Sarà capitato anche a te di fare lo stesso sogno per almeno un periodo. Ecco perché succede

I sogni ricorrenti: cosa significano e perché li facciamo

Ci sono sogni che al risveglio si ricordano alla perfezione e altri che la nostra mente cancella. E poi ci sono dei sogni che finiscono per diventare ricorrenti. Sarà capitato sicuramente anche a te: chiudi gli occhi, ti immergi nella tua dimensione onirica e dopo un po' ti ritrovi a rivivere sempre le stesse cose, magari con solo delle piccole varianti. Quando questo succede per più notti di fila e, una volta sveglia, i ricordi si fanno vividi, viene spontaneo chiedersi il perché si fanno questi sogni e qual è il significato recondito che sta dietro ad essi. Non sempre si riesce a trovare una risposta, almeno lucidamente, quindi cerchiamo di darti una mano noi.

Secondo gli esperti i sogni ricorrenti non sono altro che espressione dell'inconscio, quindi fanno venire a galla qualcosa di irrisolto, una preoccupazione, un'ossessione o la consapevolezza di stare facendo qualcosa di sbagliato nella propria vita. Insomma, sono dei segnali, dei campanelli d'allarme e proprio per questo non andrebbero presi con leggerezza. L'ideale sarebbe cercare di ricordarli al meglio, scriverli in un Dream Journal per poi analizzarli e rapportarli alla realtà, facendone tesoro. E' interessante anche sapere perché sogniamo e perché alcuni sogni non si ricordano.

I sogni sono assolutamente qualcosa di personale, ma mettendo a confronto le diverse esperienze oniriche, ci si rende conto che alcune sono molto simili tra di loro. Sarà quindi capitato a tutti di fare un sogno in cui si cade da un precipizio, si viene inseguiti da dei cani, ci si trova in un luogo allagato, si viene abbandonati, ci si vede ammalati o addirittura morti. Senza parlare poi di quando si sogna di perdere i denti o di ritrovarsi nudi.

Cadere, precipitare nel vuoto

Qualche volta avrai avuto, mentre dormivi, la sensazione di cadere, precipitare nel vuoto magari proprio in un precipizio. Il risveglio è inevitabilmente brusco e, una volta aperti gli occhi, ci si rende conto che era stato solo un sogno, per fortuna.

Di solito questo sta ad indicare l'angoscia che si prova di fronte a un senso di inadeguatezza, quando si pensa di non riuscire a superare una prova o uno dei tanti ostacoli che la vita pone davanti.

Essere inseguiti e scappare

Altro sogno, a dir poco angosciante, è quello che ti vede scappare mentre qualcuno ti insegue. La variante più frequente (e ancora più inquietante): ad inseguirti sono dei cani o dei lupi, solitamente neri.

Questo simboleggia la tua paura di affrontare un problema o una questione spinosa, che continui a rimandare o ad aggirare ma che rimane sempre lì, pronto a rispuntare fuori quando meno te lo aspetti.

Sognare i denti

I denti ci permettono parlare, di nutrirci e, all'occorrenza, anche di proteggerci: insomma, sono per noi fondamentali. Di conseguenza i sogni che li vedono protagonisti sono altrettanto importanti.

Qualche esempio: sognare denti puliti e sani indicano uno stato di serenità, mentre se sono storti e rotti vuol dire che c'è un problema che ti affligge. Capita anche di sognare di perderli e questo sta ad indicare che si è perso qualcosa o qualcuno nella propria vita.

Fare un sogno hot

Ci sono sogni che possono sembrare semplicemente “hot”, ma che in realtà nascondono dei significati ben precisi.

Se mentre dormi ti vedi nuda è possibile che tu abbia dei complessi di inferiorità: a dirlo dei luminari della psicanalisi come Freud e Jung. Altri invece dicono che, se ti vedi nuda in un luogo pubblico e non ti senti imbarazzata, vuol dire che hai un ottimo rapporto con te stessa.

Essere abbandonati

L'abbandono è, senza volerlo, un altro sogno piuttosto “gettonato”. Sarà che esprime una delle paure più grandi dell'essere umano, ovvero quello di venire abbandonati dalle persone che si amano e quindi di rimanere soli. Però può essere anche un invito a dimenticare il passato e guardare avanti, ricominciare da zero per costruire un futuro migliore.

