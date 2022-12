T roppa empatia, bisogno di approvazione sono solo alcuni dei motivi per i quali ci ritroviamo attratte da partner narcisisti. Ecco la lista completa

Essere attratte da un partner narcisista capita purtroppo a moltissime donne. E se quella spinta che ci porta ad essere interessate ad una determinata persona in maniera istintiva, spesso ci risulta difficile da comprendere, le motivazioni psicologiche e fisiologiche alla base di essa possono invece trovare più di una spiegazione.

Perché ci ritroviamo attratte da partner narcisisti? Perché tra tante tipologie di partner la nostra attenzione viene catalizzata troppo spesso da individui chiaramente narcisisti? Ecco alcuni motivi che hanno poco a che fare con la ragione, ma che sono profondamente legati al nostro modo di sentirci e al nostro background.

Bassa autostima

Insicurezza, senso di impotenza, paura di sbagliare, di pensare di non essere all’altezza delle situazioni, in due parole: bassa autostima. Avere una bassa autostima può aumentare e di molto, le probabilità di poter essere attratte da un partner narcisista. I motivi? Tanti. In primo luogo il fatto che siamo chiamate ad accettare il tipo di rapporto che pensiamo di meritare e che in caso di bassa autostima è un rapporto basato sul giudizio, sulla colpa, sull’aumento del senso di inferiorità.

Insomma, siamo attratte dal tipo di persona che non fa altro che aumentare il nostro senso di inadeguatezza confermando quello che abbiamo sempre pensato di noi stesse: non valiamo niente e meritiamo poco. Questi pensieri aumentano il disagio interiore, minano in maniera deleteria l’autostima e ci portano a provare attrazione per partner che hanno un ego smisurato pronto a calpestare e annientare il nostro pur di brillare.

Troppa empatia

Esse empatici è una qualità di cui andare fieri, succede però che la tendenza ad entrare profondamente in connessione con le persone possa ritorcersi contro. Molte persone empatiche tendono infatti a voler tentare di salvare chi hanno accanto dai propri problemi e dai propri demoni ed è per questo che possono essere facilmente attratte da partner narcisisti. Una persona empatica tenderà infatti a voler essere un supporto per la persona narcisista che la conquisterà con frasi del tipo «Nessuno mi capisce più di te».

Questo farà scattare nel partner empatico la voglia di entrare ancora di più in connessione con il narcisista, sviscerando il suo io più profondo e supportandolo nei momenti no. Ma in realtà il narcisista non vuole questo, vuole solo alimentarsi dell’energia di chi ha accanto sminuendo la persona con cui ha una relazione e trasformandola in una pedina a suo servizio.

Gentilezza e fascino

In questo caso parliamo di caratteristiche proprie del partner narcisista e non della potenziale preda. Il narcisista infatti è un abile manipolatore e sa perfettamente come attirare a sè le sue potenziali vittime. Affabulatore, magnetico, gentile e affascinante, il narcisista è capace di attirare a sè persone di ogni tipo. In pochi riescono ad essere immuni al loro fascino e al loro carisma e chi capisce che si tratta soltanto di un bluff, ci arriva, spesso, già a relazione avviata.

La gentilezza e il fascino delle persone narcisiste non sono innate, sono pensate e costruite a puro scopo strumentale. L’obiettivo? Aumentare il loro ego e nutristi dell’energia di chi hanno accanto, da veri e propri vampiri energetici quali sono.

Bisogno di approvazione

Capita a tutti noi, soprattutto in momenti delicati della vita, di aver bisogno di approvazione, di cercare rassicurazioni e persone che ci dicano che stiamo facendo la cosa giusta. E questo il narcisista lo sa bene e lavora surrettiziamente proprio per mostrarsi come la persona in grado di supportare chi è alla ricerca di queste cose. Come riesce a farlo? Mostrandosi attraverso la maschera dell’affetto, dell’amore, della comprensione.

Facendosi vedere sinceramente interessato ai problemi e ai bisogni di chi ha accanto e diventando proprio ciò di cui il suo potenziale partner ha bisogno. Per questo tante persone alla ricerca di affetto e approvazione vengono attratte come una calamita da individui narcisisti. Soggetti che, forti delle loro doti di abili affabulatori, riescono in poco tempo a trascinare a sé queste persone. Ed è proprio dopo essere riusciti a catturarle nella loro rete che i narcisisti sveleranno la loro vera identità.

Inizieranno a minare l’autostima, a non permettere che vengano tirati in ballo i loro difetti prendendosela con chi hanno accanto. Arriveranno a chiedere costantemente attenzioni, energie e le ripagheranno con critiche, disapprovazione, giudizi. Dall’idillio dei primi incontri, alla dura realtà il passo è breve, le red flags parlano chiaro.

Genitori narcisisti

Il background familiare conta nelle relazioni e non poco. E nel caso dell’attrazione verso partner narcisisti conta davvero tanto. Chi è cresciuto con un genitore narcisista o entrambi, ha sicuramente molte più probabilità di essere attratto da un partner narcisista. La dinamica tra te e chi ti ha cresciuto ha il potere di creare la tua programmazione subconscia nei confronti delle relazioni.

Per questo motivo chi è stato cresciuto da una mamma o da un papà con tendenze narcisistiche troverà familiarità nelle stesse dinamiche e tenderà a replicare il tipo di relazione, questa volta amorosa, che ha vissuto da figlio durante l’infanzia.