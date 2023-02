P unta tutto sulla fantasia e lasciati guidare dalla passione. Il leggero e coraggioso Mercurio illumina le idee migliori e le rende reali. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

È bello poter contare su una mente lucida e proiettata sul futuro. Sfruttala per realizzare un progetto che, magari, tempo fa hai accantonato e a cui non vuoi rinunciare. Puoi anche decidere di condividerlo con qualcuno che ti è accanto. Gentilezza e armonia sono il sale della vita.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Una questione pratica è diventata all’improvviso più urgente. Non mettere la testa nella sabbia e affrontala senza tralasciare nulla di importante. Ti è richiesto impegno, ma seguirà un periodo di relax. Sono in arrivo distrazioni a gogò e potrai godere di una rinnovata libertà emotiva.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Oltre al solito Marte, sempre pronto a garantirti forza e determinazione, da questa settimana hai dalla tua parte un bel Mercurio, che dà i consigli giusti per portare a termine progetti a cui tieni o, al contrario, ti aiuta ad andare oltre. Vietato fare le timide, si può chiedere molto di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Potresti avere meno cose da dire e non senti il bisogno di spiegare più di tanto cosa ti frulla in testa. Non hai accantonato i tuoi sogni, al contrario, ma sai che non è dagli altri che ti arriverà un aiuto per renderli reali. In questi giorni dedicati all’introspezione, ritaglia spazi che siano solo tuoi.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Il cielo punta su di te, mettendo in testa tanti progetti e regalando gli strumenti per realizzarli. Senti il bisogno di parlare con chi ti è vicino, ed è importante per te. Puoi vivere intensamente una relazione, aprendo la mente e il cuore a nuove forme di socialità. Vietato tacere o defilarsi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Mercurio ti insegna il valore della passione, cioè di tutto ciò che può rendere bello e importante il tuo presente. Lasciati andare a sogni e fantasie, fai un piccolo sforzo. Accetta proposte e segui sentieri nuovi, un po’ meno tracciati o diversi da quelli che frequenti abitualmente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Preparati perché presto Mercurio ti regalerà una grande voglia di leggerezza e potrai dimenticare questo momento di stallo in cui, forse, ti annoi un po’. Trascorri più tempo con le persone che ti fanno ridere e sanno tirare fuori il tuo lato più frivolo. Non sarà difficile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Nei prossimi giorni è bene non affrontare una questione pratica in modo troppo disinvolto. Anche una spesa importante andrebbe valutata con attenzione. Le stelle possono metterti i bastoni tra le ruote e rischi di trovarti in difficoltà. Attenzione a chi è più distratto di quanto credi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Marte rema contro alimentando in te più di una tensione, ma hai dalla tua parte Mercurio che ti aiuta a tenere acceso il dialogo con chi è importante. Apri il tuo cuore e non rinunciare a dire quello che provi, soprattutto quando hai l’impressione di non avere le idee affatto chiare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

La strategia è tutto se vuoi portare a termine un progetto. Vai a fondo, analizza pro e contro e, solo dopo, dedici quanto vale la pena di prendere l’iniziativa. Se non trascuri nessun dettaglio e ti fai guidare dalla logica, tutto funzionerà. Questa settimana il tuo impegno sarà premiato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

È tutto merito di Mercurio, che arriva nel tuo segno, se i pensieri diventano speciali e riesci a esprimerli senza farti troppe remore. Non esagerare, però, e usa sempre la testa per dare la risposta giusta in ogni occasione. Evita di fare qualcosa di importante intorno al 14.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Concediti una settimana leggera, te la sei meritata. Assapora questo tempo incantato, innamorandoti di tutte le cose belle che ci sono intorno a te, nessuno potrà incrinare la tua felicità. È ora di fare una pausa, allontanare ogni stress e sognare in grande. La fantasia non ti manca.