi e piccini, che sia una festa speciale che non potremo dimenticare!

Auguri di buon Carnevale, l'unica occasione in cui a non gettar la maschera non si sbaglia mai

Che sia un Carnevale allegro e divertente, che non manchino le maschere e i sorrisi di tutti gli amici

Buon Carnevale a tutta la famiglia, che sia dolce e zuccheroso come le frappe!

Tantissimi auguri di buon Carnevale e non perdetevi troppo in chiacchiere che poi...s'ingrassa

Perché non provi a risvegliare il bambino che è dentro di te? Auguri di Buon Carnevale!

Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti, auguro un divertente buon Canevale a tutti quanti!

Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini! Buon Carnevale

Poesie e filastrocche sulle maschere di Carnevale

Le poesie e le filastrocche sulle maschere di Carnevale sono tante, della tradizione popolare o d'autore. Eccone alcune semplici da imparare e recitare e perfette per i bambini, ispirate alle maschere della tradizione italiana.

Le mascherine

Balanzone gran dottore,

Pantalone gran signore,

Arlecchino e poi Brighella, ecco

arriva Pulcinella.

Furbe, vispe e biricchine…

benvenute mascherine!! (Attilio Cassinelli)

Brighella

Son Brighella, attaccabrighe.

Ho la casacca con le righe,

righe verdi ed alamari,

sempre le tasche senza denari.

Mangio molto, non spendo mai:

niente soldi e niente guai!

Colombina

Vestito bianco ho di bucato,

verde il grembiule come un prato.

Dalla cuffietta di tutti i colori

i riccioli scappano fuori.

Gianduja

Giacca marrone, panciotto giallo

porto i colori del pappagallo;

calzoni verdi, calzette rosse,

col vino mi curo tonsille e tosse.

Naso paonazzo, cappello tricorno

son Gianduia perdigiorno.

Se non vi basta il cappellino

c’è la parrucca col codino.

Poesie di Carnevale

Qui abbiamo raccolto delle poesie sul carnevale e l'atmosfera festosa che aleggia nell'aria. Tra coriandoli, maschere, colori, musica e allegria, ecco le poesie di Carnevale più belle.

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate. (Gianni Rodari)

Par che ognun di Carnevale

a suo modo possa far;

par che ora non sia male

anche pazzo diventar.

Viva dunque il Carnevale,

che diletti ci suol dar.

Carneval che tanto vale,

che fa i cuori giubilar. (Carlo Goldoni. Omaggio al Carnevale di Venezia)

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale. (Gabriele D’Annunzio)

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina!

Son coriandoli le stelle!

e i panini son frittelle.

Sono tutti sorridenti,

sono tutti assai contenti.

Lo sapete che Arlecchino

fu vestito, poverino,

con cenci regalati

dai bambini fortunati?

Arlecchino sorridente

è l’immagine vivente

dell’aiuto che può dare

chi anche agli altri sa pensare.

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina! (Filastrocca di Carnevale, Anonimo)

Carnevale balla e canta

fa sorrisi a tutti quanti:

scarpe vecchie e grossi guanti…

Tutti allieta, tutti incanta.

Va girando tutto il mondo

per donare l’allegria;

Carneval bello e giocondo

il dolor vuol cacciar via. (G. Mazzeo)

È arrivato il carnevale,

scoppia come un temporale!

Canti, balli e improvvisate

fra una pioggia di risate!

Con le maschere in tempesta

tutto il mondo fa gran festa!

Scoppia come un temporale,

è arrivato il carnevale!

Frasi divertenti sul Carnevale

Come non approfittare del Carnevale per fare scherzi spiritosi e battute divertenti? E' la giusta occasione per strappare un sorriso a chi ti circonda. Ed ecco le frasi più divertenti sul Carnevale

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale

Un diamante è per sempre, ma anche i coriandoli non scherzano

Capisci di essere troppo vecchio per il Carnevale quando l’unica maschera che vuoi mettere è quella dell’ossigeno dopo aver fatto la scale di casa

Ti accorgi che stai diventando vecchia quando cominci a non conoscere più i personaggi da cui si travestono i bambini a carnevale

Se esci e incontri il principe azzurro, ricordati che è Carnevale

− Papà mi compri i coriandoli?

− No! L’anno scorso li hai buttati via tutti!

− No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! A carnevale mio figlio si è vestito da uomo invisibile. Lo stiamo ancora cercando

L’anno scorso ho partecipato al concorso per il miglior costume, ma non ho vinto. E dire che il mio era perfetto: ero travestito da Uomo Invisibile!

Oggi è Martedì "grasso". Se fosse stato donna, sarebbe stato un Martedì "ti trovo dimagrita!"

Sono a pezzi, a carnevale mi travesto da coriandoli

Ma come sei vestito? Stai andando al Carnevale di Venezia? Sembri Brighella con le scarpe di Pantalone! ( dal film Il cosmo sul comò)

Frasi di Carnevale per bambini

Carnevale, si sa, è la festa preferita dai bambini che si travestono con costumi dei grandi classici delle fiabe o dei loro personaggi preferiti. Ecco delle frasi di Carnevale per bambini che racchiudono tutta la loro gioia in questo giorno di festa.

Bentornato Carnevale colorato, e quest’anno che mi metto? Non mi importa chi sarò ma di sicuro mi divertirò

E' la festa di tutti bambini, quelli più buoni e i più birichini, è arrivato il Carnevale che anche i più timidi fa cantare

Piccolino, scopri la magia del Carnevale, non è niente che faccia male, ma è qualcosa che fa sognare

Lancia i coriandoli in aria, libera la fantasia, goditi il Carnevale e così sia!

Frasi di Carnevale in rima

Le frasi in rima sul Carnevale sono un classico. Semplici da ricordare e da recitare durante le sfilate tra carri allegorici e coriandoli in aria. Le rime piacciono soprattutto ai bambini che le imaprano velocemente. Ed eccone alcune:

A Carnevale ogni scherzo vale!

Se pensi sempre al male, buonanotte al Carnevale.

Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male! Van per le strade in gaia compagnia i guerrieri dell’allegria!

Ogni scherzo vale, sono gioni d’allegria tutto è gioia e simpatia. C’è letizia dentro i cuori, tutti i bimbi vanno fuori, delle maschere è la festa, Arlecchino sempre in testa!

Proverbi sul Carnevale

Qui abbiamo raccolto una serie di proverbi sul Carnevale provenienti dalla nostra tradizione, che da un lato sottolineano l'aspetto allegro della festa e dall'altro fanno riflettere su altri appuntamenti quali la Pasqua o il Natale. Ecco quelli più famosi

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale.

A Carnevale ogni scherzo vale…e chi si offende è un gran maiale.

Carnevale col sole, Pasqua molle

Chi si marita male non fa mai carnevale.

Non c'è carnevale senza la luna di febbraio

A carnevale si conosce chi ha la gallina grassa.

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte.

La Quaresima è dopo il Carnevale

Natale stizzone, Carnevale solleone

Chi è nato di Carnevale, non ha paura di brutti musi.