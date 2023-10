Le frasi su Ottobre divertenti e famose, le parole più belle che parlano del mese d'autunno, quello di Halloween e della vendemmia, da canzoni e poesie

Con il mese di ottobre inizia ufficialmente l’autunno: i colori cambiano, le temperature calano e il tepore invernale si avvicina. Tutto diventa più lento e si ha più tempo a disposizione per rilassarsi, stare sul divano sotto una copertina e godersi gli affetti. Abbiamo selezionato per voi alcune frasi e proverbi per celebrare l’inizio di questa stagione.

Frasi ottobre autunno

Le frasi su ottobre parlano di quello che è il primo vero e proprio mese dell’autunno. L’anno lavorativo e scolastico è ormai ripreso, siamo nel pieno delle attività e vediamo la natura cambiare pelle sotto i nostri occhi: foglie colorate e alberi spogli, ma anche vento e pioggia tornano a farci compagnia. In alcuni casi possiamo ancora godere di alcune belle giornate e di temperature miti, approfittando di quella che viene comunemente chiamata ottobrata.

Le frasi belle su ottobre raccontano tutti questi eventi stagionali e molto altro, ti regalano proprio quell’atmosfera magica di questo mese. Questa raccolta di frasi e aforismi prese da canzoni, poesie, ma anche inventate, ti aiuterà ad avere sempre a portata di mano le parole giuste per le frasi per Whatsapp, frasi per Instagram e frasi di auguri per ottobre, da dedicare e condividere con gli amici.

Frasi su ottobre per bambini

I bambini sono i primi a subire il fascino del mese di ottobre, ma sta a noi aiutarli a scoprire tutti i motivi per cui questo mese è così bello. Foglie colorate, caldarroste, uva, giochi nel parco: ci sono veramente tantissimi modi e tantissime frasi per parlare ai bambini di ottobre, noi te ne proponiamo alcune!

Ottobre è il mese dei colori e delle foglie danzanti, lasciati avvolgere dalla sua magia!

Ottobre: il mese giusto per imparare a scottarsi le dita con le caldarroste

Solo ad ottobre puoi assistere al divertente spogliarello degli alberi

Ottobre ha il dolce sapore di un chicco d’uva appena colto

Uva, castagne, zucca: sono solo alcune delle delizie di ottobre

Ottobre è il mese più rosso del calendario, a colorarlo ci pensano le foglie

Cammina per il parco e lasciati solleticare dal divertente scricchiolìo delle foglie sotto le scarpe

Ottobre è un mese che ti coccolerà con la sua dolcezza

È ottobre, inizia ad assaporare il vero autunno

Ottobre è l’antipasto dell’autunno

Frasi famose e celebri su ottobre

Sei in cerca di citazioni celebri e frasi famose su ottobre? Qui trovi le 10 migliori frasi celebri su ottobre (secondo noi!). Alcune sono di grandissimi autori, come Mark Twain, ma in altri casi si tratta invece di proverbi e detti popolari conosciutissimi, probabilmente più famosi anche delle frasi di grandi autori.

12 ottobre: Scoperta dell’America. È stato meraviglioso trovare l’America, ma sarebbe stato ancor più meraviglioso perderla (Mark Twain)

Da San Gallo ara il monte e semina la valle (proverbio per il 16 ottobre)

Era il 9 ottobre. L’aria era fredda, il cielo molto azzurro, un giorno di quelli che si vorrebbero versare in un bicchiere e bere d’un fiato (Åsa Larsson)

Settembre è il mare. Ottobre è un libro (Gloria Fuertes)

I pioppi di ottobre sono fiaccole che illuminano la via per l’inverno (Nova S. Bair)

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole d’ottobre rimanendo in casa. Così ho trascorso quasi tutte le ore di luce nel cielo aperto (Nathaniel Hawthorne)

In tutto il cerchio dell’anno non ci sono giorni così deliziosi come quelli di fine ottobre, quando gli alberi sono spogli nel cielo mite, e le foglie rosse riempiono la strada, e si può sentire il respiro dell’inverno sia al mattino che alla sera (Alexander Smith)

Sono così felice di vivere in mondo dove ci sono i mesi di ottobre. Sarebbe terribile se passassimo direttamente da settembre a novembre (Lucy Maud Montgomery)

Ottobre è una sinfonia di permanenza e cambiamento (Bonaro Wilkinson Overstreet)

Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, un brivido nervoso, una veloce esaltazione, un senso di tristezza e di partenza (Thomas Wolfe)

Frasi su ottobre divertenti

Ridere in ottobre: fallo con queste frasi divertenti che parlano di questo mese. La più divertente è probabilmente quella di Stefano Benni, le altre sono per la gran parte proverbi, parole di saggezza popolare che divertono spesso più di quelle dei più fini umoristi.

Aprile è il mese più crudele, ma anche ottobre non scherza (Stefano Benni)

Ottobre è bello, ma non ci vivrei

Viene ottobre bello, leva il vino dal mastello (proverbio)

Keep calm, it’s just another red october!

Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto (proverbio)

Ottobre gelato, ogni insetto è debellato (proverbio)

Ottobre: vino e cantina, da sera a mattina (proverbio)

Ottobre: questo è uno dei mesi particolarmente pericolosi per investire in azioni. Altri mesi pericolosi sono Luglio, Gennaio, Settembre, Aprile, Novembre, Maggio, Marzo, Giugno, Dicembre, Agosto e Febbraio (Mark Twain)

Frasi su ottobre dalle poesie

Moltissime poesie sono dedicate al mese di ottobre o comunque lo citano nei loro versi. Proprio per la sua qualità magica e di dolcezza, ottobre è il perfetto oggetto poetico. C’è Gianni Rodari fra i poeti che hanno parlato di ottobre, ma non manca nemmeno Emily Dickinson, poetessa innamorata della natura e del cambiamento di mesi e stagioni.

In un collegio lungo un corridoio/dei vetri si figurano di guance./L’Ottobre con le logore bilance/ viene per l’orto come un spogliatoio (Corrado Govoni)

(Corrado Govoni) Ottobre ha dato una festa;/Le foglie sono venute a centinaia –/Sorbi selvatici, querce, e aceri,

E foglie di ogni nome./Il sole srotola un tappeto,/E ogni cosa è grande (George Cooper, Festa di ottobre)

E foglie di ogni nome./Il sole srotola un tappeto,/E ogni cosa è grande (George Cooper, Festa di ottobre) Ottobre seminatore:/in terra il seme sogna il fiore,/sotterra il buio germoglio sa/che il sole domani lo scalderà (Gianni Rodari)

Ascolta! il vento sta aumentando,/e l’aria è selvaggia con le foglie./Abbiamo avuto le nostre serate estive,/è adesso è l’ora d’ottobre (Humbert Wolfe)

Vento d’ottobre / grida come l’orco / e fa cascar la ghianda /che fa ingrassare il porco

O silenzioso mite mattino d’ottobre,/le foglie son mature per cadere;/il vento di domani,se avrà forza,/le spazzerà via tutte./Chiamano i corvi sopra la foresta;/domani forse a stormi se ne andranno (Robert Frost)

In queste mattine d’ottobre/io vagolante in mezzo alla ressa/vo come un’ombra che cader/potrebbe/senza rumore,/assaporando il sole d’autunno/ch’è il solicello della lunga morte (Vincenzo Cardarelli)

L’estate ha due Inizi/Inizia una volta in giugno/Inizia in ottobre/Coinvolgendo di nuovo/Senza Chiasso, forse,/Ma più nitida per la Grazia/Com’è più bello l’andarsene/Che il restare di un Volto/Si accomiata poi/per sempre/Per sempre/fino a maggio (Emily Dickinson)

Trasparente luce/d’ottobre, al cui tepor nulla matura/perché già tutto maturò: chiarezza/che della terra fa cosa di cielo (Ada Negri)

Non ricordavo un ottobre/così a lungo sereno,/la terra arata sarchiata/pronta per la semina,/spartita di viti rossastre/molli come ghirlande (Attilio Bertolucci)

Dalle canzoni

Ottobre non è presente solo nelle poesie, ma anche nelle canzoni. A partire da Carmen Consoli, fino a Francesco Guccini, molti cantanti italiani hanno “cantato” la bellezza di questo mese, spesso esaltandone la vena più malinconica.

Ottobre era il mese più dolce/I baci e le carezze sotto l’albero di limone/L’uva era la nostra refurtiva preferita, la vendemmia/Una sacrosanta tradizione di famiglia./ Ottobre era il mese migliore (Ottobre, Carmen Consoli)

Malinconia d’ottobre/per tutto quello che non ho./un cane passa, piscia e ride e aspetta insieme a me/il tram di mezzanotte/ che han cancellato o non c’è più (Malinconia d’ottobre, Lucio Dalla)

Tu sei sveglia da poco e apri la finestra/sorridi e dici amore ormai è arrivato è arrivato/ottobre/ottobre/con i suoi colori grigi che io amo/a ottobre mi sembra che inizi un nuovo anno/ma perché non è a ottobre il capodanno (Ottobre, Fabrizio Moro)

Ottobre mi piace di più/E tutti gli altri mesi li ho rapiti e poi rinchiusi/E quello che voglio è che tu/Tradisca i tuoi destini e poi mi segua ad occhi chiusi (Ottobre rosso, Negramaro)

Ottobre è come settembre e non ne usciamo più/Dalla porta di casa mia chiusa a chiave da te/Che mi chiedi indicazioni per uscire di corsa dal palazzo in fiamme/Senza passare dal via (Ottobre, L’orso)

Non so se tutti hanno capito Ottobre la tua grande bellezza:/nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebbrezza, prepari mosto e ebbrezza…/Lungo i miei monti, come uccelli tristi fuggono nubi pazze,/lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse, fumano nubi basse (Canzone dei dodici mesi, Francesco Guccini)

Ottobre frasi proverbi

I proverbi, i modi di dire e i detti popolari legati a ottobre sono tantissimi e riguardano gli aspetti più disparati di questo mese autunnale: il cambiamento delle condizioni climatiche, i nuovi colori che la natura ci regala e il nuovo ciclo della terra. Ecco alcuni dei proverbi più famosi.

Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello

Se ottobre è piovarolo, è pure fungarolo

Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona

Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco

Settembre poco sole, ottobre non lo vuole

Se d’ottobre la foglia sta sul ramo inverno freddo e neve aspettiamo

A San Francesco arriva il tordo e il fresco (San Francesco si celebra il 4 ottobre)

A San Simone butta via il ventaglio (San Simone si celebra il 2 ottobre)

Frasi ottobre rosa

Ottobre è il mese in rosa, dedicato cioè alla prevenzione per il tumore al seno. Tanti personaggi famosi scendono in campo a sostegno di questa campagna, i social si riempiono di fiocchi rosa e le associazioni del settore propongono incontri, attività e manifestazioni sul tema.

Metti la prevenzione sopra tutto

Il momento giusto per prenderti cura di te stessa è adesso

La prevenzione ti salva la vita

Sogno ancora un futuro, un futuro con una vita lunga e sana, non vissuta all’ombra del cancro, ma alla luce (Patrick Swayze)

Il cancro: la malattia che non bussa prima di entrare (Susan Sontag)

Il cancro può portarmi via tutte le mie capacità fisiche, ma non può intaccare la mia mente, non può intaccare il mio cuore e non può intaccare la mia anima (Jim Valvano)

Il cancro sarà solo un capitolo della tua vita, non l’intera storia

Le frasi sul 31 ottobre parlano inevitabilmente di Halloween, la festa delle streghe! È la notte più attesa del mese di ottobre, perché è la più divertente e coinvolge grandi e piccini grazie a travestimenti, maschere, dolcetti o scherzetti! Ecco le frasi da usare per il 31 ottobre.

Halloween, l’unica volta nell’anno in cui lo squallore di casa va a nostro vantaggio (I Simpson)

È il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità (Stephen King)

Conoscete le regole: niente dolcetto, gli tocca lo scherzetto (Desperate Housewives)

Questo è Halloween, grida insieme a noi, | fate largo a chi è speciale più di voi! (Nightmare Before Christmas)

Venite con me/È la festa di Ognissanti/Faremo tremare tutti quanti./Gli scherzi, stavolta/son giustificati/le risa e i lazzi perfino aumentati (Filastrocca popolare)