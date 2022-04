S copri le frasi celebri, le citazioni e gli aforismi sulla stagione primaverile. Per ritrovare il sorriso e vivere al meglio la primavera

Primavera, la stagione della rinascita. Uno dei simboli più celebri di primavera è l'uovo. Dai nidi degli uccelli che tornano ad allietare la natura alle piccole uova dipinte della tradizione pasquale, ovunque intorno a noi tutto sembra parlare della stessa cosa: bellezza, poesia, felicità del cuore. Abbiamo tremendamente voglia di sentirci vivi e mai come in primavera, quando il sole torna a essere caldo e forte, troviamo una nuova fonte di energia.

Frasi belle sulla primavera

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre... Ma non può contenere la primavera” Mahatma Gandhi

La stagione primavera è quella degli amori. Il cuore batte un nuovo ritmo ed è più facile riscoprire le passioni, anche quelle che sembravano sopite da anni. "È la febbre della primavera" scriveva Mark Twain per indicare quell'eccitazione che prende come un fuoco la mente: "Questo è il suo nome. E quando ce l’hai, vuoi… oh, non sai esattamente cosa vuoi, ma fa proprio male al tuo cuore, la vuoi così!".

"Se le persone non si amassero l’un l’altra, non vedo davvero che uso si potrebbe fare della primavera" Victor Hugo

Mai come in questa primavera, sopravvissuta a due anni di pandemia e sgualcita dai pensieri sulla guerra, abbiamo voglia di sbocciare. E tornare a godere del piacere delle piccole cose capaci di far ritrovare il sorriso. Stare come giovani lucertole al sole e lasciare che la pelle assetata beva ogni raggio di luce; è il momento per disintossicarci dai pensieri negativi e ritrovare leggerezza, prima di tutto nello sguardo sul mondo. Perché non sarà mai il momento giusto, se non quando decidiamo che un cambiamento lo vogliamo davvero.

Citazioni famose sulla primavera

"È di nuovo primavera. La Terra è come un bambino che sa le poesie" Rainer Maria Rilke

Docente e scrittrice, Laura Imai Messina scrive da Tōkyō dove in questi giorni è 満開, mankai, ovvero "piena fioritura". “È tutto così bello che viene una gran voglia di stare in silenzio”, scrive l’autrice sul web. Lo spettacolo dei ciliegi in fiore in Giappone è un rito che si ripete ogni primavera: hanami, così viene chiamata la tradizione di passeggiare attraverso i giardini in fiore e godere della bellezza, contemplando la natura che sboccia, fra marzo e il mese di maggio, quando nel tepore della nuova stagione gli alberi sono nuvole rosa dense di profumo.

“Hai mai notato un albero che sta nudo contro il sole, com'è bello? Tutti i suoi rami sono delineati, e nella sua nudità vi è una poesia, vi è una canzone. Ogni foglia è andata e sta aspettando la primavera. Quando arriva la primavera, riempie di nuovo l'albero con la musica di molte foglie, le quali nella giusta stagione cadono e vengono soffiate via. E questo è il modo in cui va la vita” Jiddu Krishnamurti

Letteralmente “hanami” significa guardare i fiori. Ha a che fare con il potere magico della contemplazione, qualcosa che, a dire il vero, ci vede (sempre più) impreparati. Non ci siamo abituati. Eppure contemplare ritrova il suo senso in un gesto antichissimo, quando nell’antica Roma e prima ancora nelle terre abitate dal misterioso popolo etrusco, l’augure sollevava il suo bastone ricurvo, chiamato lituo, e con quello delimitava idealmente una porzione di cielo. Era lo spazio del templum, da cui deriva la parola che possiamo ben immaginare, e in quello veniva osservato il volo degli uccelli in cui si sarebbero cercati messaggi sulla buona o cattiva sorte. Nel contemplare, con-templum, ritroviamo la nostra capacità di fermarci e guardare l'orizzonte; fissare lo sguardo e trasformare un gesto di attenzione in pratica di concentrazione: è il non-fare zen, una meditazione per la mente che in primavera possiamo cogliere come occasione per una consapevolezza più profonda.

La bellezza della primavera

“La primavera è tornata, il sole ha abbracciato la terra… Presto vedremo i figli del loro amore… Ogni seme, ogni animale si è svegliato… Anche noi siamo stati generati da questa grande forza… Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri fratelli animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra” Tatanka Yotanka noto come Toro Seduto

Un altro dei nomi con cui era noto Tatanka Yotanka, celebre come “Toro Seduto” benché il suo nome correttamente tradotto fosse “Bisonte seduto”, è Húŋkešni, "Lento", per la sua abitudine a riflettere accuratamente prima di agire. Siamo ancora capaci di lentezza? La dolcezza della stagione primaverile sembra invitarci a farlo, a scalare la marcia e imparare a assaporare degli attimi preziosi in cui tornare a contemplare, trovare l’attimo per guardare la bellezza, sentire il potere rigenerante della natura.

Benessere a primavera

“E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera” Khalil Gibran

Il sole, simbolo di vita, è al centro delle feste nate all’inizio del mondo. L’equinozio di primavera segna un cambiamento fondamentale della luce e viene celebrato da sempre. Nelle foreste nascono i nuovi cuccioli; gli uccelli migratori tornano a fare il nido fra gli alberi ancora spogli, dove già si intravedono i nuovi fiori. Nel giro di qualche settimana la natura sarà un’esplosione di nuove foglie e fiori. In un tempo ormai lontano si festeggiavano i culti della fertilità. Nel rito si riviveva l’idea della rinascita e di un tempo che ciclicamente torna, in cui fare ammenda dei propri errori, morire e rinascere.