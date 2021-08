Trovare un hobby è l'ideale per rilassarsi, staccare la spina e divertirsi nel tempo libero. Allora scegli quello giusto per te

Tempo libero: i nuovi hobby da provare con le amiche o da sola

Tutte abbiamo bisogno di ritagliarci qualche momento di relax tra i continui impegni della settimana. Non si tratta solo di riuscire a trovare il tempo per andare dall'estetista o per prendere un caffè con le amiche. È necessario trovare qualcosa di più stabile e continuativo, che ci assicuri un tempo libero di qualità. Un hobby, per esempio.

Spesso si dimentica quanto sia importante fare qualcosa che aiuti a staccare con la mente e a sentirsi meglio con se stesse e quindi con gli altri. Ecco perché abbiamo pensato di proporti qualche idea, da mettere in pratica da sola o con le amiche per vivere al meglio il tuo tempo libero e che ti permetta di riscoprire te stessa e ti faccia stare bene.

L'attività fisica

Le proposte, però, sono infinite. Come fare allora? Basta scegliere tra quelle più affini al tuo stile di vita e ai tuoi orari. Puoi iniziare a correre al mattino e sentirti energica per il resto della giornata. Puoi fare yoga per prendere più consapevolezza del tuo corpo. Ci sono poi tante nuove forme di esercizio per scaricare la tensione e rimanere in forma. Tra le star, ad esempio, impazza il crossfit: un allenamento durissimo che unisce corpo libero, attività cardio e pesi, da poter fare anche a casa. L'importante è iniziare.

Leggi anche Palestra in casa senza attrezzi? Ecco come devi fare

Il giardinaggio

Coltivare fiori e piante può sembrare una cosa semplice, ma non è così. Ci vogliono pazienza, dedizione e una buona dose di conoscenze. Chi pratica il giardinaggio, però, è pronto a decantarne le immense doti e gli studi sembrano dargli ragione. È dimostrato, infatti, che prendersi cura di un piccolo giardino o anche solo delle piante da balcone, aiuta a ridurre notevolmente lo stress e a migliorare l'umore. Sono tanti i libri che aiutano a iniziare con piccoli e semplici consigli e se non bastasse molti vivai organizzano appositi corsi per chiunque decida di sviluppare il pollice verde.

Potrebbe interessarti anche Accessori giardinaggio: soluzioni facili e creative per il giardino

Un corso di ballo

Non è detto che bisogna avere la musica nel sangue per poter ballare. Al di là delle discipline che si imparano da bambine, come la danza classica, ci sono tanti corsi di ballo per adulti da fare da sole, in coppia o con le amiche. Quelli latino-americani dettano legge già da tempo, ma negli ultimi anni hanno preso piede anche balli sensuali come il tango o quelli legati alle tradizioni popolari, come la pizzica pugliese. Un po' di coraggio e autoironia e il gioco è fatto.

Il bricolage

Se ami prenderti cura della tua casa e realizzare qualcosa con le tue mani, il bricolage è ciò che fa per te. Non servono competenze particolari, basta qualche libro o tutorial su internet per prendere spunti e nuove idee da concretizzare. Grazie al proliferare di mercatini vintage è possibile trovare oggetti che necessitino di piccoli ritocchi. Comincia da qui e lasciati traportare dalla creatività.

Un corso di lingua straniera

Le lingue sono sempre più importanti al giorno d'oggi. Conoscere l'inglese è un fattore spesso discriminante nella ricerca di un lavoro. Ma non solo. È ormai fondamentale per chiunque ami viaggiare e conoscere il mondo. I corsi per imparare le lingue sono ormai infiniti, sia tradizionali che online. Se vuoi risparmiare, però, e imparare a parlare in fretta puoi cercare un madrelingua straniero con cui fare conversazione, al bar davanti un caffè o tramite skype, offrendogli di insegnargli l'italiano. Uno scambio alla pari che può rivelarsi utile oltre che divertente.

Un corso di massaggi

A chi non piacciono i massaggi? Invece di dedicarti solo un'ora ogni tanto di relax puoi provare a imparare a farli. Ci sono tante scuole che propongono corsi per principianti. Può essere un'idea per trascorrere qualche ora a settimana con le amiche per poi mettere in pratica l'una sull'altra quanto imparato e far fruttare i soldi spesi per il corso. Se sei troppo pigra, però, puoi sempre concederti il pomeriggio alla spa e non se ne parla più.

Un corso di cucito o lavoro a maglia

Nuova moda o ritorno alle tradizioni? Lavorare a maglia, imparare a cucire sono attività che negli ultimi anni hanno raccolto milioni di seguaci anche tra le donne più giovani. Non serve avere grosse competenze, si inizia a piccoli passi con le tecniche più semplici per poi andare avanti. In giro per l'Italia si moltiplicano i corsi, ma basta andare su YouTube per scoprire che c'è una vera community di dipendenti da filo. Che aspetti a farne parte?

Un corso di fotografia

Se sei una persona attenta ai dettagli, con un occhio particolare per la natura e le sue meraviglie, la fotografia potrà regalarti delle emozioni. Basta uscire all'aria aperta e lasciarsi ispirare da ciò che offre il mondo. L'unico aspetto negativo è il costo che delle buone attrezzature richiedono. I prezzi delle macchine fotografiche non sono proprio bassi, ma puoi iniziare dai modelli più semplici e meno cari prima di fare un investimento più importante.

Realizzazione di candele

Le candele aiutano a dare calore a un ambiente e a renderlo più confortevole. Complementi d'arredo sempre più importanti nelle case, di ogni forma o colore. Quello che forse non sapevi è che le candele sono facili da creare anche in casa. In rete si trovano tanti consigli per riuscire a realizzarle con le proprie mani senza difficoltà, risparmiando e evitando di sprecare i resti di quelle già bruciate.

Potrebbe interessarti Come creare una nuova candela usando la cera di quelle vecchie

Un corso di cucina

Per molte donne la cucina è un ambiente in cui rilassarsi e staccare la spina. Inventare nuove ricette e imparare a realizzare può dare tante soddisfazioni. Anche se sei una cuoca provetta puoi sempre iscriverti a un corso di cucina specifico per imparare alcune tecniche particolari. Quelli che vanno per la maggiore al momento sono i corsi di cake design che insegnano a creare torte colorate e decorate come quelle che si vedono in televisione.