S e cerchi frasi belle di auguri per la Cresima, leggi quelle che abbiamo scelto per te per valorizzare un momento di consapevolezza e di responsabilità di fronte a Dio e alla propria fede

Frasi per la Cresima

La Cresima o Confermazione è un sacramento importantissimo perché, come suggerisce la parola, è la conferma, anzi proprio un rafforzare ciò che si è ricevuto col Battesimo e proseguire sul cammino di fede. Per i credenti rappresenta il momento in cui lo Spirito Santo discende su di loro e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è un Sacramento dal quale si può prescindere.

Compagni di avventura del cresimando sono la madrina o il padrino, due figure molto importanti (un po' come quelle del Battesimo) che hanno il compito di guidarlo nella crescita.

Esattamente come la Prima Comunione, anche per la Cresima si è solito fare dei regali che devono essere accompagnati da un biglietto con delle frasi belle.

Si tratta naturalmente di vere e proprie frasi di auguri il cui spirito è dedicare qualche parola al cresimando, sottolineando l'importanza del momento che ha appena vissuto, un po' come abbiamo già visto con le frasi per la Prima Comunione.

Frasi di auguri per la Cresima

Cosa scrivere su un biglietto di auguri per la Cresima? In questa specifica occasione è importante che le parole che useremo facciano esplicito riferimento alla spiritualità e alla fondamentale tappa che la Cresima o Confermazione rappresenta in un cammino di fede. Tutte le frasi di auguri per la Cresima che vi proponiamo vanno in effetti in questo senso.

"Tanti auguri per la tua Cresima, un cammino importante che continua"

"Tanti auguri per il giorno della tua Cresima, una data importante che non dimenticherai"

"Tanti auguri per la Cresima, possa lo Spirito Santo guidarti sempre"

"Auguri per la Cresima, un'altra tappa fondamentale nella vita di un cristiano"

"Auguri per la Cresima, che la luce della fede brilli sempre dentro il tuo cuore"

"Auguri per la Cresima, ascolta sempre ciò che ti dice Gesù"

"Tantissimi auguri per la Cresima, speriamo ricorderai con gioia questo giorno speciale"

"Auguri per la Cresima, ti sei fatta grande e anche la tua fede cresce"

"Tanti auguri per la Cresima, che nessuno possa toglierti la gioia che vivi oggi"

"Auguri per la Cresima, una giornata e una data che porteremo sempre nel cuore"

Frasi per la Cresima da Madrina e Padrino

La scelta della madrina o del padrino di Cresima è molto importante, può essere una decisione spontanea del cresimando, o magari venire direttamente dai genitori, seguire una particolare tradizione. Fatto sta che la madrina e il padrino sono due figure che resteranno accanto alla giovane o al giovane per la vita e sicuramente rivolgeranno degli auguri al loro figlioccio di Cresima.

"Che la Cresima sia per te un momento speciale. La tua madrina"

"Auguri per la Cresima, sono felice di esserti accanto. Il tuo padrino"

"E' un vero onore che tu mi abbia chiesto di essere la tua madrina, sarò felice di esserci sempre"

"Oggi è stato un giorno emozionante per tutti e due. Baci, la tua Madrina"

"E' stato bellissimo accompagnarti in questo cammino e come tuo padrino non smetterò di tenerti la mano"

"Auguri per questa Cresima speciale che mi vede coinvolta in prima persona e che non potrebbe rendermi più felice. La tua madrina"

"Tanti auguri per la tua Cresima, come tuo padrino spero di poterti aiutare e sostenere nel migliore dei modi, in tutto ciò che vorrai"

"Il cammino della fede non si ferma mai e ti seguirò ad ogni passo"

"Auguri per il giorno della tua Cresima, che tu possa comprenderne il valore in ogni momento"

"La Cresima è una giornata speciale, non dimenticarla mai"

Frasi per Cresima di un nipote

Quali auguri fare al nipote che si Cresima? Il nonno e la nonna, la zia e lo zio sono certamente tra gli invitati alla celebrazione e di conseguenza anche loro hanno bisogno di qualche suggerimento per il biglietto di auguri per la Cresima. Ecco dunque tanti idee per le frasi per la Cresima di un nipote.

"Siamo molto felici di essere con te in questa giornata. Tanti auguri al nostro amatissimo nipote. I nonni"

"Sei l'orgoglio dello zio e della zia, siamo contenti di essere stati vicini a te per la tua Cresima"

"I nonni ti augurano di essere sempre vicino alla fede come sei oggi"

"Auguri per la tua Cresima dagli zii, che ti sono accanto in ogni momento"

"Nonno e nonna ti fanno gli auguri e ti abbracciano in questo giorno della tua Cresima"

"La Cresima è un sacramento speciale, la zia e lo zio ti fanno tanti auguri"

"Il giorno dela Cresima è unico e i tuoi nonni ti abbracciano forte"

"Tanti auguri per la Cresima, noi zii siamo molto felici per te"

"Auguri per una Cresima che rinnovi la luce della tua fede. I nonni"

"Auguri per la tua Cresima, una giornata che siamo contenti di vivere con te. Gli zii"

Frasi per la Cresima di Madre Teresa e Papa Francesco

Se non vogliamo scrivere delle frasi di nostro pugno, possiamo sempre ricorrere alle frasi sulla Cresima di Papa Francesco e di Madre Teresa. Papa Bergoglio ha speso molte parole su questo sacramento, mentre Madre Teresa non ne ha parlato in maniera troppo diretta, ma ha speso comunque parole importanti sulla fede perfette per una circostanza del genere. Potete anche leggere le frasi sul Battesimo di queste due importanti figure ecclesiastiche e, sempre in tema di sacramenti, ci sono anche le frasi di Papa Francesco sul matrimonio.

"Lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo" (Papa Francesco)

"La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte ad affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarti" (Papa Francesco)

"La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani" (Papa Francesco)

"Incontriamo Gesù tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, incontri Gesù, nei Sacramenti. Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù. E voi, oggi, che ricevete la Cresima, anche voi incontrerete Gesù" (Papa Francesco)

"Dopo la Cresima tutta la vita è un incontro con Gesù" (Papa Francesco)

"Nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro, chi non cammina guadagnando cammina perdendo" (Madre Teresa di Calcutta)

"Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo" (Madre Teresa di Calcutta)

"Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare" (Madre Teresa di Calcutta)

"Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore" (Madre Teresa di Calcutta)

"Non perder tempo a mascherare il tuo cuore, riempi la tua vita di Spirito Santo!" (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi per la Cresima Papa Giovanni Paolo II

Anche se le citazioni di Papa Francesco sono molto apprezzate, non dimentichiamo il suo predecessore, da sempre molto amato. Tante sono le frasi di Papa Giovanni Paolo II che si possono utilizzare per un augurio profondamente spirituale in occasione della cresima, anche perché il pontefice polacco spesso dedicava i suoi pensieri ai giovani. Eccone alcune:

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro

Al di fuori della Misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!

Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere

Giovani di ogni continente non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio

Cari giovani, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione

Amare Dio è correre verso di Lui per un viaggio meraviglioso

La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta, mentre la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca

Ai giovani: spendete bene la vita, è un tesoro unico

Il più indistruttibile dei miracoli è la fede umana in essi

Frasi per la Cresima tratte dalla Bibbia

Non solo personaggi religiosi eminenti: come è logico tantissime sono le citazioni adatte alla Cresima che possiamo trarre dalle Sacre Scritture, ovvero dalla Bibbia. La ricerca non è facile: ecco alcune frasi particolarmente adatte a questo momento:

Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o: eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi! (Lc, 17,21)

Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (dal Vangelo di Giovanni)

Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. (Salmi 118:37)

Il Signore disse: "Conoscerete la Verità e la verità vi farà liberi (Giovanni 8:32)

Quando dovrai attraversare le acque io sarò con te (Isaia 43:2)

Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace (Luca 1:37)

Frasi brevi per la Cresima

Poche parole, ma buone. Ecco lo spirito di queste frasi brevi per la Cresima, cortissime ma molto efficaci, capaci di trasmettere il senso di questo sacramento. Ne abbiamo pensate ben 10, adatte anche a chi è stato invitato ad una Cresima ma magari non è religioso o non è particolarmente intimo con la famiglia del cresimando.

"Tanti auguri per la Cresima, un giorno che passa veloce ma che segna la vita"

"Buon cammino, auguri per la Cresima"

"Che lo Spirito Santo vegli sempre su di te. Auguri per la tua Cresima"

"Da oggi hai un alleato in più: lo Spirito Santo"

"Che la pace di questo giorno sia sempre con te. Auguri per la Cresima"

"Auguri per la tua Cresima, vivi pienamente questo giorno"

"La Cresima è un evento speciale lungo il cammino di fede"

"Auguri per un giorno così importante per un cristiano: Buona Cresima"

"La Cresima accende la luce dentro di te"

"Un giorno speciale questo, la tua Cresima rinnova la tua fede"

Frasi per la Cresima comiche e simpatiche

Data la giovane età dei cresimandi è bene non eccedere in toni troppo pesanti e seriosi. Ecco alcune frasi per la Cresima a cui ispirarsi, comiche e simpatiche, che con un pizzico di allegria rivelano gli auguri più profondi e sinceri.

Oggi ricevi un sacramento importante. Mantieni sempre le tue promesse e sii un vero soldato di Cristo. Non fare di testa tua!

Assieme allo Spirito Santo anche io voglio guidarti nel cammino della tua vita. Non ti libererai così facilmente di me! Un augurio affettuoso da parte del/della tuo/a padrino (madrina)

Testa alta e schiena dritta: da oggi in poi sei un soldato e testimone di Cristo. Tanti auguri mio/a caro/a figlioccio (figlioccia).

Ti senti abbastanza forte? Coraggioso? Intrepido? Queste sono le doti che deve avere un soldato di Cristo. Tanti auguri per la tua Santa Cresima.

Forse non te ne sei reso conto, ma oggi diventi soldato di Cristo. Tantissimi auguri

Sii come un antico guerriero paladino di Cristo. Da oggi lo sei per tutti noi. Auguri, auguri, auguri!

Frasi per la Cresima di Gibran

Abbiamo raccolto alcune frasi del poeta e filosofo libanese Khalil Gibran perchè le sue parole esprimono una forte spiritualità e una profonda saggezza. Quale occasione migliore, dunque, se non quella della Cresima per invitare chi ha appena confermato il suo cammino con Dio a scoprire il suo io profondo e ad avere una visione filosofica della vita e dei sentimenti.

“Siamo tutti guerrieri nella battaglia della Vita, ma alcuni conducono, altri seguono.” Ti auguro di essere un valoroso soldato di Cristo

"Il risveglio spirituale è la cosa più essenziale nella vita dell'uomo, è l'unico scopo dell'esistenza" Ti auguro di non perdere mai questo scopo. Auguri

“Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall'orgoglio che non s'inchina davanti a un bambino.” Ti auguro di farti guidare sempre dal Signore. Auguri

"Le ricchezze dello spirito danno luminosità al viso di un uomo e generano simpatie e rispetto". Ti auguro di essere sempre ricco nello spirito. Auguri per la tua Cresima

“Dio mi guardi dall'uomo che si proclama fiaccola che illumina il cammino dell'umanità. Ben venga l'uomo che cerca il suo cammino alla luce degli altri.” Buon cammino e tantissimi auguri!