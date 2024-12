È ormai acclarato che correre fa bene alla salute fisica e mentale, e che favorisce l’amicizia e il cameratismo tra persone che fanno insieme questa attività. Ma, a quanto pare, è anche un terreno fertile per trovare un nuovo amore.

L’amore vien “correndo”

A sostenerlo è il London City Runners, il più grande club londinese che promuove eventi totalmente gratuiti e corse di gruppo. Il presidente di questa associazione ha spiegato alla Cnn che tra i loro membri ci sono stati finora ben venti matrimoni. Si tratta di persone che si sono incontrate grazie all’interesse per la corsa e, quindi, partecipando alle attività promosse dal club.

Dopo una maratona insieme, o un allenamento di gruppo, viene spontaneo scambiarsi i numeri di telefono, incontrarsi in un locale per bere qualcosa insieme o organizzare cene tra “corridori”. Sono tutte occasioni che favoriscono la nascita di nuove amicizie, e anche di nuovi amori.

Correre fa bene alla salute

Se, dunque, stai cercando uno stimolo per alzarti dal divano e andare a correre, se sei single sappi che potresti incontrare l’amore della tua vita. Il tutto mentre ottieni benefici per la salute ben documentati. Correre può migliorare il tuo sistema cardiovascolare, abbassare la pressione sanguigna, migliorare i livelli di colesterolo, rafforzare ossa e muscoli e può aiutarti con la gestione del peso. Se sei a dieta, faciliterà il processo dei dimagrimento.

Benefici per la mente

Inoltre, questa attività è benefica anche per la salute mentale. Infatti, favorisce un miglioramento dell’umore, riduce lo stress e l’ansia e aiuta a fronteggiare la depressione. Non stupisce, quindi, che negli ultimi cinque anni le app dedicate a chi fa questo sport abbiano subito un incremento di registrazioni, raggiungendo milioni di utenti.

Correre sì, ma in sicurezza

Ma attenzione ad andare a correre da sola in un parco, magari al buio. Può essere pericoloso. Un sondaggio dell’Università di Manchester ha rilevato che il 68% delle 498 donne che hanno partecipato allo studio aveva sperimentato comportamenti abusivi durante la corsa. Meglio fare questa attività in gruppo.

Se non hai amiche che vogliono venire a correre con te, cerca dove vivi le associazioni che promuovono questa attività e organizzano eventi sportivi. Di certo, sapere che non sei sola ti stimolerà ad alzarti dal divano e uscire di casa per andare a fare sport. In più, potrai allenarti in sicurezza e trovare nuovi amici. E chissà, magari anche l’amore.

Leggi anche Correre per una buona causa cambia la tua mentalità