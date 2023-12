I l viso è il nostro principale biglietto da visita e un aspetto stanco fa capire anche agli altri che conduciamo una vita stressante, che magari abbiamo dormito poco e/o che abbiamo poca cura di noi stessi, vediamo allora come rilassare i muscoli del viso

Al giorno d’oggi, quasi tutti siamo protagonisti di una vita frenetica e stressante, che lascia ben poco spazio al tempo libero e ci lascia sfiniti una volta tornati a casa la sera. Gli effetti dello stress sono tanti: insonnia, mal di testa, nervosismo, disordini alimentari e molto altro, anche di maggiore gravità.

Lo stress può ripercuotersi anche sull’aspetto del vostro viso: esso, infatti, essendo lo specchio di ciò che provate, tenderà ad apparire più corrucciato. Oltre a ciò, comporterà la comparsa precoce delle rughe, generalmente sulla fronte o intorno alla bocca. Come evitare questo inconveniente? È molto semplice: rilassando i muscoli del viso. In questa guida, vi spiegheremo nel dettaglio come rilassare i muscoli del viso.

Come si fa per rilassare i muscoli del viso

Il primo suggerimento che vi diamo è quello di tentare di alleggerire il vostro carico di stress, ad esempio organizzando meglio le vostre giornate, in modo da non dover essere sempre di corsa, o magari facendovi aiutare da qualcuno nello svolgimento delle vostre mansioni quotidiane.

Non riempitevi di impegni: dilazionate ciò che intendete fare in diverso giorni, senza affannarvi. Ritagliare, inoltre, uno spazio ogni giorno da dedicare a voi stessi vi aiuterà senz’altro a sentirvi meno stressati. L’attività fisica potrebbe aiutarvi ma, se non la amate particolarmente o se non avete molto tempo a disposizione, va bene qualsiasi cosa, purché vi rilassiate.

Un altro punto importante è il sonno: dormire almeno otto ore al giorno vi aiuterà a svegliarvi più riposati e, quindi, rilassati, pronti a fronteggiare meglio gli impegni giornalieri. Una quantità di ore di sonno adeguata è uno dei fattori alla base del benessere psico-fisico.

La skincare per preparare il viso all’automassaggio

Il viso è dotato di cinque fasce muscolari, le quali se opportunamente massaggiate, possono aiutarci a rilassare i muscoli e ad avere un aspetto più disteso e meno invecchiato, regalandoci qualche anno in meno. La prima regola per rilassare il viso consiste nel tenerlo perfettamente pulito, poi dopo averlo asciugato, applicate un tonico emolliente e sulle vostre mani mettete una giusta quantità di crema idratante adatta al vostro tipo di pelle ed applicatela sul vostro viso massaggiando con cura, in modo tale che i principi attivi contenuti all’interno del prodotto prescelto ( in questo caso distesivi), grazie all’azione del massaggio, possano penetrare davvero l’epidermide fino a rilassare i muscoli.

Come rilassare i muscoli del viso con l’automassaggio

Un metodo efficace per rilassare i muscoli del viso è quello di regalarvi un automassaggio. Non temete se non siete esperti, non è nulla di difficile. Ecco come fare.

Il massaggio parte dal collo: piegate leggermente la testa indietro, in modo da allungare il collo, quindi passate le dita dalla base del collo in su, fino al mento, per alcuni secondi, alternando una mano all’altra.

Passiamo ora al viso, più precisamente al mento. Servitevi dell’indice, il medio e l’anulare di entrambe le mani per massaggiare la mandibola, partendo dal mento e salendo verso le orecchie. Dovrete effettuare delle piccole circonferenze. Allo stesso modo, massaggiate la zona sotto il naso, spostandovi verso le orecchie. Dedichiamoci alle guance: poggiate le dita sulle guance ed effettuate delle circonferenze ampie, alternando il senso orario a quello antiorario. È la volta del naso: con indice e medio di ogni mano, massaggiate la parte laterale del naso eseguendo delle piccole circonferenze, dalle narici fino alla radice del naso. Pensiamo ora agli occhi: con l’indice, partendo dal naso, effettuate ancora minuscole circonferenze sotto gli occhi, sugli zigomi, spostandovi fino alle tempie.

In seguito, pizzicate le sopracciglia con indice e pollice, dall’interno verso l’esterno. Subito dopo, passate i polpastrelli sulle sopracciglia. Ora tocca alla fronte: massaggiatela dalla radice del naso fino all’attaccatura dei capelli, alternando una mano all’altra. Infine, ponete i palmi delle mani sul viso e tirate la pelle verso l’esterno. Si consiglia di eseguire l’automassaggio in solitudine e in un momento di calma, preferibilmente la sera prima di andare a dormire: non solo la giornata sarà terminata e, quindi, potrete dedicarvi a voi stessi, ma vi rilasserà e concilierà il vostro sonno. Inoltre, se volete, potete effettuare l’automassaggio servendovi di creme o olii, che idrateranno la vostra pelle e le conferiranno più luce ed elasticità.

Esercizi per sciogliere la tensione dei muscoli facciali

Per sciogliere la tensione dei vostri muscoli facciali potete anche ricorrere a degli esercizi: questi vi aiuteranno a prevenire la formazione delle rughe e, quindi, a conferire alla pelle del vostro viso un aspetto migliore. Gli esercizi in cui potete cimentarvi sono innumerevoli: ve ne citiamo alcuni.

Per esempio, per la fronte, corrugatela e poi inarcate le sopracciglia. Per gli zigomi, invece, gonfiate le giance e poi risucchiatele. Per la zona labiale, allungate le labbra come se voleste baciare qualcuno, poi rilassate la zona. Potete anche tirare verso l’esterno gli angoli della bocca in modo che le labbra formino una “o”. Per le palpebre, ponete gli indici appena sotto le sopracciglia e tirate verso l’alto: allo stesso tempo, chiudete le palpebre. Anche in questo caso, effettuate gli esercizi in solitudine, in modo da non avere distrazioni. Non allarmatevi: non richiedono molto del vostro tempo, solo concentrazione.

Infine, il contorno occhi e il mento

La zona del contorno occhi è molto delicata pertanto utilizzeremo un prodotto specifico e non aggressivo, che massaggeremo con movimenti circolari, allungandoci solo delicatamente verso le tempie. Dedicatevi poi a rilassare la fascia muscolare che interessa la zona del mento, quindi sempre “armati” di crema idratante, applicatene una piccola quantità sul mento e lasciatela scorrere, massaggiando con le mani, prima lungo il collo e poi verso le orecchie, senza trascurate il contorno labbra.