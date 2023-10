Perché dovresti consultare il calendario lunare per il tuo benessere

P rendersi cura di sé e del proprio benessere seguendo i cicli lunari e consultando il calendario lunare, ecco come farlo e perché fareste bene a iniziare subito

Uno strumento utilizzato normalmente in agricoltura per le piante e raccogliere i diversi prodotti della natura nei tempi e nei modi che appunto la natura consiglia. Di cosa si tratta? Parliamo del calendario lunare, dei cicli lunari e di come questi influenzino in modo importantissimo, e nella maggior parte dei casi inconsapevole (per noi), la nostra vita, compreso il nostro benessere sia fisico che mentale.

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, cos’è un calendario lunare e di come questo agisca a favore o “contro” il nostro star bene quotidiano.

Cos’è il calendario lunare

L’abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita, epitetare qualcuno come lunatico, o con la luna storta, ecc. Tutte affermazioni che richiamano alla luna ma che di fatto, nella maggior parte dei casi, vengono dette senza sapere esattamente a cosa si sta facendo riferimento. Se una cosa è certa, però, è che la luna davvero influenza il nostro umore, esattamente come fa con le maree, i cicli naturali che interessano la flora e la fauna del nostro Pianeta e come fa anche sul nostro benessere fisico. Ma come fare, quindi, per comprendere queste azioni e utilizzare le fasi lunari a nostro favore adoperanzo un calendario lunare? Prima di tutto capendo di cosa si tratta.

Esattamente come un tradizionale calendario, quello lunare non è altro che un metodo per conteggiare il tempo che si basa sul ciclo della luna. Nell specifico, questa ci mette circa 28 giorni per compiere una rotazione su se stessa, apparendo nel cielo in “forme” e stati diversi: la luna crescente, il plenilunio, quella calante e il novilunio. Tutti stadi che è bene conoscere poiché possono davvero influire sul nostro benessere. Come? Prendendoci cura di noi stessi in base alle fasi lunari, assecondando il naturale rapporto tra il nostro corpo e la luna stessa e imparando che no, una cosa non vale l’altra e che c’è un tempo per tutto.

Come utilizzare le fasi lunari per il nostro benessere

Per prima cosa, quindi, è importante sapere che durante ogni fase lunare ci sono cose che sarebbe meglio fare e non fare, assecondando la natura dello stadio in cui si trova la luna stessa e in cui ci troviamo anche noi.

Durante la fase del calendario lunare che corrisponde al Novilunio, per esempio, ci si trova in un momento di trasformazioni e di apertura al nuovo, ecco perché sarebbe bene concentrarsi sul proprio benessere con:

massaggi;

peeling;

una visita dall’oculista o dal dentista;

ed evitando di forzare il corpo poiché più sensibile al dolore.

Ma è opportuno anche:

aprirsi a nuovi progetti;

ascoltarsi dentro;

ricercare una tranquillità interiore profonda;

chiudere la porta con il passato;

ecc.

Luna crescente

Quando la luna è in fase crescente, invece, è il momento propizio per ricevere:

applicandosi creme o maschere nutrienti;

prendendosi cura della chioma e delle unghie;

eseguire una dieta vitaminica;

terapie riabilitative;

massaggi rigeneranti ed energizzanti;

e tutto ciò che può ripulire e rinvigorire l’organismo. Compresa la cura della nostra parte interiore.

Luna piena

Durante la fase del Plenilunio o luna piena è bene:

digiunare o eseguire delle diete detox;

abbandonare eventuali vizi e/o eccessi;

dedicarsi alla cura di mani e piedi;

ecc.

Ma è anche il momento adatto alla meditazione, al non prendere decisioni affrettate o importanti e al vivere in modo più sincero le proprie emozioni.

Luna calante

Infine, durante la fase del calendario lunare in cui la luna decresce è cosa buona:

dedicarsi alla depurazione del corpo;

seguire una dieta detox;

eseguire massaggi drenanti o disintossicanti;

combattere disturbi come la cellulite o la ritenzione idrica

Fino anche a dedicarsi maggiormente alla riflessioni verso se stessi, sbarazzarsi di ciò che appartiene al passato e che ci appesantisce e lasciare andare ciò che non serve più e che non fa parte del proprio presente.

Imparando ad assecondare la natura della luna e l’importante collegamento che ha con ogni cosa e con il nostro organismo. Vivendo in pieno benessere e coerenti con il ciclo lunare e la natura tutta.

Quando tagliarsi i capelli secondo il calendario lunare

Il periodo migliore per tagliare i capelli e prendersi cura delle chiome, stando al calendario lunare, è quello che corrisponde alla luna crescente, ovvero alla settimana dal primo quarto fino alla luna piena. In questi giorni, infatti, nell’organismo si concentrano energia e liquidi e questo consente ai capelli di crescere più velocemente. Se si vuole ottenere l’effetto opposto, ritardando quindi la ricrescita, bisogna tagliare i capelli nel periodo di luna calante.