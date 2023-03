Oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo

C ome ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Venere e Giove si danno appuntamento tra le tue stelle, per convincerti che devi credere di più in un amore, in una persona che ha già in mente qualcosa di speciale. Per una volta fidati delle parole, di chi ha voglia di coinvolgerti in altre avventure. Dimostra che sai essere coraggiosa.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Finalmente Saturno molla la presa, ti aiuta a vivere con maggiore leggerezza e tanto ottimismo ogni cosa, soprattutto i pensieri che ti parlano di lavoro e di carriera. Intanto ascolta una Luna Piena amica che ti ricorderà tutta l’importanza della fantasia, del ripartire da nuove regole di vita.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Marte o no, nei prossimi giorni deciderai di mettere da parte passioni e premure per comportarti in modo preciso, puntuale, soprattutto sul posto di lavoro. Poi però, dopo il weekend, capirai di doverti dedicare anche alle cose più intime, quelle che forse stai trascurando da un po’

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Giove e Venere ti spiegano tutta l’importanza di avere un progetto chiaro e che funzioni, del saper allineare i sogni alle possibilità, per non rimanerci poi magari male. Attenzione però a Mercurio, pianeta che dal trigono colorerà e riscalderà i pensieri, forse allontanandoti troppo dalla realtà.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

finalmente Saturno la smette di dire di no ai tuoi slanci, alle proposte, a tutto ciò che avresti bisogno di condividere. Per questo riscopri il piacere di inventare cose nuove insieme a chi ami, esplorando altre situazioni, diverse verità. Lunedì fatti coinvolgere da qualcuno con una iniziativa.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

il tuo è un segno reattivo, capace di affrontare di petto e di logica ogni sfida, ogni situazione. Se Mercurio e Saturno decidono di entrare in opposizione allora tu – grazie anche alla complicità di una Luna Piena vicinissima – saprai prendere subito qualche decisione. Non stare a guardare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Venere si unisce a Giove in opposizione, sfidandoti a dimostrare coraggio e una concreta voglia di crescere, di diventare. Mettici meno testa e più entusiasmo, divertiti a vedere fino a dove puoi arrivare senza pensarci su troppo, senza preoccuparti. Stavolta la logica non aiuta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Mercurio e Saturno, dal trigono, ti rendono molto più creativa, più capace di inventare risposte e soluzioni ad un presente che si fa tanto leggero, luminoso (grazie cielo!). Non dire di no a proposte di crescita, a nuove occasioni per dimostrare che ce l’hai fatta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Venere sfiora, dal trigono, il tuo Giove accendendo in te tutta la bellezza di un sogno, per questo senti di poter vivere meglio, curando dettagli e piccole realtà. Sfidando Mercurio prima, e Saturno poi, che ti ricorderanno di certe responsabilità, di doveri di casa, di cose da fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

cresce dentro di te la voglia e la possibilità di dire di più, di fare qualcosa di concreto che ti avvicini, per davvero, ai pensieri di chi ami, di qualcuno che si aspetta da te più entusiasmo e una sincera voglia di stare insieme. Metti da parte la pigrizia, non trovare scuse ed esci di casa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Mercurio e Saturno si spostano, si allontanano, convincendoti ad essere molto più concreta, più disposta a fare, ad agire. Intano la congiunzione di Venere saprà concederti un look chiaramente ottimista, spesso sorridente, qualcosa che ti farà sentire forte accanto a qualcuno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

il tuo segno si carica di nuove energie, facendo pace con situazioni e possibilità, iniziando a vivere più da vicino qualcosa. Mercurio ti aiuta a capire meglio certe persone, Saturno ti spiega invece come distinguere un sogno da una possibilità. Dai retta alla logica, a quelle idee che si fanno