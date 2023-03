Dalla tradizione alla meditazione di tutti i giorni: scopriamo i mandala per godere dei benefici di quest'arte

Cosa sono i mandala e significato

I mandala sono una forma d'arte di tradizione spirituale che rappresenta l'universo. Usati nel Buddhismo e nell'Induismo negli spazi sacri, i mandala vengono creati ormai in tutto il mondo sia nella forma originaria che in ambiti più attuali.

Infatti, se i tradizionali vengono realizzati con sabbie colorate, la forma più contemporanea di meditazione attraverso i mandala è disegnata anche a mano, oppure prevede il gesto di colorare un disegno mandala.

La funzione del mandala è di riconnetterci a noi stessi, e nello specifico connettere le estremità del nostro corpo al nostro "centro": in questo modo ci si concentra sul presente e sul momento, cosa che aiuta a scacciare ansia e stress.

Origini e storia dei mandala

Nel Buddhismo i mandala rappresentano il microcosmo dell'universo e vengono disegnati per riportare la calma e la pace dentro di sé. La tradizione vuole che i simboli siano creati con la sabbia colorata per poi essere distrutti.

La distruzione del disegno, solitamente artistico, simboleggia l'impermanenza del mondo e della vita e l'alternanza di creazione e distruzione periodica.

Come meditare con i mandala

Creare un mandala richiede pazienza e impegno. Infatti, il disegno prevede normalmente elementi ripetuti, sia geometrici che floreali, realizzati con dettagli particolarmente definiti.

Sia nella versione tradizionale che in quella attuale (rispettivamente con la sabbia o meno), il disegno del mandala ci permette di rilassare la mente concentrandoci sull'attività e fare una vera e propria meditazione attiva.

Per meditare attivamente con i mandala si può scegliere se crearlo da zero o colorarne uno già pronto. A tal fine puoi acquistare tantissimi libri con mandala già pronti da colorare.

Mandala curativi

Il mandala ha incredibili benefici sulla persona che lo realizza. Come detto, nel fare un mandala ci si rilassa, la mente si svuota. Inoltre, questa tipologia di disegno favorisce la concentrazione, consente alla creatività di fluire liberamente e la disposizione delle figure trasmette una sensazione di calma, equilibrio e serenità. Il mandala aiuta ad accantonare le preoccupazioni e i pensieri negativi, oltre a essere uno spunto di riflessione sul rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri. Favoriscono quindi l’armonia interiore e nelle relazioni con le persone e, stando a diversi studi psicologici, facilitano l’assimilazione di alcuni aspetti del nostro inconscio che spesso trascuriamo.

Tatuarsi un mandala

Vi sarà certamente successo di vedere persone con tatuati i mandala. Colorati o in bianco e nero, si predilige tatuarseli sulla schiena, dove c’è molto spazio, ma anche su braccia, caviglie, spalle, polsi e orecchie. Lo schema non è mai fisso: ognuno fa inserire all’interno del cerchio le figure che più lo rappresentano e che più gli piacciono. Il tatuaggio di un mandala rappresenta un simbolo di forza, un viaggio di connessione dentro se stessi e con la natura circostante.

Perché si distruggono i mandala

Dopo aver completato un mandala con tanta cura e attenzione, che sia con la sabbia o disegnato, la tradizione vuole che si distrugga. I monaci sono soliti disintegrarli perché in questo modo si impara a non attaccarsi alle cose materiali, a lasciare andare. La distruzione, infatti, è un gesto drastico ma serve a rappresentare una legge della vita: nulla dura per sempre.

Disegni mandala da colorare

Se vuoi cimentarti con i mandala puoi provare a disegnarli in prima persona - esistono tecniche ben precise. Ma se non te la senti di cimentarti con i disegni mandala da fare in prima persona, puoi tranquillamente procurarti dei disegni mandala già pronti da colorare: le immagini si possono stampare dal web, oppure si possono acquistare gli appositi libri pieni di mandala da colorare. Armati dei colori che preferisci, che siano a matita o pennarelli, e comincia a colorare cercando di usare precisione e senza alcuna fretta.

Oltre a questo il gesto di colorare un disegno ha benefici mentali oggettivi: ci costringe a prestare attenzione a quello che stanno facendo le nostre mani, ma allo stesso tempo ci rilassa, migliora la nostra creatività e addirittura la memoria.

Infatti, oltre ai mandala, esistono tantissimi tipi di libri da colorare, che apportano comunque grandi benefici alla nostra mente.

I benefici del mandala

Attraverso l'uso di forme e colori riusciamo a dare sfogo alla parte più inconscia e ritrovare la connessione con noi stessi. Lo scopo del mandala è quello di riportarci alla presenza nel momento attuale, abbandonando i pensieri (sul passato e sul futuro o su posti lontani da noi).

Tra i benefici dell'uso dei mandala ci sono il ritrovamento di uno stato di benessere mentale e di conseguenza una diminuzione di stati di ansia e stress. Infatti, grazie all'attività manuale e artistica si stimola la parte creativa del cervello e si lasciano fluire idee, preoccupazioni ed emozioni.