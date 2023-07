Le proprietà dell’avocado: ecco perchè fa bene

Dagli esotici territori messicani alle nostre tavole, l'avocado ha conquistato tutti con le sue proprietà uniche. Scopriamole insieme

Originariamente estraneo alle abitudini culinarie italiane e più in generale mediterranee, grazie anche al fortissimo avvento delle diete chetogeniche, l’avocado è stato molto rivalutato negli ultimi anni.

Dal lontano Messico, il suo territorio di nascita, l’avocado ha conquistato il mercato europeo, piazzandosi tra i frutti tropicali più venduti.

L’avocado, per chi non l’avesse mai consumato prima d’ora, pur essendo un frutto, si differenzia molto da quelli a cui siamo abituati, sia per la particolare consistenza che per i valori nutrizionali. Cercheremo, quindi, nei prossimi paragrafi di descriverne le caratteristiche nutrizionali e le più importanti proprietà benefiche.

Caratteristiche nutrizionali dell’avocado

Con meno di 2 g di zuccheri per 100 g di prodotto, l’avocado è un frutto davvero unico nel suo genere.

Secondo i dati ufficiali, 100 g di questo frutto apporterebbero:

231 Kcal;

4 g di proteine;

23 g di lipidi di cui 2.48 saturi, 18.33 monoinsaturi, 1.45 polisanturi;

8 g di carboidrati, tutti zuccheri;

3 g di fibre

Vitamina A e vitamina E in buone quantità.

La ricchezza in lipidi ed il bassissimo contenuto di carboidrati rappresentano la peculiarità nutrizionale dell’avocado, che lo candidano come frutto d’elezione nei regimi dietetici low-carb.

Inoltre il particolare profilo lipidico, ricchissimo in acido oleico, lo stesso contenuto nell’olio extravergine di oliva, ne esalta il potere benefico per l’organismo. Considerando tuttavia l’importante apporto calorico, se ne raccomanderebbe il consumo di circa 50 – 80 g per porzione giornaliera.

Benefici dell’avocado nella dieta

Viste le atipiche caratteristiche nutrizionali, l’avocado è stato utilizzato con successo in diverse sperimentazioni cliniche. L’uso di avocado, se contestualizzato in un regime dietetico adeguato potrebbe:

– Migliorare il profilo glicemico , riducendo i picchi glicemici tipici del dopo-pasto. Un’attività particolarmente utile nei soggetti diabetici o con dismetabolismi degli zuccheri;

, riducendo i picchi glicemici tipici del dopo-pasto. Un’attività particolarmente utile nei soggetti diabetici o con dismetabolismi degli zuccheri; – Ridurre i livelli di colesterolo, riducendo pertanto, anche in maniera apprezzabile il rischio cardiovascolare.

Nel regime alimentare ipocalorico, i benefici dell’avocado si aggiungerebbero pertanto a quelli della dieta, aiutando l’organismo a:

– Salvaguardare lo stato di salute intestinale , in particolare migliorando le funzionalità dell’intestino, soprattutto in caso di stitichezza;

, in particolare migliorando le funzionalità dell’intestino, soprattutto in caso di stitichezza; – Sostenere le difese antiossidanti dell’organismo, contribuendo ad armare gli scudi nei confronti dei radicali liberi;

dell’organismo, contribuendo ad armare gli scudi nei confronti dei radicali liberi; – Migliorare la performance fisica e mentale, grazie all’azione remineralizzate sostenuta dalle buone concentrazioni di potassio.

Avocado e pelle

L’avocado è molto apprezzato anche in ambito dermatologico e cosmetologico. L’olio di questo frutto è infatti molto impiegato nella preparazione di cosmetici.

Più precisamente:

La vitamina E, la vitamina A e numerosi altri fito-principi, potrebbero potenziare le difese antiossidanti cutanei, contribuendo a schermare la cute dai danni indotti dalle radiazioni ultraviolette;

e numerosi altri fito-principi, potrebbero potenziare le difese antiossidanti cutanei, contribuendo a schermare la cute dai danni indotti dalle radiazioni ultraviolette; Fitosteroli , glicosidi bioattivi, triterpeni e tanti altri principi attivi dai nomi impronunciabili sembrerebbero sostenere l’attività delle cellule deputate a rimaneggiare il derma, mantenendolo sempre giovane e vigoroso;

, glicosidi bioattivi, triterpeni e tanti altri principi attivi dai nomi impronunciabili sembrerebbero sostenere l’attività delle cellule deputate a rimaneggiare il derma, mantenendolo sempre giovane e vigoroso; L’acido oleico svolgerebbe una naturale azione emolliente e riequilibrante la barriera lipidica cutanea.

L’insieme di queste proprietà si potrebbe riassumere nella tanto apprezzata attività antiaging.