C onosciamo un solo modo di rientrare in città dopo le festività: a nostro ritmo. Concetto che, se applicato in fase di styling davanti al guardaroba, si traduce in look facili da replicare. Della serie: zero complicazioni

Rientrare in città – ma anche semplicemente al lavoro e al ritmo quotidiano – dopo un periodo di festività molto lungo può essere un tantino provante. Guai a complicare il tutto con styling che necessitano di ragionamenti particolari! Per il nostro “detox” post-feste, ecco per te 5 idee moda per cominciare il 2024 nel migliore dei modi. Ovvero, con fluidità di pensiero: capi morbidi leggermente oversize, da abbinare tra loro in look facili da copiare subito o da cui prendere ispirazione.

Look facili da copiare: gilet e pantaloni, très chic

Meglio se colorato, nel senso declinato in una nuance energica e vibrante come il rosso. Un gilet come questo che ti proponiamo nel look street style in foto sotto può fare davvero la differenza: in un attimo, il risultato finale sarà più radioso. Come lo abbiniamo? In primis, indossiamo il gilet sopra una camicia bianca oversize, lasciata un po’ sbottonata alla base del collo. E ovviamente con pantaloni morbidi, per coccolare le nostre forme senza sentirci troppo strizzate dentro capi attillati. Infine, sigilla il look con un paio di anfibi con suola chunky: l’accento urban per conferire un pizzico di coolness anche a una mise chic come questa.

A tutta lana: il completo in maglia

Finite le feste, si ritorna a una vita dinamica tra casa, lavoro e commissioni varie ed eventuali. Torna alla quotidianità rispettando i tuoi tempi e – perché no? – lasciati supportare da un abbigliamento comodo. Il completo di lana – quello composto da gonna e cardigan docet – è una risposta valida a questo genere di esigenze. Puoi puntare su un look mix & match, con capi da te selezionati, di colori e trame differenti. Oppure, puoi decidere di optare per l’effetto en pendant. Completa il look con gli accessori in palette e con un paio di stivali o stivaletti per affrontare il freddo.

Abito nero lungo + piumino smanicato

Nessuna scelta è abbandonata al caso. Ecco un altro look in cui la vestibilità morbida impera: in questo look street style da cui prendere subito ispirazione, ti consigliamo il vestito nero lungo con collo dolcevita. Puoi indossarlo sotto un giubbino smanicato in una nuance sabbiata, oppure optare per il tuo piumino – corto o lungo – preferito. Se sceglierai un piumino voluminoso, l’effetto urban sarà assicurato con l’aggiunta dei combat boots. Ovvero, gli stivaletti neri con suola carrarmato in gomma. Per affrontare il ritorno in città (sempre) col piede giusto.

Vestito lungo + maxi gilet

Tra i look facili da copiare non possiamo non segnalarti anche questa combinazione: per il tuo prossimo styling, scegli un vestito lungo e scampanato, poi abbinaci su un maxi gilet dalle linee sartoriali ben strutturate. Il risultato è molto chic, sembrerà un look costoso e ricercato pur puntando sullo styling di due soli elementi. Puoi provare anche con il maxi gilet di pelle, per dare un accento rock ai tuoi abiti più romantici. E sotto? Noi ti proponiamo gli stivali texani: alla coolness, non si dice mai di no.

Jeans + maglia nera: less is more

Se il rientro in città dopo le feste è (per ora) tutto tranne che una grande gioia, va bene così: concentrati su look facili da copiare, come questo. Jeans e maglioncino nero, una cintura con le borchie e scarpe tono su tono. Possono essere sneakers o mocassini, a te la scelta. Nulla di più complicato per affrontare – con la piacevole lentezza che ereditiamo dal ritmo delle festività – il rientro al tram-tram quotidiano. PS. Prova questo look con il cappotto cammello al di sopra: il quiet luxury ti ringrazierà.

