Gli anni ’90 sono stato un momento incredibile per make up e beauty trend, anni che in qualche modo hanno “lasciato il segno”. Anche sulle sopracciglia, letteralmente. In quel periodo andavano di moda sottilissime, praticamente un filo, e oggi molte di noi stanno ancora cercando di rimediare ai danni di quella tendenza. Il problema? Una volta tolti troppi peli, spesso non ricrescono più come prima. Non è un caso che nei saloni di bellezza siano in aumento i trattamenti per infoltire le sopracciglia, e non parliamo solo di microblading (che non sempre è la soluzione migliore) o laminazione, ma anche di tecniche naturali per la stimolazione dei bulbi piliferi.

Il desiderio di sopracciglia folte e piene non riguarda solo chi ha subito l’effetto ’90, ma anche tante ragazze che, per natura, hanno un arco sottile. La buona notizia? È possibile riempire quei fastidiosi buchini vuoti e ottenere sopracciglia piene. Ma, attenzione, ci vuole pazienza e costanza. Ecco come fare in poche e semplici mosse.

Come infoltire le sopracciglia

A tutte piace avere ciglia lunghe, sane e folte e sopracciglia ben delineate. Ma infoltire e rinforzare ciglia e sopracciglia non è sempre un gioco da ragazzi. Soprattutto per chi nasce con ciglia chiare o sopracciglia sottili, altre volte lo stress e l’uso eccessivo di cosmetici particolarmente aggressivi le indeboliscono, lasciandole rade e svuotate.

In più, la tendenza degli ultimi anni vuole sopracciglia scure e definite. Ma non si tratta sempre di un ‘lavoro’ così facile. E così, spesso, pensando di correggere o sistemare le sopracciglia, peggioriamo le cose.

Così come i capelli, soprattutto durante la mezza stagione, le ciglia soffrono moltissimo lo stress dei cambi stagionali. Ecco perché la nostra missione diventa quella di infoltire le sopracciglia, non solo attraverso il make up ma anche utilizzando rimedi naturali in grado di correre in nostro soccorso. Prima di iniziare qualsiasi trattamento o prodotto, però, è fondamentale interrompere la depilazione con pinzette o ceretta per un po’. Lascia che i peli delle sopracciglia ricrescano naturalmente, evitando di modellarle continuamente. Ciò ti permetterà di vedere e riprendere la forma e lo spessore naturali.

Come infoltire le sopracciglia: rimedi naturali

Non vuoi spendere una fortuna per prodotti e sieri miracolosi? Niente paura: la natura ci offre tutto quello che serve per infoltire le sopracciglia in modo economico e semplice.

Olio di ricino

Non ci sono evidenze scientifiche che confermino l’efficacia dell’olio di ricino per infoltire le sopracciglia e i capelli, eppure, prova provata… funziona! La ragione è semplice: l’olio di ricino ha una composizione unica; è ricchissimo di acido ricinoleico, che a sua volta è in grado di stimolare la sintesi delle prostaglandine, altri acidi conosciuti per le loro proprietà vasodilatatrici. Si tratta di un olio molto utilizzato dalle nostre nonne proprio per le sue proprietà emollienti, ed è una fonte ricchissima di vitamina E.

Per applicarlo ti occorre un pennellino pulito che immergerai nell’olio (lo puoi trovare in qualunque erboristeria) e passarlo delicatamente sulle ciglia prima di andare a letto. Al mattino ti basterà lavare il viso con acqua tiepida e il gioco è fatto. Massaggiato ogni giorno, agisce sulla circolazione dei bulbi, stimolandolo a “lavorare di più”. Questo significa facilitare la ricrescita dei peli. Se ti piacciono gli oli vegetali e cerchi una soluzione 100% naturale per il tuo trattamento brow, non avere dubbi, questo è l’olio che fa per te. Una ricetta veloce e low cost? Ti servono solo 10 ml di olio di ricino e 2 ml di acido gallico (che trovi nelle più comuni erboristerie). Mescola bene gli ingredienti e applicali con l’aiuto di un pennello sulle sopracciglia, dopo di che lascia agire per tutta la notte e risciacqua al mattino con un tonico delicato o semplicemente dell’acqua tiepida.

Olio di oliva e di mandorle

La prima ‘ricetta’ da realizzare a casa per far crescere le ciglia, prevede l’unione di due oli: l’olio di oliva e quello di mandorle. L’olio di oliva dona robustezza alle ciglia, proteggendole e rendendole più forti, mentre sulle sopracciglia ha anche un’azione disciplinante. L’olio di mandorle ha invece un potere nutriente. Applica il composto sulle ciglia aiutandoti con un piccolo pennello o lo scovolino del mascara e lasciate agire per almeno 20 minuti. Se viene assorbito bene e non lascia le ciglia troppo unte, allora non hai bisogno di risciacquare. Questi oli miscelati insieme hanno un effetto quasi miracoloso (sono nutritivi per i follicoli piliferi) ma dovrai ripetere l’operazione in modo costante almeno due volte alla settimana per quattro settimane.

Albume d’uovo

L’albume d’uovo è ricco di flavonoidi, utili per ispessire le sopracciglia e dare corpo a quelle più rade. Il sistema è semplicissimo: puoi applicare l’albume direttamente su ciglia e sopracciglia. La sensazione sarà quella di una sostanza un po’ appiccicosa e gelatinosa ma basta lasciarlo agire per circa 20 minuti e poi risciacquare. Ripeti questa operazione per tre giorni consecutivi come terapia d’urto e poi potrà bastare una volta alla settimana. Con una raccomandazione: fai attenzione ad evitare il contatto con gli occhi.

Olio di cocco

Ricco di vitamine, proteine e minerali, oltre a favorire la crescita agendo sui follicoli piliferi, l’olio di cocco svolge una lieve azione scurente rendendo quindi esteticamente più “decise” ciglia e sopracciglia. Va applicato con un massaggio alla sera e va lasciato agire tutta la notte. Ripeti l’operazione tutte le sere per un paio di mesi.

Aloe vera

La pianta dell’aloe vera è ricca di enzimi e sostanze idratanti che vanno a pulire i follicoli peliferi così che il pelo possa essere libero di crescere naturalmente. Applica un po’ di gel con le dita sulle ciglia, praticando un leggero massaggio; lascia poi agire far agire tutta la notte e risciacqua al mattino con acqua tiepida. A lungo andare, la crescita sarà stimolata e i peli cresceranno più spessi.

Olio d’oliva

Ogni volta che ti trucchi e spazzoli le sopracciglia oppure le rifinisci con matite e make up, ultima il tutto con una goccia di olio extravergine d’oliva: ne basta una quantità minima per ottenere un effetto lucido e nutrirle allo stesso tempo.

Infuso alle erbe

Un altro escamotage che si può adottare per infoltire le sopracciglia, è di preparare un infuso a base di erbe. Si deve applicare tutti i giorni sulla parte interessata e darà degli ottimi risultati specialmente se usato con costanza. Nello specifico basta spennellare l’infuso sugli occhi ogni sera prima di andare a letto. Per prepararlo, è necessario acquistare tutti gli ingredienti (reperibili facilmente in erboristeria): estratti di fiori vari come ad esempio di fiordaliso, camomilla oltre che foglie d’ortica e di salvia.

Con tutto l’occorrente a disposizione e nel dosaggio di circa 10 grammi per ognuno, si può quindi procedere alla preparazione dell’infuso. Gli ingredienti vanno messi in un pentolino di acciaio insieme ad una tazza di acqua minerale naturale. Nel caso in cui si volessero aumentare la dosi, si deve tener presente che per ogni singola tazza vanno aggiunti 10 grammi in più di ciascun ingrediente. Portare ad ebollizione il tutto, e poi lasciarlo raffreddare.

Poi, con un colino si provvede al filtraggio del liquido e al travaso in una bottiglia di vetro ben sterilizzata e con tappo. L’infuso si può conservare in frigorifero. Il cosmetico naturale appena creato si rivela efficace se consumato non oltre le due settimane, e nel caso ne avanzi dell’altro dopo questo periodo è opportuno buttarlo via, e prepararne dell’altro con erbe diverse o simili alle precedenti.

Massaggio cutaneo

Tra gli altri accorgimenti da poter adottare, troviamo il massaggio cutaneo. Stimola la ricrescita dei peli e va effettuato con piccoli movimenti circolari utilizzando dell’olio di mandorle o altri olii e sieri. Stendere un prodotto sull’arco senza un minimo di massaggio è un’operazione del tutto inutile: solo se il principio attivo raggiunge il bulbo potrà effettivamente attivare la crescita dei peli. Come massaggiare? Il modo migliore è usare una spazzolina o un pettinino per sopracciglia (va benissimo anche lo scovolino pulito di un mascara finito), da strofinare in entrambe le direzioni (tipo pelo e contropelo) sulla zona interessata. In alternativa usa i polpastrelli, l’importante – proprio come per qualsiasi altro trattamento per il viso – è dedicare almeno uno o due minuti a massaggio.

Come infoltire le sopracciglia: rimedi specifici

A questo punto è doveroso sottolineare che in commercio ci sono anche delle creme e dei prodotti specifici.

Siero

Anche i sieri appositamente formulati per stimolare la crescita dei peli sono un ottimo alleato e, se usati con costanza, possono fare la differenza. Questi prodotti contengono ingredienti attivi potenti come peptidi (che stimolano le cellule epidermiche nella produzione di cheratina), biotina e vitamine. Si tratta di elementi che lavorano in sinergia per rinforzare i peli esistenti e promuovere la ricrescita di quelli mancanti. Molti sieri contengono già l’applicatore giusto per “pettinare” le sopracciglia stimolando la circolazione del bulbo.

Integratori

La biotina (vitamina B7) è essenziale per la salute dei capelli e delle unghie, e può aiutare anche a rafforzare e stimolare la crescita dei peli delle sopracciglia. Puoi assumere integratori di biotina o includere nella tua dieta alimenti ricchi di questa vitamina, come uova, noci, semi e verdure a foglia verde. In farmacia sono disponibili anche integratori di vitamine di tipo A o C da somministrare per tre mesi senza interruzioni, e che sortiscono l’effetto desiderato nel corso del tempo.

Tatuaggio o matita

Se proprio non riesci a rendere più folte le sopracciglia con i metodi che fin qui illustrati, c’è un’altra cosa che puoi fare: optare per un tatuaggio o correggerle con una matita per sopracciglia.

Laminazione

Se desideri un risultato più duraturo e immediato, prendi in considerazione la laminazione in salone o da un’estetista esperta. Questo trattamento permette di stirare e sollevare verso l’alto le sopracciglia, che mantengono questo aspetto molto a lungo, creando un look più folto e definito. In commercio esistono anche prodotti appositi per un effetto laminazione che dura un giorno (o fino a quando non ti strucchi). Al contrario ti sconsigliamo il microblading (una tecnica semi-permanente in cui vengono disegnati piccoli peli) perché il colore tende a sbiadire e perdere definizione col tempo, creando un effetto tipo-tattoo davvero poco naturale.

Come infoltire le sopracciglia: ci vuole pazienza!

Infoltire le sopracciglia richiede tempo, pazienza e costanza. Segui i trattamenti regolarmente e non aspettarti risultati immediati: possono volerci dalle 4 alle 8 settimane per notare cambiamenti significativi, con risultati più evidenti e duraturi dopo 2-3 mesi di utilizzo continuo. Dopo questo periodo noterai prima la crescita di una peluria molto fine, pian piano ricresceranno peli più forti. Questo è utilissimo non solo per dare definizione, pienezza e geometria ai due archi, ma anche perché la crescita di nuovi peli permette a eventuali matite o mascara per sopracciglia di aderire meglio e durare di più.