Anche se è nato a Milano, il panettone può essere considerato il dolce simbolo del Natale in tutta Italia, non c’è Regione infatti che non abbia pasticcieri e fornai in grado di produrre varianti eccellenti di questa prelibatezza. Il Gambero Rosso, prestigiosa rivista di enogastronomia, ha condotto una capillare indagine per scovare i migliori panettoni artigianali d’Italia.

Le origini antiche del panettone

Le origini del panettone risalirebbero al XV secolo. La leggenda racconta che il dolce nacque grazie a un umile sguattero di nome Toni, alla corte di Ludovico il Moro. Quando il cuoco bruciò il dolce destinato al banchetto, Toni usò il suo lievito madre per preparare un nuovo dolce con farina, uova, zucchero e uvetta. Il risultato piacque talmente tanto che Ludovico il Moro lo chiamò Pan de Toni, nome da cui deriverebbe il moderno panettone.

Pochi ingredienti per un dolce prelibato

I principali ingredienti del panettone sono semplici: farina, burro, zucchero, uova, lievito madre, scorze di agrumi canditi e uvetta. La lievitazione lunga, che può durare anche più di 24 ore, è fondamentale per ottenere la consistenza morbida e alveolata che caratterizza il panettone artigianale. Il segreto del suo successo sta nell’equilibrio tra questi ingredienti, che conferiscono al dolce una fragranza e una leggerezza uniche.

L’indagine del Gambero Rosso sui migliori panettoni

Il Gambero Rosso ha dedicato la sua attenzione a questo simbolo delle feste, testando ben 127 panettoni provenienti da pasticcerie, forni, gelaterie, gastronomie e persino pizzerie, con l’obiettivo di individuare i migliori panettoni artigianali del 2024. Severi i criteri di selezione: solo prodotti realizzati con lievito madre, senza additivi, conservanti ed emulsionanti, e un minimo di distribuzione in Italia, anche attraverso e-commerce.

Per gestire un numero così elevato di panettoni, il Gambero Rosso ha organizzato una semifinale composta da quattro commissioni. Ogni commissione era formata da esperti assaggiatori, professionisti del settore e almeno un pasticciere, che hanno valutato alla cieca oltre 30 panettoni ciascuna. I prodotti con i punteggi più alti sono stati poi riuniti per una finale che ha decretato la lista dei 24 panettoni che si sono distinti per aspetto, profumo e gusto.

Come si valuta se un panettone è top

L’assaggio del panettone è un’arte che va oltre il semplice gusto. I panel di assaggiatori del Gambero Rosso hanno preso in considerazione diversi fattori, che ci aiutano a capire quali caratteristiche prendere in considerazione quando stiamo per acquistare questo dolce in vista delle feste. «I parametri utilizzati dal panel di assaggiatori – si legge sul sito della rivista – hanno riguardato la valutazione dell’aspetto visivo esterno e interno (lievitazione, occhiatura, omogeneità della cottura e della presenza di canditi e uva passa), l’analisi olfattiva (con il riconoscimento dei pregi o di eventuali difetti) e quella gustativa (texture, consistenza, persistenza aromatica, scioglievolezza e qualità della frutta presente)».

In particolare, l’aspetto visivo gioca un ruolo fondamentale: «esternamente deve presentarsi con un bel colore biscotto uniforme e dalla cupola tondeggiante, mentre all’interno non deve avere difetti di cottura o lievitazione e dovrebbe mostrare alveoli allungati e omogenei».

«All’analisi olfattiva e gustativa – prosegue la rivista – emergeranno delicatamente gli aromi della vaniglia e quelli agrumati dei canditi, che dovranno essere ben integrati con quelli del burro in un bel gioco di equilibri, senza forzature ed eccessi di dolcezza». Inoltre secondo il Gambero Rosso l’impasto dovrà essere elastico al tatto, mentre al palato non dovrà attaccarsi ai denti, ma sciogliersi dolcemente, garantendo una consistenza perfetta. La qualità della frutta è essenziale: «l’uvetta dovrà essere succosa, mentre i canditi dovranno risultare corposi e non molli o gommosi».

I 24 migliori panettoni del 2024 per il Gambero Rosso

24 – Davide Longoni

Milano – via G. Tiraboschi, 19 – 3755850656 – davidelongoni.com – 1 kg prezzo 40 €

Santena (TO) – via Sambuy, 100 – 3334658769 – granotorino.com – 1 kg prezzo 35 €

Verolanuova (BS) – p.zza Libertà, 30 – 0300944971 – gelateriamille.it – 900 g prezzo 32 €

Frosinone – via Madonna della Neve, 77 – 0775270660 – pasticceriadolcemascolo.com – 950 g prezzo 42 €

Santa Maria Capua Vetere (CE) – v.le del Consiglio d’Europa, 32 – 0823811931 – 3291823016 – pasticceriacappiello.net – 1 kg prezzo 35 €

Pompei (NA) – via Roma, 36 – 0818631163 – lapasticceriadevivo.it – 1 kg prezzo 40 €

Lonigo (VI) – v.le della Vittoria, 4 – 0444830021 – ilchioscopasticceria.it – 1 kg prezzo 40 €

Foggia – via G. Cosmano, 63 – 0881376761 – 3934307562 – andreabarile.it – 1 kg prezzo 35 €

Padova – via G. Reni, 67 – 049601361 – 3290865082 – lesablon.it – 850 g prezzo 32 €

Gragnano (NA) – via Castellammare, 123 – 0818013417 – pastificiogentile.com – 1 kg prezzo 40 €

Senigallia (AN) – via Gorizia, 2 – 07164239 – pozzoblend.it – 750 g prezzo 32 €

Lamezia Terme (CZ) – via San Rocco, 19 – 0968437107 – 3389147569 – casamastroianni.com – 1 kg prezzo 35 €

San Marco in Lamis (FG) – v.le della Repubblica – 0882832292 – cafe-noir.it – 1kg prezzo 38 €

Bergamo – l.go Colle Aperto, 4 – 035237027 – 3273299639 – lamarianna.it – 1 kg prezzo 40 €

Casal di Principe (CE) – c.so Umberto I, 58 – 0818921130 – pasticceriabenito.it – 1 kg prezzo 38 €

Roma – v.le Regina Margherita, 95 – 068412220 – gruepasticceria.it – 1 kg prezzo 45 €

Treviglio (BG) – via Pontirolo, 18 – 0363344058 – laprimula.biz – 1 kg prezzo 40 €

Fiumicino (RM) – p.zza G.B. Grassi, 6 – 066505200 – pasticceriapatrizi.it – 1 kg prezzo 38 €

Montaquila (IS) – s.s. 158 km 37,200 – 0865960183 – fornairicci.it – 1 kg prezzo 37 €

Pordenone – via delle Crede, 9 – 0434570178 – fornofollador.it – 1 kg prezzo 42 €

Alessandria – p.zza G. Garibaldi, 46 – 0131441828 3496934779 – ladispensadiantonella.it – 1 kg prezzo 40 €

Brescia – via Orzinuovi, 117 – 0305527000 – iginiomassari.it – 1 kg prezzo 46 €

Milano – via Spadari, 13 – 0239663592 – ciaccolab.it – 1 kg prezzo 40 €

San Marco in Lamis (FG) – via Lungo Iana, 10 – 0882834549 – 3284246947 – fornosammarco.com – 1 kg prezzo 48 €

